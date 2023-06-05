Во Флориде два ребёнка едва не сгорели в машине, пока их мать воровала одежду

К счастью, пожар заметили прохожие. Они же вытащили детей из авто.
Ряд американцев настолько преисполнены любовью к ворованным вещам, что не стесняются отправляться на дело с детьми. 24-летняя американка припарковала автомобиль у торгового центра Oviedo Mall в городе Овьедо и отлучилась в магазин, чтобы прихватить барахла. В это время её машина загорелась, и пока женщина занималась кражей, два её ребёнка, сидевшие в авто, едва не сгорели. Спасли их обычные прохожие, которые отправили пострадавших в больницу.
магазинеСообщается, что одному из мальчиков потребовалась медицинская помощь — у него диагностированы ожоги лица первой степени.
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А "мать года" арестовали, но основным обвинением была не кража, а оставление детей в опасности. Сейчас она находится в тюрьме округа Семинол, а её малыши помещены в социально-реабилитационный центр.
Воровство в магазинах США превратилось в настоящее бедствие для владельцев торговых точек. Декриминализация краж идёт семимильными шагами, ведь если стоимость награбленного не превышает $1000, полиция отпускает ворюг, даже если поймает их на месте преступления.
На вызовы копы тоже выезжают без охоты: да и какой смысл, если воришки стащили несколько штанов и худи? А тем только того и надо. Похоже, такие видео для США перестали быть чем-то редким и из ряда вон выходящим.
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Воровство непосредственно в магазинах - не единственный вариант краж. Все больше убытков отрасли приносят преступные группы, похищающие товары для перепродажи. Это происходит в процессе перевозки груза со складов в торговые точки, а также с использованием поддельных накладных документов еще до поступления товаров в магазин. В США уже подсчитали убытки от воровства: $100 млрд за 2022 год.
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Уровень преступности)))))