В Лондоне у аттракциона с двумя пассажирами оборвался страховочный кабель

Очевидцы запечатлели на видео леденящий душу момент, когда у аттракциона «Рогатка» в лондонском Гайд-парке оборвался страховочный кабель и двое пассажиров оказались в ловушке на высоте.
В подобных аттракционах используются эластичные резиновые канаты, которые запускают капсулу с пассажирами в воздух, подобно рогатке. Однако, как показывает видео, опубликованное в социальных сетях, в случае аттракциона в лондонском парке развлечений «Зимняя страна чудес» что-то пошло не так, и техническая неполадка привела к высвобождению одного из канатов и стальных тросов.
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Уцелевший канат дернул капсулу в сторону, и та ударилась в одну из опорных балок аттракциона и повисла боком, оставив пассажиров висеть в воздухе.
На другом видео видно, как сотрудники парка развлечений блокируют доступ к аттракциону сразу после аварии. На нем также запечатлено прибытие лондонских пожарных.
Представитель парка сообщил, что оба пассажира были благополучно сняты с аттракциона, осмотрены медиками на месте и не пострадали.
«Безопасность является нашим наивысшим приоритетом, и аттракцион закрыт на время дальнейшего расследования, — заверил представитель. — Все наши аттракционы проходят строгие и регулярные проверки безопасности опытными сотрудниками, прошедшими обучение по охране труда и технике безопасности. Мы также проводим регулярные тренинги для всего персонала, чтобы наши посетители могли наслаждаться веселым и безопасным отдыхом».
Все остальные аттракционы в парке работают в обычном режиме.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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