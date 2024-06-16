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В Китае открыли магазин снеков для людей со зверским аппетитом

В Китае открыли магазин снеков для людей со зверским аппетитом

Автор:
16 июня 2024 09:57
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Еда   КИтай   Размер   в мире   забавно   магазин снеков   продукты   
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Если вы не представляете свою жизнь без различных вкусностей, содержащих кучу калорий, углеводов и жиров, вам точно понравится магазин из этого видео, который был открыт в городе Чанша (Китай). В нем продаются гигантские упаковки снеков, и размер некоторых из них просто поражает, так как даже люди на их фоне кажутся маленькими и хрупкими.

Единственный минус таких огромных упаковок — нести их домой в руках довольно тяжело и неудобно.



Но зато потом можно отлично провести время с горой чипсов, печенья и конфет, удобно расположившись перед телевизором. Главное, не слишком часто устраивать такие праздники живота.

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Метки: Видео   Еда   КИтай   Размер   в мире   забавно   магазин снеков   продукты   
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2  комментария
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Игорь 42 минуты назад
Не плохо стали жить простые китайцы... а помнится и чашка риса в день была мечтой...
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Доктор Джонс 48 минут назад
Для свинячьего потребления...
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Круэлла
  • Дата регистрации: 12.08.2011
  • 1790 постов (1758 в горячем)

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