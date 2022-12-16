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В Лондоне у аттракциона с двумя пассажирами оборвался страховочный кабель

В Лондоне у аттракциона с двумя пассажирами оборвался страховочный кабель

Автор:
16 декабря 2022 00:06
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Гайд-парк   аттракцион   видео   лондон   парк развлечений   происшествия   
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Очевидцы запечатлели на видео леденящий душу момент, когда у аттракциона «Рогатка» в лондонском Гайд-парке оборвался страховочный кабель и двое пассажиров оказались в ловушке на высоте.

В подобных аттракционах используются эластичные резиновые канаты, которые запускают капсулу с пассажирами в воздух, подобно рогатке. Однако, как показывает видео, опубликованное в социальных сетях, в случае аттракциона в лондонском парке развлечений «Зимняя страна чудес» что-то пошло не так, и техническая неполадка привела к высвобождению одного из канатов и стальных тросов.

Уцелевший канат дернул капсулу в сторону, и та ударилась в одну из опорных балок аттракциона и повисла боком, оставив пассажиров висеть в воздухе.

На другом видео видно, как сотрудники парка развлечений блокируют доступ к аттракциону сразу после аварии. На нем также запечатлено прибытие лондонских пожарных.

Представитель парка сообщил, что оба пассажира были благополучно сняты с аттракциона, осмотрены медиками на месте и не пострадали.

«Безопасность является нашим наивысшим приоритетом, и аттракцион закрыт на время дальнейшего расследования, — заверил представитель. — Все наши аттракционы проходят строгие и регулярные проверки безопасности опытными сотрудниками, прошедшими обучение по охране труда и технике безопасности. Мы также проводим регулярные тренинги для всего персонала, чтобы наши посетители могли наслаждаться веселым и безопасным отдыхом».

Все остальные аттракционы в парке работают в обычном режиме.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Гайд-парк   аттракцион   видео   лондон   парк развлечений   происшествия   
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8  комментариев
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8k
au3 2 часа назад
Какой еще страховочный кабель .... Хорош нести охинею
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1k
Сергей Клубков Полчаса назад
А где фото лиц пассажиров в этот момент?
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2k
NIS Час назад
Наверное , получили
ваучер на бесплатный прыжок ! Те , кто ходят на такие аттракционы , они ничего не прощают !
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443
MidMaster Час назад
Скорее он несущий, чем страховочный
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935
Антошка 2 часа назад
А второе видео то где???
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