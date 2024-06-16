Грязный воздух назвали одной из причин преждевременной смерти

Ученые из Сингапура провели самое масштабное исследование проблемы загрязненного воздуха. Они изучили данные за 40 лет, чтобы дать общую картину влияния качества воздуха на здоровье и пришли к неутешительным выводам, о которых знают абсолютно все, кто долгое время живет в больших промышленных городах.

Они изучили спутниковые данные NASA об уровне твердых частиц в атмосфере и статистику смертности от загрязнения окружающей среды. Эта информация предоставлена ​​Институтом показателей и оценки здоровья США. Также использовались данные о погодных условиях от Национального управления океанических и атмосферных исследований.