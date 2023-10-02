"Может быть помочь с ремонтом?": Максим Галкин* обратился к руководителям концертных залов Казахстана

В августе иноагент Максим Галкин* жаловался своим подписчикам, что в Казахстане на государственном уровне препятствуют проведению комедийных концертов.
После того, как Галкин сбежал из России, он выступает в Прибалтике, Израиле и других странах, где есть русскоговорящие жители. Казахстан стал бы идеальным местом для за рабатывания денег, вот только там Галкина видеть не хотят. Началось всё с того, что в Астане отменили осенние концерты без объяснения причин. Об этом Галкин рассказал своим подписчикам.
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После жалобы Галкина концерты были запланированы, билеты продавались. Однако в последний момент всё отменили. 8 октября Галкин должен был выступить в зале "Казахстан", но руководство ЦКЗ объявило, что с 4-го по 10-е число будут проведены технические работы из-за сломанного водопровода. Сцену во Дворце республики в Алматы тоже закрыли из-за аварийного состояния механики сцены, сообщает StarHit.
На своей странице Галкин опубликовал обращение к организаторам, пытаясь их пристыдить своей "тонкой" шуткой. Вот уже несколько месяцев Галкин пытается попасть в Казахстан, но его там никто не ждёт. Об этом ему тут же сообщил благодарный зритель.
* Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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Нужен он тут, как корове седло...
Максимка, я очень сожалею, ИДИ Н.А.Х.УЙЙЙЙЙЙЙЙ!
Ты реально пСирдар.
Старухе своей жонке звизду лакал? Иди там и лакай.
КАКОГО КУЯ [мат]?
Галкин, ты реально БАБА.