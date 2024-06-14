Злая любовь и суд над Мадлен Смит

Её отец, не зная об их отношениях, подобрал для Мадлен подходящего жениха. Мадлен написала Эмилю записку, в которой разорвала их отношения и попросила вернуть её письма. Эмиль отказался и пригрозил показать их отцу девушки, что, скорее всего, означало бы отказ семьи от неё и изгнание из дома из-за позора. Мадлен умоляла Эмиля не раскрывать их отношения. Она поклялась продолжать встречаться с любовником, и ухитрялась лавировать между двумя мужчинами.

В это время Мадлен начала покупать мышьяк. Позже она утверждала, что использует его в качестве косметического средства для улучшения цвета лица. Возможно, по случайному совпадению, Эмиль начал страдать от мучительных желудочных расстройств. 23 марта он умер.

Коронер определил, что Эмиль умер от отравления мышьяком. Власти обнаружили письма Мадлен и доказательства того, что она покупала мышьяк. И вскоре после смерти Эмиля её арестовали.