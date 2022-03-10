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Видео: пассажирка круизного лайнера застряла в водной горке

Видео: пассажирка круизного лайнера застряла в водной горке (3 фото)

Автор:
10 марта 2022 09:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Приколы   аттракцион   видео   водная горка   забавное видео   застряла   инцидент   
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В Сети появилось видео инцидента, произошедшего на океанском круизном лайнере. Аттракцион Ocean Loops — водная горка в закрытой трубе — почему-то дал сбой и в нем застряла женщина. Никакой трагедии, она отделалась лёгким испугом, но видео получилось что надо.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Приколы   аттракцион   видео   водная горка   забавное видео   застряла   инцидент   
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9  комментариев
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Оксид Бетона Час назад
Дамы, пользуйтесь смазкой, если своей не хватает!
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Павел Коваленко 14 минут назад
у меня тоже самое было в аквапарке в Геленджике)))я вообще пешком спускался, там весь аквапарка оборжался)))
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Vlamir 23 минуты назад
Ноги были непобриты! Тормозной путь короткий!
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Андрей Манахов Полчаса назад
Нам это теперь долго не грозит...
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2k
Алексей 47 минут назад
Это уже было в Симпсонах. Когда в подобной горке застрял Гомер из-за живота.
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