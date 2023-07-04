FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 1029 постов • 253 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США
Аттракцион в парке развлечений пришлось закрыть после того, как гость заметил жуткую трещину

Аттракцион в парке развлечений пришлось закрыть после того, как гость заметил жуткую трещину

Автор:
04 июля 2023 12:33
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   США   американские горки   аттракцион   инцидент   трещина   
1238
2
2

Посетитель парка развлечений в Северной Каролине заметил трещину в одной из опорных балок аттракциона.

Посетитель парка развлечений в Северной Каролине заметил трещину в опорной стойке "американских горок", пока люди катались на них. Джереми Вагнер сообщил в соцсетях, что он обнаружил трещину в конструкции Fury 325 в парке развлечений и уведомил об этом официальных лиц, которые временно закрыли аттракцион.


Представитель парка, который находится за пределами Шарлотты, сообщил, что команда технического обслуживания проводит осмотр аттракциона и он закрыт на неопределенное время. Большая трещина длиною не менее тридцати сантиметров обнаружена в верхней части стальной опорной стойки, и в администрации не называют причину ее возможного появления и сроки устранения неполадки.

Согласно веб-сайту парка развлечений, Fury 325 - это "самая высокая, самая быстрая и длинная американская горка в Северной Америке". На горке развивается скорость до 160 километров в час, они имеют максимальную высоту в сто метров, за которой следует резкое падение на 81 градус.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: Видео   США   американские горки   аттракцион   инцидент   трещина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Борис Карабанов 54 минуты назад
- Не ругайся, хозяина! Подварим, подрихтуем, подкрасим - будет как новая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
993
Евгений Секунду назад
Похоже это не трещина а разрыв.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sandro 39 секунд назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56
Alex Roland 13 минут назад
Это точно "парк" .. смотришь рекламное видео - как будто просто в поле поставили аттракцион .. даже мусорные баки не убрали подальше
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Трям Полчаса назад
Просто нефиг сразу на все сидушки пендосов сажать, они слишком жирные! Их надо по одному за раз катать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Опаньки 43 минуты назад
но ведь работает же ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
ScorpionDS Час назад
Даже смотреть страшно ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

955776



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
На eBay выставили 2000 ПК 80-х годов (2 фото)
На eBay выставили 2000 ПК 80-х годов (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Умные мысли часто преследовали её, но она была быстрее

Лучшие демотиваторы
Долго не мог понять пользы стрельбы по тарелочкам

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Прикол#интересное#авто аварии#полиция#фильм#Автовсячина#знаменитости#шоу бизнес
#автомобили#машина#история#аварии#в мире#кино#здоровые#дети#позитив#Москва
#люди#Юмор#интересно#ДТП#подборка#франция#США#забавно#факты#инцидент
На eBay выставили 2000 ПК 80-х годов (2 фото) На eBay выставили 2000 ПК 80-х годов (2 фото) В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором

На что жалуетесь?

Вернуться