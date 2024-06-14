Злая любовь и суд над Мадлен Смит

Любовь зла. И так повелось, что влюблённые склонны к совершению всяких глупостей, которые заставляют их творить бабочки в животе. К сожалению, среди милых безумств могут встречаться и печальные происшествия. Вот только виновата ли в них любовь?
Совершила ли Мадлен Смит убийство или нет? Этот вопрос до сих пор обсуждается в Великобритании. Убила ли эта симпатичная девушка своего любовника в ночь на 23 марта 1857 года?
Мадлен происходила из богатой семьи архитектора из Глазго. Предполагалось, что она будет жить в рамках этого социального класса и уж точно не станет связываться с бедным рабочим классом, к которому принадлежал Эмиль Л'Анжельер – привлекательный, но нищий клерк.
Однако Мадлен в течение двух лет поддерживала тайные отношения с Эмилем, писала ему страстные письма, которые впоследствии возмущали викторианскую Шотландию, и устраивала тайные встречи с ним у окна своей спальни, пока её семья спала.
Её отец, не зная об их отношениях, подобрал для Мадлен подходящего жениха. Мадлен написала Эмилю записку, в которой разорвала их отношения и попросила вернуть её письма. Эмиль отказался и пригрозил показать их отцу девушки, что, скорее всего, означало бы отказ семьи от неё и изгнание из дома из-за позора. Мадлен умоляла Эмиля не раскрывать их отношения. Она поклялась продолжать встречаться с любовником, и ухитрялась лавировать между двумя мужчинами.
В это время Мадлен начала покупать мышьяк. Позже она утверждала, что использует его в качестве косметического средства для улучшения цвета лица. Возможно, по случайному совпадению, Эмиль начал страдать от мучительных желудочных расстройств. 23 марта он умер.
Коронер определил, что Эмиль умер от отравления мышьяком. Власти обнаружили письма Мадлен и доказательства того, что она покупала мышьяк. И вскоре после смерти Эмиля её арестовали.
Пресса и народ стекались на то, что можно назвать «судом века». Обе стороны приводили блестящие аргументы. Но Мадлен вышла на свободу благодаря тому, что, хотя косвенные улики были в значительной степени против неё, обвинение не смогло доказать, что Мадлен и Эмиль встречались в течение недель, предшествовавших его смерти.
Зато в ходе расследования всплыла интересная информация о покойном. Эмиль однажды уже пытался жениться на девушке из богатой семьи, но ничего не вышло. Плюс помогли и показания камердинера, который заявил, что Эмиль неоднократно размышлял вслух о добровольном уходе из жизни. Нельзя исключать даже тот факт, что он специально отравился, чтобы напоследок насолить бывшей любовнице.
Девушка была свободна, но общество Глазго не хотело иметь с ней ничего общего. Мадлен переехала в Англию, а позже в Штаты. Она вышла замуж за Джорджа Уордела, сменила не только фамилию, но и имя. И категорически не хотела вспоминать об истории с тайным романом, который чуть не сломал романтичной импульсивной особе жизнь.
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