В Китае открыли магазин снеков для людей со зверским аппетитом

Если вы не представляете свою жизнь без различных вкусностей, содержащих кучу калорий, углеводов и жиров, вам точно понравится магазин из этого видео, который был открыт в городе Чанша (Китай). В нем продаются гигантские упаковки снеков, и размер некоторых из них просто поражает, так как даже люди на их фоне кажутся маленькими и хрупкими.
Единственный минус таких огромных упаковок — нести их домой в руках довольно тяжело и неудобно.
Но зато потом можно отлично провести время с горой чипсов, печенья и конфет, удобно расположившись перед телевизором. Главное, не слишком часто устраивать такие праздники живота.
Источник:
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