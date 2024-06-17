Люди плакали и молились: 30 человек застряли вниз головой на опасном аттракционе

Почти 30 посетителей парка развлечений Oaks в Портленде (США) повисли в опасном положении вниз головой, когда экстремальный аттракцион с маятником вышел из строя и резко остановился. В результате один человек оказался в больнице.
Когда аттракцион остановился, сотрудники парка быстро вызвали аварийную службу, которая прибыла через 25 минут. Очевидцы событий рассказали, что планировали прокатиться на AtmosFEAR, когда увидели, что он застрял, и услышали, как люди говорили: «О боже, они перевернуты». Один человек в результате инцидента был госпитализирован, все остальные — отпущены без дополнительного обследования.
Посетители, оказавшиеся на аттракционе, сообщили журналистам, что «просто сходили с ума». По их словам, «люди плакали» и «отправляли во вселенную все то, что хотели сказать в качестве своих последних слов».
В парке развлечений уточнили, что аттракцион работает с 2021 года и до этого не имел никаких проблем. Также там заявили, что будут сотрудничать с производителем аттракциона и государственными инспекторами, чтобы выяснить причину остановки.
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В парках развлечений много аттракционов, чтобы понять - нужно вживую прочувствовать