Бодибилдер выпил холодной воды и потерял сознание

Техасский бодибилдер более 20 раз попадал в больницу из-за редкого сердечного заболевания. Стоит мужчине выпить холодной воды, как ему становится плохо.
"Я делаю глоток холодной воды и сразу чувствую двойной удар сердца", - рассказывает 35-летний Франклин Арибеана.
Уроженец Хьюстона, член Международной федерации бодибилдинга, впервые заметил тревожный симптом в 18 лет во время занятий в тренажерном зале.
"Этот день я никогда не забуду", - признаётся культурист.
Он почувствовал "ощутимый удар", когда пил воду, и потерял сознание.
Только спустя 15 лет и 25 визитов к врачу Арибеана обнаружил безобидную, на первый взгляд, причину своего состояния - ледяную воду.
Во время тренировки он выпил холодной воды и заметил, что сердцебиение нарушается. Он поспешил на обследование.
Оказалось, мускулистый мужчина страдает от генетического отклонения, которое вызывает у него мерцательную аритмию - нарушение сократительной функции сердечной мышцы.
Врачи объяснили, что холодная вода задевает блуждающий нерв - часть нервной системы, которая, в частности, регулирует частоту сердечных сокращений.
Явление описывается как "рефлекс ныряния", при котором воздействие холодной воды заставляет сердце замедляться, чтобы сохранить кислород и энергию.
Рефлекс заставил сердце Франклина биться нестабильно, а кровяное давление резко упасть, что и привело к обморокам.
К сожалению, реакция усиливается после высокоинтенсивных тренировок, таких как тяжелая атлетика. Мужчина вспомнил один случай, когда потерял сознание на поле для гольфа в жаркий летний день.
Врачи смогли устранить проблему пациента с помощью абляции, которая разрушила связь между блуждающим нервом и сердцем.
Теперь Арибеана полностью здоров.
"Франклин - феноменальная личность! - восхищается доктор Хашаяр Гематпур. - Он очень целеустремленный! И ответственно подошёл к своему лечению".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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