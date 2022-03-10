Видео: пассажирка круизного лайнера застряла в водной горке

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В Сети появилось видео инцидента, произошедшего на океанском круизном лайнере. Аттракцион Ocean Loops — водная горка в закрытой трубе — почему-то дал сбой и в нем застряла женщина. Никакой трагедии, она отделалась лёгким испугом, но видео получилось что надо.
Видеоролик был опубликован в соцсети TikTok турагентом @YMGTravels и набрал уже более 15 миллионов просмотров.
Сообщается, что авария произошла на водной горке Ocean Loops от Norwegian Cruise Lines, закрытой трубе с двойной петлей, напоминающей американские горки.
Сообщается, что авария произошла на водной горке Ocean Loops от Norwegian Cruise Lines, закрытой трубе с двойной петлей, напоминающей американские горки.
Застряла в ловушке с видом на океан
Зрители в ужасе, особенно те, кто боится высоты и замкнутых пространств.
«У меня проблемы с дыханием, когда я просто смотрю на это», — написал один комментатор, а другой сказал: «У меня сердце заколотилось. Застрять в прозрачной трубе, подвешенной над океаном... НЕТ!!!».
К счастью, попавшая в ловушку женщина смогла выбраться из нее без вмешательства экстренных служб, с помощью предусмотренной боковой дверцы.
«У меня проблемы с дыханием, когда я просто смотрю на это», — написал один комментатор, а другой сказал: «У меня сердце заколотилось. Застрять в прозрачной трубе, подвешенной над океаном... НЕТ!!!».
К счастью, попавшая в ловушку женщина смогла выбраться из нее без вмешательства экстренных служб, с помощью предусмотренной боковой дверцы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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