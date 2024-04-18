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Частицы пластика способны проникать в мозг

Частицы пластика способны проникать в мозг

Автор:
18 апреля 2024 08:46
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: здоровье   исследование   медицина   микропластик   мозг   организм   
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Микропластик попадает в мозг, говорится в статье журнала Environment Health Perspectives. Исследователи из Университета Нью-Мексико выяснили, что частицы пластика из нашей воды, пищи и воздуха попадают из кишечника в другие органы, такие как почки, печень и мозг.

"За последние несколько десятилетий микропластик был обнаружен в океане, в организме животных и растений, в водопроводной и бутилированной воде. Пластик повсюду", - говорит Элисео Кастильо, доцент кафедры гастроэнтерологии и гепатологии Университета Нью-Мексико.

Команда Кастильо провела эксперимент: в течение четырех недель мышей поили водой с таким количеством микропластика, которое, считается, человек потребляет еженедельно.

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Ранее учёные определили, что человек еженедельно съедает пять граммов микропластика. Это вес стандартной банковской карты.

Они обнаружили, что микропластик перемещается из кишечника в другие органы.

"Эти мыши подвергались воздействию в течение четырех недель. Что же произойдёт с человеком, если пластик попадает в организм с рождения и до старости", - предостерегает эксперт.

По словам Кастильо, у здоровых мышей всего через несколько недель появились признаки физических изменений.

"А теперь представьте, что у человека уже есть заболевание, и к нему добавляются эти изменения. Может ли микропластик усугубить имеющееся заболевание?"

Пластик воздействует на иммунные клетки, называемые макрофагами, которые отвечают за защиту организма, что приводит к воспалению.

В следующем исследовании Кастильо изучит, как диета влияет на усвоение пластика.

"Диета у всех разная, - говорит он. - Мы собираемся кормить одну группу мышей пищей с высоким содержанием холестерина и жира, а другую - с высоким содержанием клетчатки. Мы узнаем, будут ли они подвергаться воздействию микропластика".

"Наша цель - понять, влияет ли диета на поглощение микропластика нашим организмом".

Но что бы вы ни ели, от вредных частиц никуда не деться. Учёные выяснили, что 90% белков, включая веганские альтернативы, содержат микропластик.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: здоровье   исследование   медицина   микропластик   мозг   организм   
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3  комментария
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17k
ss 53 минуты назад
Этим учёным пластик уже въелся в мозг. Причём большим куском.
Опять гранты клянчат. Повесточку раскручивают.
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1k
Николай 14 минут назад
Интересно, что эти ученые скажут про попадания в мозг микро оксида кремния?
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6k
TirAn 51 минуту назад
Озоновая дыра, Глобальное потепление, Кавид
Микропластик. Очередная страшилка
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
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