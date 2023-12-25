Леонардо Ди Каприо поблагодарил правительство Казахстана за восстановление популяции сайгаков

С 200 года популяция сайгаков увеличилась в 90 раз.
Международный союз охраны природы (МСОП) объявил о том, что сайгак перешёл из разряда “Находящийся на грани исчезновения” в категорию “Находящийся в состоянии, близком к угрожаемому”. С 2003 года популяция этих животных выросла с 21 тыс. особей до 1,9 миллиона животных. Всего за двадцать лет специалистам удалось увеличить популяцию этих удивительных животных в 90 (!) раз. Более 98% мировой популяции сайгаков обитает в Казахстане.
На эту радостную новость обратил внимание голливудский актёр Леонардо Ди Каприо. На своей личной странице он поздравил правительство Казахстана с успешным сохранением вида.
Поздравляю правительство Казахстана, которое вложило много ресурсов в борьбу с браконьерством, обеспечение соблюдения законов и создание новых охраняемых территорий, — написал Ди Каприо.
В Казахстане запрещена охота, содержание, сбыт и продажа этих животных. Несмотря на это, до сих пор люди умудряются убивать этих животных ради рогов, которые используются в нетрадиционной медицине.
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