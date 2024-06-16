В Китае открыли магазин снеков для людей со зверским аппетитом





Если вы не представляете свою жизнь без различных вкусностей, содержащих кучу калорий, углеводов и жиров, вам точно понравится магазин из этого видео, который был открыт в городе Чанша (Китай). В нем продаются гигантские упаковки снеков, и размер некоторых из них просто поражает, так как даже люди на их фоне кажутся маленькими и хрупкими.