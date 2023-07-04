Аттракцион в парке развлечений пришлось закрыть после того, как гость заметил жуткую трещину

Посетитель парка развлечений в Северной Каролине заметил трещину в одной из опорных балок аттракциона.
Посетитель парка развлечений в Северной Каролине заметил трещину в опорной стойке "американских горок", пока люди катались на них. Джереми Вагнер сообщил в соцсетях, что он обнаружил трещину в конструкции Fury 325 в парке развлечений и уведомил об этом официальных лиц, которые временно закрыли аттракцион.
Представитель парка, который находится за пределами Шарлотты, сообщил, что команда технического обслуживания проводит осмотр аттракциона и он закрыт на неопределенное время. Большая трещина длиною не менее тридцати сантиметров обнаружена в верхней части стальной опорной стойки, и в администрации не называют причину ее возможного появления и сроки устранения неполадки.
Согласно веб-сайту парка развлечений, Fury 325 - это "самая высокая, самая быстрая и длинная американская горка в Северной Америке". На горке развивается скорость до 160 километров в час, они имеют максимальную высоту в сто метров, за которой следует резкое падение на 81 градус.
Источник:
Источник:
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста