Леонардо Ди Каприо поблагодарил правительство Казахстана за восстановление популяции сайгаков

Международный союз охраны природы (МСОП) объявил о том, что сайгак перешёл из разряда “Находящийся на грани исчезновения” в категорию “Находящийся в состоянии, близком к угрожаемому”. С 2003 года популяция этих животных выросла с 21 тыс. особей до 1,9 миллиона животных. Всего за двадцать лет специалистам удалось увеличить популяцию этих удивительных животных в 90 (!) раз. Более 98% мировой популяции сайгаков обитает в Казахстане.