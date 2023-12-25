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Леонардо Ди Каприо поблагодарил правительство Казахстана за восстановление популяции сайгаков

Леонардо Ди Каприо поблагодарил правительство Казахстана за восстановление популяции сайгаков

Автор:
25 декабря 2023 18:40
Сообщество : Животные
Метки: Казахстан   знаменитости   интересное   леонардо ди каприо   популяция   сайгак   фото   
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С 200 года популяция сайгаков увеличилась в 90 раз.

Международный союз охраны природы (МСОП) объявил о том, что сайгак перешёл из разряда “Находящийся на грани исчезновения” в  категорию “Находящийся в состоянии, близком к угрожаемому”. С 2003 года популяция этих животных выросла с 21 тыс. особей до 1,9 миллиона животных. Всего за двадцать лет специалистам удалось увеличить популяцию этих удивительных животных в 90 (!) раз. Более 98% мировой популяции сайгаков обитает в Казахстане.

На эту радостную новость обратил внимание голливудский актёр Леонардо Ди Каприо. На своей личной странице он поздравил правительство Казахстана с успешным сохранением вида.

Поздравляю правительство Казахстана, которое вложило много ресурсов в борьбу с браконьерством, обеспечение соблюдения законов и создание новых охраняемых территорий, — написал Ди Каприо.

В Казахстане запрещена охота, содержание, сбыт и продажа этих животных. Несмотря на это, до сих пор люди умудряются убивать этих животных ради рогов, которые используются в нетрадиционной медицине.

Источник:

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Метки: Казахстан   знаменитости   интересное   леонардо ди каприо   популяция   сайгак   фото   
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6  комментариев
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1k
Darki Час назад
Ну с 200 года не удивительно что смогли восстановиться,столько веков то прошло.
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2k
Росомаха 7 минут назад
Номенклатура как охотилась , так и охотится... Просто ввели закон - в царских угодьях охотится запрещено! А как били с вертолётов , так и продолжают. Просто плодятся сайгаки быстро.
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1k
Gamak Полчаса назад
Их сейчас так восстановили, что фермеры уже вешаются. Ведутся разговоры о разрешении охоты на сайгаков.
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5k
Lexx 56 минут назад
21-й век, а они всё рогами лечатся.
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14
lans vodler Lexx 9 минут назад
В Китай продают. Сами то не лечимся таким. А вот в Китае думаю сами знаете как любят такой фигней страдать. Рога сайгака, моча тигра)
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130k
parallax Час назад
Позитивная новость. Хотя хвалить ни кого не буду, сами почти истребили.
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