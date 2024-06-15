15 фото котов-хулиганов, которые внесли хаос в жизнь своих хозяев

От ласкового урчания в тихий вечер до игривых прыжков по всей квартире, кошки наполняют нашу жизнь радостью, и поэтому мы всё им прощаем
Он зол, потому что ты — стукач!
Кажется, Начо фанат Coca-Cola!
Заткнись и ешь. Вам повезло, что вас вообще допустили к столу!
Я очень люблю свою кошку, но оставлять её без присмотра в одной комнате с едой, которую я хочу съесть, настоящая ошибка. Ей все нравится, и если что-то для неё похоже на игрушку (например, сосиска), она украдет её и поиграет с ней!
Этот зрительный контакт. Нет, он не раскаивается.
Очевидно, у вас есть штамп в форме кошачьей лапы, и вы использовали его, чтобы подставить бедного невинного кота. Как вам не стыдно?
Просто будьте благодарны, что он решил, что это кровать, а не туалетный лоток.
Он просто добавляет дополнительные отверстия.
Это результат долгой и кропотливой работы – точно не на одну смену.
Она боролась с неизвестным коричневым кожаным василиском, обнимающим талию.
Почему ты фотографируешь вместо того, чтобы помочь? Он был дома один и храбро защищал его, когда на него напали эти жестокие туалетные бумаги!
Может, ужин был поздним? Мой выходит на тропу войны, когда ужинает поздно.
Он похож на помесь волка и кота — просто милашка!
Минерва научилась нажимать кнопку, чтобы выключить телевизор и разбудить меня. А Афина просто забирается на него сверху.
Китти считает, что смотреть телевизор в постели вредно. Они обе просто заботятся о тебе.
Она должна стать мемом!
Источник:
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