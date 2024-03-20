Оксидонор: неслучившееся чудо доктора Геркулеса Санче

Креативный парень назвал замечательное устройство «Электропояс». Звучало так, словно это серьёзное электрическое оборудование. Но с электричеством оно связано не было от слова совсем.

Штуковина представляла собой металлический цилиндр диаметром три с половиной дюйма. С одной стороны от него тянулся шнур, который вёл к небольшому диску. Его можно было закрепить на лодыжке или запястье. Внутри этого невероятного цилиндра не было ничего. Совершенно ничего. Пустота, в отличие от надежд всех тех наивных граждан, что выложили по 10 долларов, чтобы почувствовать себя лучше.