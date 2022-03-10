Видео: пассажирка круизного лайнера застряла в водной горке

Зрители в ужасе, особенно те, кто боится высоты и замкнутых пространств.



«У меня проблемы с дыханием, когда я просто смотрю на это», — написал один комментатор, а другой сказал: «У меня сердце заколотилось. Застрять в прозрачной трубе, подвешенной над океаном... НЕТ!!!».



К счастью, попавшая в ловушку женщина смогла выбраться из нее без вмешательства экстренных служб, с помощью предусмотренной боковой дверцы.