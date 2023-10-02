"Может быть помочь с ремонтом?": Максим Галкин* обратился к руководителям концертных залов Казахстана

После того, как Галкин сбежал из России, он выступает в Прибалтике, Израиле и других странах, где есть русскоговорящие жители. Казахстан стал бы идеальным местом для за рабатывания денег, вот только там Галкина видеть не хотят. Началось всё с того, что в Астане отменили осенние концерты без объяснения причин. Об этом Галкин рассказал своим подписчикам.