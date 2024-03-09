Человек, который ел всё

Если верить статье о его жизни, опубликованной в июне 1889 года, 21-летний парень начал есть стекло случайно. Парнишке было 14 лет, когда работал на стекольном заводе Майера в Бруклине, Нью-Йорк. В его обед попало немного стеклянной пыли, и она понравилась юноше.

Вскоре страсть к стеклу настолько поглотила работника, что владельцы фабрики встревожились. Они обнаружили, что запасы стекла стали сокращаться, и этот факт некоторое время не могли объяснить.

Затем владельцы застали юного Маккенну за поеданием осколка стеклянной бутылки. Он признался в своем диковинном пристрастии, и молва о его стеклоедстве распространилась. Вскоре его взяли на работу в музей, где демонстрировались разные живые чудеса.

Там Маккенна мог есть сколько угодно стекла на глазах у публики, по слухам, девять раз в день. И так на протяжении многих лет.