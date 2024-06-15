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15 фото котов-хулиганов, которые внесли хаос в жизнь своих хозяев

15 фото котов-хулиганов, которые внесли хаос в жизнь своих хозяев

Автор:
15 июня 2024 09:02
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: беспорядок   животные   кот   кошка   милота   фото   хаос   
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От ласкового урчания в тихий вечер до игривых прыжков по всей квартире, кошки наполняют нашу жизнь радостью, и поэтому мы всё им прощаем

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Он зол, потому что ты — стукач!

Кажется, Начо фанат Coca-Cola!

Заткнись и ешь. Вам повезло, что вас вообще допустили к столу!

Я очень люблю свою кошку, но оставлять её без присмотра в одной комнате с едой, которую я хочу съесть, настоящая ошибка. Ей все нравится, и если что-то для неё похоже на игрушку (например, сосиска), она украдет её и поиграет с ней!

Этот зрительный контакт. Нет, он не раскаивается.

Очевидно, у вас есть штамп в форме кошачьей лапы, и вы использовали его, чтобы подставить бедного невинного кота. Как вам не стыдно?

Просто будьте благодарны, что он решил, что это кровать, а не туалетный лоток.

Он просто добавляет дополнительные отверстия.

Это результат долгой и кропотливой работы – точно не на одну смену.

Она боролась с неизвестным коричневым кожаным василиском, обнимающим талию.

Почему ты фотографируешь вместо того, чтобы помочь? Он был дома один и храбро защищал его, когда на него напали эти жестокие туалетные бумаги!

Может, ужин был поздним? Мой выходит на тропу войны, когда ужинает поздно.

Он похож на помесь волка и кота — просто милашка!

Китти считает, что смотреть телевизор в постели вредно. Они обе просто заботятся о тебе.

Она должна стать мемом!

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Метки: беспорядок   животные   кот   кошка   милота   фото   хаос   
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