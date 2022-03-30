Головокружительные фото о том, как в Китае строили горный аттракцион на высоте

Всем известна любовь китайцев к высокогорным местам. В последнее десятилетие стеклянные мосты и тропы, подвешенные в сотнях метрах от земли, стали настоящим хитом в сфере туризма.
Но если даже снимки о том, как выглядят эти тропы, вызывают головокружение, то что насчет строительства?
Снимки ниже были сделаны в уезде Пинцзян провинции Хунань еще в 2015 году местным фотографом по имени Гуо Лилян (Guo Liliang). Фото строительства этой дороги вокруг горы стали очень быстро вирусными, разлетелись сначала в местных СМИ, а затем попали и в мировые новости. И на это есть причины: то, как бесстрашные рабочие трудятся на высоте в сотнях метров от земли без всякой страховки, действительно выглядит шокирующе. Единственное, что на них из защиты, — это каски.
Лилян запечатлел, как строят одну из горных дорог, которая позже станет туристической достопримечательностью. Сначала рабочие вбивают в скалы металлические леса, и в этот момент они буквально висят над пропастью.
Позже на этих лесах укладывают доски: по ним строители будут передвигаться сами, а также катать тачки с цементом. Основа моста будет из бетона, и в стадии строительства даже сложно представить, что это сооружение когда-то будет надежным аттракционом.
Сам регион Хунань известен своими горными пейзажами, и подобных горных троп здесь немало, собственно, как и в самом Китае.
Так что аттракционы, строительством которых занимаются рабочие в последние годы, — настоящие цветочки по сравнению со старыми тропами и дорогами.
На самом деле сооружение подобных троп, безопасных для туристов, — очень тяжелый труд. На такую высоту невозможно доставить высокотехнологичное оборудование, поэтому эти тропы делаются вручную обычными строителями. Фактически они помогают уберечь путешественников от трагедий. Дело в том, что высокогорных необорудованных троп в Китае много, и они всегда пользовались популярностью у любителей острых ощущений. На высоте зачастую находятся какие-нибудь священные места, добраться до которых — настоящий квест.
Сами строители обычно родом из подобных горных регионов, и большую часть жизни провели в горах. Так что работа на высоте их нисколько не страшит, ведь зачастую они добираются до крупных городов прямо по отвесным скалам. А иногда даже не до городов, а до школы.
Строители подобных аттракционов, как в уезде Пинцзян, обычно родом из таких деревень, и они привыкли к высоте. Однако в подобных населенных пунктах люди бедствуют, а строительство туристических достопримечательностей очень хорошо оплачивается. Поэтому работа в таких условиях — это очень хорошая возможность обеспечить свою семью.
Правда, строительством горных аттракционов обычно занимаются люди в возрасте. Молодежь по возможности покидает горные деревни, чтобы устроиться в городе.
Источник:
АНТИФИШКИ
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