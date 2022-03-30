FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Фоторепортажи 1006 постов • 217 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Фоторепортажи 
Головокружительные фото о том, как в Китае строили горный аттракцион на высоте

Головокружительные фото о том, как в Китае строили горный аттракцион на высоте (8 фото)

Автор:
30 марта 2022 08:54
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Китай   аттракцион   в мире   высота   мост   стройка   фото   
642
8

Всем известна любовь китайцев к высокогорным местам. В последнее десятилетие стеклянные мосты и тропы, подвешенные в сотнях метрах от земли, стали настоящим хитом в сфере туризма.


Но если даже снимки о том, как выглядят эти тропы, вызывают головокружение, то что насчет строительства?

×
×

Снимки ниже были сделаны в уезде Пинцзян провинции Хунань еще в 2015 году местным фотографом по имени Гуо Лилян (Guo Liliang). Фото строительства этой дороги вокруг горы стали очень быстро вирусными, разлетелись сначала в местных СМИ, а затем попали и в мировые новости. И на это есть причины: то, как бесстрашные рабочие трудятся на высоте в сотнях метров от земли без всякой страховки, действительно выглядит шокирующе. Единственное, что на них из защиты, — это каски.

Лилян запечатлел, как строят одну из горных дорог, которая позже станет туристической достопримечательностью. Сначала рабочие вбивают в скалы металлические леса, и в этот момент они буквально висят над пропастью.

Позже на этих лесах укладывают доски: по ним строители будут передвигаться сами, а также катать тачки с цементом. Основа моста будет из бетона, и в стадии строительства даже сложно представить, что это сооружение когда-то будет надежным аттракционом.

Сам регион Хунань известен своими горными пейзажами, и подобных горных троп здесь немало, собственно, как и в самом Китае.

Так что аттракционы, строительством которых занимаются рабочие в последние годы, — настоящие цветочки по сравнению со старыми тропами и дорогами.

На самом деле сооружение подобных троп, безопасных для туристов, — очень тяжелый труд. На такую высоту невозможно доставить высокотехнологичное оборудование, поэтому эти тропы делаются вручную обычными строителями. Фактически они помогают уберечь путешественников от трагедий. Дело в том, что высокогорных необорудованных троп в Китае много, и они всегда пользовались популярностью у любителей острых ощущений. На высоте зачастую находятся какие-нибудь священные места, добраться до которых — настоящий квест.

Сами строители обычно родом из подобных горных регионов, и большую часть жизни провели в горах. Так что работа на высоте их нисколько не страшит, ведь зачастую они добираются до крупных городов прямо по отвесным скалам. А иногда даже не до городов, а до школы.

Строители подобных аттракционов, как в уезде Пинцзян, обычно родом из таких деревень, и они привыкли к высоте. Однако в подобных населенных пунктах люди бедствуют, а строительство туристических достопримечательностей очень хорошо оплачивается. Поэтому работа в таких условиях — это очень хорошая возможность обеспечить свою семью.

Правда, строительством горных аттракционов обычно занимаются люди в возрасте. Молодежь по возможности покидает горные деревни, чтобы устроиться в городе.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фоторепортажи"
Метки: Китай   аттракцион   в мире   высота   мост   стройка   фото   
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Ivan 36 секунд назад
Их много...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

463952



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Не по размеру: странные ситуации, которые могли произойти с очень самоуверенными
3
57
Не по размеру: странные ситуации, которые могли произойти с очень самоуверенными
17 счастливчиков, которым попалась редкость - одна на миллион
1
69
17 счастливчиков, которым попалась редкость - одна на миллион
Набирающие популярность в сообществах
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 24 марта
1
3
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 24 марта
Цифровые микшерные консоли PAVRUS - против санкций
0
8
Цифровые микшерные консоли PAVRUS - против санкций
Бизнес, несмотря ни на что. Мастерская столов “Столодел”
Бизнес, несмотря ни на что. Мастерская столов “Столодел”
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Запомните
0
0

Лучшие демотиваторы
Тоже так хочу
0
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#интересное#картинки#Россия#СССР#фотографии#в мире#автомобили#Китай
#Юмор#история#аварии#люди#животные#война#шоу бизнес#драка#забавно#новости
#факты#интересно#дтп#Ynews#Приколы#подборка#авто аварии#Украина#кино#переговоры

На что жалуетесь?

Вернуться