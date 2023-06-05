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Во Флориде два ребёнка едва не сгорели в машине, пока их мать воровала одежду

Во Флориде два ребёнка едва не сгорели в машине, пока их мать воровала одежду

Автор:
05 июня 2023 12:02
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Флорида   видео   воровство   дети   кража в магазине   мать года   пожар   полиция   шоплифтинг   
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К счастью, пожар заметили прохожие. Они же вытащили детей из авто.

Ряд американцев настолько преисполнены любовью к ворованным вещам, что не стесняются отправляться на дело с детьми. 24-летняя американка припарковала автомобиль у торгового центра Oviedo Mall в городе Овьедо и отлучилась в магазин, чтобы прихватить барахла. В это время её машина загорелась, и пока женщина занималась кражей, два её ребёнка, сидевшие в авто, едва не сгорели. Спасли их обычные прохожие, которые отправили пострадавших в больницу.


магазинеСообщается, что одному из мальчиков потребовалась медицинская помощь — у него диагностированы ожоги лица первой степени.



А "мать года" арестовали, но основным обвинением была не кража, а оставление детей в опасности. Сейчас она находится в тюрьме округа Семинол, а её малыши помещены в социально-реабилитационный центр.


Воровство в магазинах США превратилось в настоящее бедствие для владельцев торговых точек. Декриминализация краж идёт семимильными шагами, ведь если стоимость награбленного не превышает $1000, полиция отпускает ворюг, даже если поймает их на месте преступления.


На вызовы копы тоже выезжают без охоты: да и какой смысл, если воришки стащили несколько штанов и худи? А тем только того и надо. Похоже, такие видео для США перестали быть чем-то редким и из ряда вон выходящим.

Воровство непосредственно в магазинах - не единственный вариант краж. Все больше убытков отрасли приносят преступные группы, похищающие товары для перепродажи. Это происходит в процессе перевозки груза со складов в торговые точки, а также с использованием поддельных накладных документов еще до поступления товаров в магазин. В США уже подсчитали убытки от воровства: $100 млрд за 2022 год.

Источник:

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Метки: Флорида   видео   воровство   дети   кража в магазине   мать года   пожар   полиция   шоплифтинг   
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10  комментариев
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28k
Serg2001 53 минуты назад
Похоже в америце коммунизм уже наступил... Для негров по крайней мере...) Такой вот специфический коммунизм с американским душком.
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3k
Наблюдатель 3 минуты назад
Выпали из самолета, цыган и негр. Кто упадет первым!
Уровень преступности)))))
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45k
Aleksandr 9 минут назад
Рано или поздно дождутся...
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57k
alertol 14 минут назад
Короче пойду пожалуй в магазин, если что я идентифицирую себя чёрной лезбиянкой
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29k
Ваня Полчаса назад
да хрен с ними, сами себе геморроя нажили...
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75k
Доктор Джонс Полчаса назад
Не останавливайтесь!
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2k
Pioner76 Полчаса назад
Тупая черная обезьяна.
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18k
Bill 38 минут назад
Вишенка на торте: её машина тоже оказалась краденной.
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9k
Борис Карабанов 45 минут назад
Всё в делах, всё в заботах о хлебе насущном. А куда деваться? Мать!
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