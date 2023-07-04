Аттракцион в парке развлечений пришлось закрыть после того, как гость заметил жуткую трещину

Посетитель парка развлечений в Северной Каролине заметил трещину в опорной стойке "американских горок", пока люди катались на них. Джереми Вагнер сообщил в соцсетях, что он обнаружил трещину в конструкции Fury 325 в парке развлечений и уведомил об этом официальных лиц, которые временно закрыли аттракцион.