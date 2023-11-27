Женщина-ваза: трагедия и счастье Джейн Уикс

Даже незначительное увечье может сломать человеку жизнь, разделить на до и после, разрушить семью и карьеру. Но эта девушка явила собой пример удивительной силы и стойкости. Несмотря на то, что напоминала хрупкую фарфоровую вазу. Джейн и вошла в историю под прозвищем женщина-ваза.
Джейн Уикс появилась на свет и жила в XIX веке. У девочки отсутствовали конечности. В остальном она была полностью здорова. И не просто здорова, но и талантлива. Девушка неплохо рисовала, зажимая зубами кисть. А ещё у Джейн оказался чудесный тембр голоса – глубокий и мелодичный.
Собственно, с его помощью она и зарабатывала на жизнь. У людей с физическими дефектами в то время выбор был скудный: или просто погибнуть в нищете, если не помогали родственники, или пойти в цирк уродов. Фрик-шоу пользовались большой популярностью: народ толпами валил в шатры, чтобы поглазеть на тех, что были не такие как все.
Владелец заведения удачно обыграл образ Уикс: её выносили, словно дорогую вазу, устанавливали на подставку. И девушка пела. Зал словно укрывало какой-то магической пеленой от её хрустального голоса и проникновенного исполнения.
В карьере она достигла солидных высот и стала ассистенткой ещё одной звезды – человека-носорога Джозефа. Артистка смогла устроить и личную жизнь – вышла замуж за коллегу по цеху, рост которого превышал 2,5 метра.
Пара была вполне себе счастливой и гармоничной. Правда, завести детей супруги так и не решились. Хотя медики подтвердили, что физиологически у Джейн к беременности и деторождению не было никаких препятствий.
Жизнь женщины-вазы оборвала роковая случайность: она попыталась встать с кровати без посторонней помощи, неудачно упала и сломала позвоночник. Впрочем, в её жизни было всё, что может пожелать человек – слава, любовь, карьера, известность, богатство. И всего этого женщина добилась по той простой причине, что стремилась жить полноценной жизнью.
Источник:
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