Головокружительные фото о том, как в Китае строили горный аттракцион на высоте

Сам регион Хунань известен своими горными пейзажами, и подобных горных троп здесь немало, собственно, как и в самом Китае.

Так что аттракционы, строительством которых занимаются рабочие в последние годы, — настоящие цветочки по сравнению со старыми тропами и дорогами.