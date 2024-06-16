FISHKINET
Сообщество Медицина на Фишках 1466 постов • 225 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Медицина на Фишках
Грязный воздух назвали одной из причин преждевременной смерти

Грязный воздух назвали одной из причин преждевременной смерти

Автор:
16 июня 2024 09:31
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: большие города   грязный воздух   дым от пожаров   здоровье   медицина   преждевременная смерть   
1048
3

Тут внезапно оказалось, что жить рядом с промышленными предприятиями крайне опасно, а еще дышать дымом от пожаров тоже не очень хорошо для здоровья.

Ученые из Сингапура провели самое масштабное исследование проблемы загрязненного воздуха. Они изучили данные за 40 лет, чтобы дать общую картину влияния качества воздуха на здоровье и пришли к неутешительным выводам, о которых знают абсолютно все, кто долгое время живет в больших промышленных городах.


Они изучили спутниковые данные NASA об уровне твердых частиц в атмосфере и статистику смертности от загрязнения окружающей среды. Эта информация предоставлена ​​Институтом показателей и оценки здоровья США. Также использовались данные о погодных условиях от Национального управления океанических и атмосферных исследований.


Исследование показало, что загрязнение от промышленных выбросов и лесных пожаров спровоцировало 135 млн преждевременных смертей во всём мире в период с 1980 по 2020 г.


Погодные условия усугубляют воздействие загрязнителей, увеличивая их концентрацию в воздухе. По данным исследования, загрязненный воздух увеличивает смертность на 14%. Люди умирали из-за легочных и сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и рака.


По данным университета, в Азии было «самое большое количество преждевременных смертей, связанных с загрязнением воздуха» — более 98 миллионов человек, в основном в Китае и Индии.

В Пакистане , Бангладеш , Индонезии и Японии также наблюдалось значительное количество преждевременных смертей – от 2 до 5 миллионов человек в год.


Всемирная организация здравоохранения заявила, что загрязнения воздуха ежегодно связано с 6,7 миллионами преждевременных смертей во всем мире.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Медицина на Фишках"
Метки: большие города   грязный воздух   дым от пожаров   здоровье   медицина   преждевременная смерть   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23k
kσρβγς 2 часа назад
Да вы шо???
Неужели???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
Похабыч Час назад
Зато с курильщиками во всю борются..))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Тяжолый Орк 2 часа назад
пенсионный фонд одобряет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98
  • Дата регистрации: 16.02.2020
  • 1218 постов (1209 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

109872



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Четко по ТЗ: пример чересчур прямого понимания задачи
Четко по ТЗ: пример чересчур прямого понимания задачи
В Краснодаре Lada с чеченскими номерами наехала на лежащего без сознания мужчину, водитель авто устроил скандал
В Краснодаре Lada с чеченскими номерами наехала на лежащего без сознания мужчину,...
Набирающие популярность в сообществах
Самый выдающийся житель острова Сааремаа
Самый выдающийся житель острова Сааремаа
ФотоВсячина
ФотоВсячина
Футуристичный электровнедорожник Skye показали вживую (3 фото)
Футуристичный электровнедорожник Skye показали вживую (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#полиция#машина#новости#кошка#кино#конфликт#достопримечательность#Россия#КИтай
#в мире#СССР#автомир#люди#милота#Юмор#дети#Животное#интересно#убийство
#история#автомобили#животные#Автовсячина#криминал#Прикол#фильм#интересное#СУД
Из каких деталей и как собирается AURUS президента Путина Из каких деталей и как собирается AURUS президента Путина Бодибилдер выпил холодной воды и потерял сознание Бодибилдер выпил холодной воды и потерял сознание Оксидонор: неслучившееся чудо доктора Геркулеса Санче Оксидонор: неслучившееся чудо доктора Геркулеса Санче Частицы пластика способны проникать в мозг Частицы пластика способны проникать в мозг Молодому фанату вейпа пришлось сменить лёгкие Молодому фанату вейпа пришлось сменить лёгкие Человек, который ел всё Человек, который ел всё

На что жалуетесь?

Вернуться