Грязный воздух назвали одной из причин преждевременной смерти

Тут внезапно оказалось, что жить рядом с промышленными предприятиями крайне опасно, а еще дышать дымом от пожаров тоже не очень хорошо для здоровья.
Ученые из Сингапура провели самое масштабное исследование проблемы загрязненного воздуха. Они изучили данные за 40 лет, чтобы дать общую картину влияния качества воздуха на здоровье и пришли к неутешительным выводам, о которых знают абсолютно все, кто долгое время живет в больших промышленных городах.
Они изучили спутниковые данные NASA об уровне твердых частиц в атмосфере и статистику смертности от загрязнения окружающей среды. Эта информация предоставлена Институтом показателей и оценки здоровья США. Также использовались данные о погодных условиях от Национального управления океанических и атмосферных исследований.
Исследование показало, что загрязнение от промышленных выбросов и лесных пожаров спровоцировало 135 млн преждевременных смертей во всём мире в период с 1980 по 2020 г.
Погодные условия усугубляют воздействие загрязнителей, увеличивая их концентрацию в воздухе. По данным исследования, загрязненный воздух увеличивает смертность на 14%. Люди умирали из-за легочных и сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и рака.
По данным университета, в Азии было «самое большое количество преждевременных смертей, связанных с загрязнением воздуха» — более 98 миллионов человек, в основном в Китае и Индии.
В Пакистане , Бангладеш , Индонезии и Японии также наблюдалось значительное количество преждевременных смертей – от 2 до 5 миллионов человек в год.
Всемирная организация здравоохранения заявила, что загрязнения воздуха ежегодно связано с 6,7 миллионами преждевременных смертей во всем мире.
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