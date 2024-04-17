FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7879 постов • 3101 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
"Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому:" уборщица из Нальчика разнесла молотком окна московской пиццерии

"Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому:" уборщица из Нальчика разнесла молотком окна московской пиццерии

Автор:
17 апреля 2024 11:13
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   дебош   оплата   пиццерия   работники   хулиганство   
1878
3
1

Женщина потребовала оплаты двух дней работы, и не захотела ждать.

15 апреля в пиццерию на Гостиничном проезде наведалась бывшая уборщица. Регина из Кабардино -Балкарии устроилась туда пару дней назад, немного поработала и решила уволиться. Владелец кафе сообщил, что расплатится с ней в понедельник, но Регина ждать не согласилась.


Сначала она бомбардировала начальство звонками, потом стала писать сообщения с угрозами, а затем заявилась в пиццерию, чтобы отомстить.


Молотком дама разбила стёкла, наведя шороху и суеты во время рабочего дня. В тот момент в пиццерии находились несколько посетителей, которые стали свидетелями приступа гнева у приезжей из Нальчика.


Владелец заведения был вынужден выйти к хулиганке и скрутить её, пока та не зашла в помещение. По словам сотрудников кафе, Регина явно была под градусом или под веществами. Дебоширку, как пишет Телеграм-канал BAZA, задержала полиция, а владелец пиццерии оценил ущерб примерно в 70 тысяч рублей.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Видео   дебош   оплата   пиццерия   работники   хулиганство   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
Алексей Час назад
Я не одобряю, ну с другой стороны по трудовому кодексу работодатель обязан рассчитаться с уволенным сотрудником в день увольнения. И штраф там от 30 до 50 тыс. для ЮЛ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Example 6.2.6 10 минут назад
Требовать оплаты за труд - надо законными методами. Теперь же, как бы там не было, уборщице придётся компенсировать причинённый ущерб.
Вот если б она действительно пошла в компетентные органы и написала жалобу, тогда бы разбирались, кто сколько и кому должен в какие сроки (даже если договор на бумаге составлен не был, есть методы позволяющие установить факт отношений работодатель-работник).. а теперь, это уже практически неважно. Нанесён ущерб, виновное лицо установлено.. и разговор уже совсем другой будет.
Я понимаю возможные эмоции, нужда в деньгах и всё такое.. но там явно не та сумма, ради которой следует в кратчайшие сроки бежать и ломать копья, даже не попробовав получить свою оплату законным методом, пускай даже с привлечением людей в погонах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
570
Александр 13 минут назад
... в далекий Нальчик...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Трям Полчаса назад
Черножопая песда! Явно на бутылку давно не насаживали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
201
М.К. 54 минуты назад
Платить рабочему надо пока у него пот не высох. Отработала 2 дня решила не работать в этой гадюшне. Почему не заплатил ? Неужели нет денег заплатить уборщице? Разбила стекла в состоянии аффекта, есть было нечего, нормальный адвокат разденет эту харчевню.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Б.Касторский Час назад
Ну что тут скажешь, молодец. Теперь может контролировать урегулирование финансового вопроса лично. И сама выбрать когда и как покрыть нанесенный ущерб, конечно забыв про зарплату.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Юрий 2 часа назад
Я твой ристоран окна шаталь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2008 постов (1998 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

238997



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Самая убогая нация": СК заинтересовался оскорбившим россиян узбеком из Петербурга
"Самая убогая нация": СК заинтересовался оскорбившим россиян узбеком из Петербурга
В Новосибирске тракторист радикально решил проблему с нелегальной торговлей мигрантов
В Новосибирске тракторист радикально решил проблему с нелегальной торговлей мигрантов
Набирающие популярность в сообществах
Где в России на самом деле можно встретить волка?
Где в России на самом деле можно встретить волка?
Девушки из Твери
Девушки из Твери
Самый тонкий защищенный телефон на базе Android 14
Самый тонкий защищенный телефон на базе Android 14
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 15 апреля

Лучшие демотиваторы
Люди в чёрном Скорее всего они просто заблудились и ищут дорогу домой

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#автомир#история#аварии#авто аварии#кино#сарказм#фильм#криминал
#животные#Юмор#в мире#интересное#ДТП#факты#Автовсячина#США#дети#мигранты
#машина#автомобили#Прикол#люди#забавно#Россия#Китай#собака#знаменитости#милота
Распродажа пылесосов Roborock: Q8 MAX и Dyad Pro Combo Распродажа пылесосов Roborock: Q8 MAX и Dyad Pro Combo "Второй Панин растёт": Никиту Кологривого хотят привлечь к уголовной ответственности за дебош в ресторане "Второй Панин растёт": Никиту Кологривого хотят привлечь к уголовной ответственности за дебош в... "Несоизмеримо жестокое наказание": Никита Кологривый начал жаловаться на условия содержания под арестом "Несоизмеримо жестокое наказание": Никита Кологривый начал жаловаться на условия содержания под... Бастрыкин поручил возбудить дело на генерала таможни, устроившего дебош в отеле Калининграда Бастрыкин поручил возбудить дело на генерала таможни, устроившего дебош в отеле Калининграда "Рот закрой! Пасть порву!": в Астрахани пассажирка сделала замечание водителю маршрутки - и нарвалась на угрозы и оскорбления "Рот закрой! Пасть порву!": в Астрахани пассажирка сделала замечание водителю маршрутки - и... В Шереметьево пассажир опоздал на рейс и устроил дебош в аэропорту В Шереметьево пассажир опоздал на рейс и устроил дебош в аэропорту

На что жалуетесь?

Вернуться