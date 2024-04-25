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Как выглядит рабочее место людей разных профессий

Как выглядит рабочее место людей разных профессий

Автор:
25 апреля 2024 12:23
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   люди работают   профессии   работники   рабочее место   фото   
1469
16

Компьютер давно стал тем самым объектом, за которым люди проводят большую часть времени. Многие перешли на удалёнку и выполняют работу из дома. Давайте посмотрим как выглядят домашние офисы и места работы разных людей.

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А как выглядит ваше рабочее место? Поделитесь фото в комментариях и напишите, кем работтаете!

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Метки: интересно   люди работают   профессии   работники   рабочее место   фото   
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6  комментариев
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3k
Сергей 45 минут назад
Не сидит, а работает.
Я программист и моё рабочее место не сильно отличается от тех, что представлены тут. Работаю из дома. И моя супруга, дай бог ей здоровья, тоже говорит, что я сижу на стуле, пержу и ничего не делаю. Парадокс.
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7k
Lexx 10 минут назад
Где нет лежанки - не зачёт. По ночам, ну совершенно не возможно работать.))
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37k
БамбарбияКиргуду 20 минут назад
Фото столов и компов.Хуня голимая.
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599
DuckTales Полчаса назад
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1642 поста (1594 в горячем)

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