FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 6089 постов • 1284 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории
Женщина-ваза: трагедия и счастье Джейн Уикс

Женщина-ваза: трагедия и счастье Джейн Уикс

Автор:
27 ноября 2023 12:09
Сообщество : Истории
Метки: Джейн Уикс   Жизнь   артистка   женщина-ваза   история   конечность   судьба   фрик   цирк уродов   шоу   
1422
5

Даже незначительное увечье может сломать человеку жизнь, разделить на до и после, разрушить семью и карьеру. Но эта девушка явила собой пример удивительной силы и стойкости. Несмотря на то, что напоминала хрупкую фарфоровую вазу. Джейн и вошла в историю под прозвищем женщина-ваза.

Джейн Уикс появилась на свет и жила в XIX веке. У девочки отсутствовали конечности. В остальном она была полностью здорова. И не просто здорова, но и талантлива. Девушка неплохо рисовала, зажимая зубами кисть. А ещё у Джейн оказался чудесный тембр голоса – глубокий и мелодичный.

×
×

Собственно, с его помощью она и зарабатывала на жизнь. У людей с физическими дефектами в то время выбор был скудный: или просто погибнуть в нищете, если не помогали родственники, или пойти в цирк уродов. Фрик-шоу пользовались большой популярностью: народ толпами валил в шатры, чтобы поглазеть на тех, что были не такие как все.

Владелец заведения удачно обыграл образ Уикс: её выносили, словно дорогую вазу, устанавливали на подставку. И девушка пела. Зал словно укрывало какой-то магической пеленой от её хрустального голоса и проникновенного исполнения.

В карьере она достигла солидных высот и стала ассистенткой ещё одной звезды – человека-носорога Джозефа. Артистка смогла устроить и личную жизнь – вышла замуж за коллегу по цеху, рост которого превышал 2,5 метра.

Пара была вполне себе счастливой и гармоничной. Правда, завести детей супруги так и не решились. Хотя медики подтвердили, что физиологически у Джейн к беременности и деторождению не было никаких препятствий.

Жизнь женщины-вазы оборвала роковая случайность: она попыталась встать с кровати без посторонней помощи, неудачно упала и сломала позвоночник. Впрочем, в её жизни было всё, что может пожелать человек – слава, любовь, карьера, известность, богатство. И всего этого женщина добилась по той простой причине, что стремилась жить полноценной жизнью.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Джейн Уикс   Жизнь   артистка   женщина-ваза   история   конечность   судьба   фрик   цирк уродов   шоу   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Autumn2015 Полчаса назад
Спасибо, интересно и поучительно, и это во время, когда не было никаких пенсий по инвалидности!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Galateya

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

50219



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
"Семь раз отпей - один отлей": Джейсон Стейтем опубликовал новое фото - и фанаты расчехлили шуткомёты
"Семь раз отпей - один отлей": Джейсон Стейтем опубликовал новое фото - и фанаты...
Набирающие популярность в сообществах
Девять психически нездоровых писателей, давшие миру великие идеи
Девять психически нездоровых писателей, давшие миру великие идеи
Киоск или палатка
Киоск или палатка
Панк-карты специально для поклонников КиШа
Панк-карты специально для поклонников КиШа
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Необычный клиент

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#кино#люди#кот#фильм#милота#комментарии#Суд#Япония
#животные#забавно#история#Прикол#в мире#съемка#картинки#сарказм#подборка#кража
#факты#интересно#СССР#Россия#интересное#дети#Китай#удивительно#актеры#машина
Панк-карты специально для поклонников КиШа Панк-карты специально для поклонников КиШа Большая история маленькой разбойницы Деви Большая история маленькой разбойницы Деви Эксцентричная затворница и её четверть века в золотой клетке Эксцентричная затворница и её четверть века в золотой клетке Трагедия Одинокой женщины Трагедия Одинокой женщины Счастье самой большой женщины в мире Счастье самой большой женщины в мире Золотая девочка, жертва и преступница Патти Херст Золотая девочка, жертва и преступница Патти Херст

На что жалуетесь?

Вернуться