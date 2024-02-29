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Бодибилдер выпил холодной воды и потерял сознание

Бодибилдер выпил холодной воды и потерял сознание

Автор:
29 февраля 2024 08:42
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: бодибилдер   вода   здоровье   медицина   мужчина   сердце   
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Техасский бодибилдер более 20 раз попадал в больницу из-за редкого сердечного заболевания. Стоит мужчине выпить холодной воды, как ему становится плохо.

"Я делаю глоток холодной воды и сразу чувствую двойной удар сердца", - рассказывает 35-летний Франклин Арибеана.

Уроженец Хьюстона, член Международной федерации бодибилдинга, впервые заметил тревожный симптом в 18 лет во время занятий в тренажерном зале.

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"Этот день я никогда не забуду", - признаётся культурист.

Он почувствовал "ощутимый удар", когда пил воду, и потерял сознание.

Только спустя 15 лет и 25 визитов к врачу Арибеана обнаружил безобидную, на первый взгляд, причину своего состояния - ледяную воду.

Во время тренировки он выпил холодной воды и заметил, что сердцебиение нарушается. Он поспешил на обследование.

Оказалось, мускулистый мужчина страдает от генетического отклонения, которое вызывает у него мерцательную аритмию - нарушение сократительной функции сердечной мышцы.

Врачи объяснили, что холодная вода задевает блуждающий нерв - часть нервной системы, которая, в частности, регулирует частоту сердечных сокращений.

Явление описывается как "рефлекс ныряния", при котором воздействие холодной воды заставляет сердце замедляться, чтобы сохранить кислород и энергию.

Рефлекс заставил сердце Франклина биться нестабильно, а кровяное давление резко упасть, что и привело к обморокам.

К сожалению, реакция усиливается после высокоинтенсивных тренировок, таких как тяжелая атлетика. Мужчина вспомнил один случай, когда потерял сознание на поле для гольфа в жаркий летний день.

Врачи смогли устранить проблему пациента с помощью абляции, которая разрушила связь между блуждающим нервом и сердцем.

Теперь Арибеана полностью здоров.

"Франклин - феноменальная личность! - восхищается доктор Хашаяр Гематпур. - Он очень целеустремленный! И ответственно подошёл к своему лечению".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бодибилдер   вода   здоровье   медицина   мужчина   сердце   
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1  комментарий
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Александр 38 минут назад
Мне видится это уловкой нарцисса привлечь внимание к себе любимому. Просто наращивание массы не срабатывает на фоне кучи таких же как он...
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