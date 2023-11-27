Женщина-ваза: трагедия и счастье Джейн Уикс

В карьере она достигла солидных высот и стала ассистенткой ещё одной звезды – человека-носорога Джозефа. Артистка смогла устроить и личную жизнь – вышла замуж за коллегу по цеху, рост которого превышал 2,5 метра.

Пара была вполне себе счастливой и гармоничной. Правда, завести детей супруги так и не решились. Хотя медики подтвердили, что физиологически у Джейн к беременности и деторождению не было никаких препятствий.