"Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому:" уборщица из Нальчика разнесла молотком окна московской пиццерии

Владелец заведения был вынужден выйти к хулиганке и скрутить её, пока та не зашла в помещение. По словам сотрудников кафе, Регина явно была под градусом или под веществами. Дебоширку, как пишет Телеграм-канал BAZA, задержала полиция, а владелец пиццерии оценил ущерб примерно в 70 тысяч рублей.