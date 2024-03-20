Оксидонор: неслучившееся чудо доктора Геркулеса Санче

В стремлении заработать побольше денег некоторые персонажи не брезгуют никакими способами. Даже грязными.
Ведь желая сохранить или улучшить здоровье, люди готовы платить за такую возможность даже баснословные суммы.
Так было и с этим, казалось бы, очень перспективным и многообещающим изобретением. Нуждаетесь в качественном медицинском обслуживании? Мы готовы на этом заработать! Так поступают современные мошенники. Аналогичный вывод сделал и в далёком 1892 году доктор Геркулес Санче, разработавший новейшее и величайшее чудодейственное средство от большинства болезней и недомоганий.
Креативный парень назвал замечательное устройство «Электропояс». Звучало так, словно это серьёзное электрическое оборудование. Но с электричеством оно связано не было от слова совсем.
Штуковина представляла собой металлический цилиндр диаметром три с половиной дюйма. С одной стороны от него тянулся шнур, который вёл к небольшому диску. Его можно было закрепить на лодыжке или запястье. Внутри этого невероятного цилиндра не было ничего. Совершенно ничего. Пустота, в отличие от надежд всех тех наивных граждан, что выложили по 10 долларов, чтобы почувствовать себя лучше.
Вскоре Санче сменил название на Oxydonor, то есть «подающий кислород». Пользователям предлагалось поместить металлический цилиндр в миску с холодной водой, прикрепить диск, расслабиться и начать оздоровление. Остальное сделает всемогущий кислород. Правда, модернизированное усовершенствованное устройство подорожало уже до 35 долларов (около 1000 долларов по современному курсу).
Оксидонор обещал душевные и физические силы всем – от «усталой, измученной матери и переутомлённого делового человека» до священников, учителей, адвокатов, врачей и всех остальных. Однако в инструкции отмечалось, что если вы близки к смерти от «органического заболевания», то Оксидонор не сможет помочь. То есть воскрешения и спасения смертельно больных не обещалось. И на том, как говорится, спасибо.
Но если смерть ещё не постучалась в вашу дверь, когда вы боролись с такими недугами, как ревматизм, кишечные расстройства, несварение желудка, бессонница, тиф, астма, лихорадка, пневмония, простуда, болезни крови, «женские жалобы» или «частные болезни», то Оксидонор был как раз тем чудом, которое вы искали.
Как это работало? Санче утверждал, что его изобретение заставляет весь организм поглощать кислород из воздуха через поры благодаря притяжению, которое он вызывает в теле, придавая крови сильнейшее сродство к кислороду. Он назвал этот лечебный метод очаровательным словом «диадукция» и заявил, что это самая мощная целительная сила природы.
Отзывы пытались подкрепить его чудесные утверждения. Некая миссис Ида Андерсон, например, писала в августе 1901 года: «Я начала использовать Оксидонор, который купила у вас 1 июля, и за три недели полностью излечилась от водянки, что длилась десять лет. Мои ступни и лодыжки ужасно распухли, я с трудом держался на ногах и с трудом мог пройти через весь дом. С тех пор я прохожу три километра за один раз. Я с радостью рекомендую это средство тем, кто страдает от недуга».
С успехом Санче появилось множество подражателей, охочих до быстрых лёгких денег. Он решительно предупреждал клиентов, чтобы они держались подальше от них, напоминая, что только оригинальный Оксидонор действительно работает. В некоторых случаях он даже обращался в суд.
В июне 1904 года судья Смит Макферсон прекратил дело по иску Санче к доктору Г. Уолтеру Филлуну за создание собственной версии устройства, дающего кислород. Макферсон заявил, что оба они выманивают деньги у доверчивых людей, и поэтому у него нет оснований для иска.
Суд просто не понимал, как провод, привязанный к лодыжке человека, другой конец которого свисает из окна в кадку с водой, может оказать какое-либо влияние на здоровье.
В конце концов, почтовое ведомство сняло Санче с должности из-за обвинений в почтовом мошенничестве. Почтовые чиновники поработали с Бюро стандартов, чтобы доказать, что Оксидонор был фальшивкой. В своём отчете Бюро утверждало, что устройство «инертно, как пустая банка из-под помидоров, к которой привязана верёвка». Конкурентов Санче постигла та же участь.
Этот показательный пример медицинского шарлатанства не только остался в истории, но отличился тем, что изобретатель на самом деле верил в чудодейственные возможности своего изобретения.
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