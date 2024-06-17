Люди плакали и молились: 30 человек застряли вниз головой на опасном аттракционе

Посетители, оказавшиеся на аттракционе, сообщили журналистам, что «просто сходили с ума». По их словам, «люди плакали» и «отправляли во вселенную все то, что хотели сказать в качестве своих последних слов».



В парке развлечений уточнили, что аттракцион работает с 2021 года и до этого не имел никаких проблем. Также там заявили, что будут сотрудничать с производителем аттракциона и государственными инспекторами, чтобы выяснить причину остановки.



