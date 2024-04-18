Частицы пластика способны проникать в мозг

"За последние несколько десятилетий микропластик был обнаружен в океане, в организме животных и растений, в водопроводной и бутилированной воде. Пластик повсюду", - говорит Элисео Кастильо, доцент кафедры гастроэнтерологии и гепатологии Университета Нью-Мексико.

Команда Кастильо провела эксперимент: в течение четырех недель мышей поили водой с таким количеством микропластика, которое, считается, человек потребляет еженедельно.