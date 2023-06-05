Во Флориде два ребёнка едва не сгорели в машине, пока их мать воровала одежду





А "мать года" арестовали, но основным обвинением была не кража, а оставление детей в опасности. Сейчас она находится в тюрьме округа Семинол, а её малыши помещены в социально-реабилитационный центр.





Воровство в магазинах США превратилось в настоящее бедствие для владельцев торговых точек. Декриминализация краж идёт семимильными шагами, ведь если стоимость награбленного не превышает $1000, полиция отпускает ворюг, даже если поймает их на месте преступления.





На вызовы копы тоже выезжают без охоты: да и какой смысл, если воришки стащили несколько штанов и худи? А тем только того и надо. Похоже, такие видео для США перестали быть чем-то редким и из ряда вон выходящим.