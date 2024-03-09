Человек, который ел всё

Ты не ты, когда голоден. Многие знают об особенности человеческого разума принимать на голодный желудок неправильные решения. А вот когда ты сыт, то и жизнь представляется в иных – более позитивных красках. Вот только вкусовые пристрастия у всех разные. И гастрономические предпочтения некоторых персонажей просто ставят в тупик.
В конце XIX века жил обычный человек по имени Уильям В. Маккенна, который регулярно поглощал странные предметы, такие как инструменты, куски стекла, гвозди, кусочки столовых приборов и даже живых лягушек.
Если верить статье о его жизни, опубликованной в июне 1889 года, 21-летний парень начал есть стекло случайно. Парнишке было 14 лет, когда работал на стекольном заводе Майера в Бруклине, Нью-Йорк. В его обед попало немного стеклянной пыли, и она понравилась юноше.
Вскоре страсть к стеклу настолько поглотила работника, что владельцы фабрики встревожились. Они обнаружили, что запасы стекла стали сокращаться, и этот факт некоторое время не могли объяснить.
Затем владельцы застали юного Маккенну за поеданием осколка стеклянной бутылки. Он признался в своем диковинном пристрастии, и молва о его стеклоедстве распространилась. Вскоре его взяли на работу в музей, где демонстрировались разные живые чудеса.
Там Маккенна мог есть сколько угодно стекла на глазах у публики, по слухам, девять раз в день. И так на протяжении многих лет.
Маккенна утверждал, что это занятие приносило ему 75 долларов в неделю, что сегодня эквивалентно примерно 2500 долларам.
Он также ежедневно съедал три солидных порции обычной еды. Но при этом обязательной составляющей рациона было стекло. Однажды мужчину арестовали за то, что он забрался на фонарный столб и съел колпак фонаря.
Репортёр добавил, что в его действиях не было ни ловкости рук, ни хитрости. То есть даже с учётом того, что стекло очень опасно пропускать через организм, он не сплёвывал поглощённые осколки.
Когда Маккенна пропал с радаров, его судьба осталась неизвестной. Зато есть информация о его коллеге по цеху гастрономических извращений. Другой артист, Джозеф Кеннеди, который выступал Сент-Луисе, штат Миссури, также ел гайки, гвозди, шурупы и кусочки скобяных изделий. Перед смертью в 1892 году он заявил, что врачи предложили ему 5 000 долларов за его тело, чтобы исследовать его и обнаружить какую-то уникальную форму желудка.
Вместо этого судмедэксперты обнаружили, что «его стенки и эпителий были абсолютно нормальными, но буквально заполнены гвоздями, шурупами, скобами и битым стеклом, которые мужчина проглотил». В отчёте также было отмечено, что у умершего не было ни одного случая повреждения какой-либо части желудка или горла остриями или краями этих предметов.
Источник:
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Поэтому и сомнения возникают что эта "еда" проходила полный цикл по кишечнику..
Может он потом выходил и сблевывал все втихаря ?? Хрен его знает