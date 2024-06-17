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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1497 постов • 63 подписчика подписаться
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Люди плакали и молились: 30 человек застряли вниз головой на опасном аттракционе

Люди плакали и молились: 30 человек застряли вниз головой на опасном аттракционе

Автор:
17 июня 2024 09:42
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   ЧП   аттракцион   в мире   застряли   новости   повисли вниз головой   
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Почти 30 посетителей парка развлечений Oaks в Портленде (США) повисли в опасном положении вниз головой, когда экстремальный аттракцион с маятником вышел из строя и резко остановился. В результате один человек оказался в больнице.

Когда аттракцион остановился, сотрудники парка быстро вызвали аварийную службу, которая прибыла через 25 минут. Очевидцы событий рассказали, что планировали прокатиться на AtmosFEAR, когда увидели, что он застрял, и услышали, как люди говорили: «О боже, они перевернуты». Один человек в результате инцидента был госпитализирован, все остальные — отпущены без дополнительного обследования.


Посетители, оказавшиеся на аттракционе, сообщили журналистам, что «просто сходили с ума». По их словам, «люди плакали» и «отправляли во вселенную все то, что хотели сказать в качестве своих последних слов».


В парке развлечений уточнили, что аттракцион работает с 2021 года и до этого не имел никаких проблем. Также там заявили, что будут сотрудничать с производителем аттракциона и государственными инспекторами, чтобы выяснить причину остановки.


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Метки: Видео   ЧП   аттракцион   в мире   застряли   новости   повисли вниз головой   
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9  комментариев
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1k
DuckTales 2 часа назад
Никогда не понимал этих штук ...
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SmartCat101 22 минуты назад
они пришли за острыми ощущениями, они их получили ! в чем проблема?
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9k
Puans-on Полчаса назад
Молитвы помогли?
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3k
Алекс 54 минуты назад
а, если бы обоср.....лись
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1k
Apple Час назад
Никогда не понимал таких развлечений. Человек не создан для такого летания. Адреналина они захотели.
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Corkscrew 2 часа назад
Они хотели острых ощущений и выброс адреналина - они получили это.
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3499 постов (3196 в горячем)

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