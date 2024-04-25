Как выглядит рабочее место людей разных профессий

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Компьютер давно стал тем самым объектом, за которым люди проводят большую часть времени. Многие перешли на удалёнку и выполняют работу из дома. Давайте посмотрим как выглядят домашние офисы и места работы разных людей.
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8. Фото опубликовал ординатор по сердечно-сосудистой хирургии, который собираю компьютеры и перепродаёт технику
А как выглядит ваше рабочее место? Поделитесь фото в комментариях и напишите, кем работтаете!
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Я программист и моё рабочее место не сильно отличается от тех, что представлены тут. Работаю из дома. И моя супруга, дай бог ей здоровья, тоже говорит, что я сижу на стуле, пержу и ничего не делаю. Парадокс.