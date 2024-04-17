"Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому:" уборщица из Нальчика разнесла молотком окна московской пиццерии

Женщина потребовала оплаты двух дней работы, и не захотела ждать.
15 апреля в пиццерию на Гостиничном проезде наведалась бывшая уборщица. Регина из Кабардино -Балкарии устроилась туда пару дней назад, немного поработала и решила уволиться. Владелец кафе сообщил, что расплатится с ней в понедельник, но Регина ждать не согласилась.
Сначала она бомбардировала начальство звонками, потом стала писать сообщения с угрозами, а затем заявилась в пиццерию, чтобы отомстить.
Молотком дама разбила стёкла, наведя шороху и суеты во время рабочего дня. В тот момент в пиццерии находились несколько посетителей, которые стали свидетелями приступа гнева у приезжей из Нальчика.
Владелец заведения был вынужден выйти к хулиганке и скрутить её, пока та не зашла в помещение. По словам сотрудников кафе, Регина явно была под градусом или под веществами. Дебоширку, как пишет Телеграм-канал BAZA, задержала полиция, а владелец пиццерии оценил ущерб примерно в 70 тысяч рублей.
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Вот если б она действительно пошла в компетентные органы и написала жалобу, тогда бы разбирались, кто сколько и кому должен в какие сроки (даже если договор на бумаге составлен не был, есть методы позволяющие установить факт отношений работодатель-работник).. а теперь, это уже практически неважно. Нанесён ущерб, виновное лицо установлено.. и разговор уже совсем другой будет.
Я понимаю возможные эмоции, нужда в деньгах и всё такое.. но там явно не та сумма, ради которой следует в кратчайшие сроки бежать и ломать копья, даже не попробовав получить свою оплату законным методом, пускай даже с привлечением людей в погонах.
Задержал? Так по работе и оплата!
И бабы вообще отбитые ещё больше чем козла-ё-бы.
Во-первых, уволиться силой мысли нельзя. Есть процедура уведомления и отработки.
Во-вторых, бухгалтерия проводит выплаты в определенные дни. И нельзя просто так вытащить деньги, пусть и копейки, и отдать. В тексте указано, что хозяин заведения уведомил когда отдаст. Просто невменяемую уборщицу это не устроило.
Для некоторых виноваты все вокруг и они готовы оправдать любую мерзость, считая, что им все должны. Но что взять с быдла, правда?