В Лондоне у аттракциона с двумя пассажирами оборвался страховочный кабель

На другом видео видно, как сотрудники парка развлечений блокируют доступ к аттракциону сразу после аварии. На нем также запечатлено прибытие лондонских пожарных.

Представитель парка сообщил, что оба пассажира были благополучно сняты с аттракциона, осмотрены медиками на месте и не пострадали.