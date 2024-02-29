Бодибилдер выпил холодной воды и потерял сознание

"Этот день я никогда не забуду", - признаётся культурист.

Он почувствовал "ощутимый удар", когда пил воду, и потерял сознание.

Только спустя 15 лет и 25 визитов к врачу Арибеана обнаружил безобидную, на первый взгляд, причину своего состояния - ледяную воду.

Во время тренировки он выпил холодной воды и заметил, что сердцебиение нарушается. Он поспешил на обследование.