Частицы пластика способны проникать в мозг

Микропластик попадает в мозг, говорится в статье журнала Environment Health Perspectives. Исследователи из Университета Нью-Мексико выяснили, что частицы пластика из нашей воды, пищи и воздуха попадают из кишечника в другие органы, такие как почки, печень и мозг.
"За последние несколько десятилетий микропластик был обнаружен в океане, в организме животных и растений, в водопроводной и бутилированной воде. Пластик повсюду", - говорит Элисео Кастильо, доцент кафедры гастроэнтерологии и гепатологии Университета Нью-Мексико.
Команда Кастильо провела эксперимент: в течение четырех недель мышей поили водой с таким количеством микропластика, которое, считается, человек потребляет еженедельно.
Ранее учёные определили, что человек еженедельно съедает пять граммов микропластика. Это вес стандартной банковской карты.
Они обнаружили, что микропластик перемещается из кишечника в другие органы.
"Эти мыши подвергались воздействию в течение четырех недель. Что же произойдёт с человеком, если пластик попадает в организм с рождения и до старости", - предостерегает эксперт.
По словам Кастильо, у здоровых мышей всего через несколько недель появились признаки физических изменений.
"А теперь представьте, что у человека уже есть заболевание, и к нему добавляются эти изменения. Может ли микропластик усугубить имеющееся заболевание?"
Пластик воздействует на иммунные клетки, называемые макрофагами, которые отвечают за защиту организма, что приводит к воспалению.
В следующем исследовании Кастильо изучит, как диета влияет на усвоение пластика.
"Диета у всех разная, - говорит он. - Мы собираемся кормить одну группу мышей пищей с высоким содержанием холестерина и жира, а другую - с высоким содержанием клетчатки. Мы узнаем, будут ли они подвергаться воздействию микропластика".
"Наша цель - понять, влияет ли диета на поглощение микропластика нашим организмом".
Но что бы вы ни ели, от вредных частиц никуда не деться. Учёные выяснили, что 90% белков, включая веганские альтернативы, содержат микропластик.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Опять гранты клянчат. Повесточку раскручивают.
Микропластик. Очередная страшилка