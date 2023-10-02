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"Может быть помочь с ремонтом?": Максим Галкин* обратился к руководителям концертных залов Казахстана

"Может быть помочь с ремонтом?": Максим Галкин* обратился к руководителям концертных залов Казахстана

Автор:
02 октября 2023 15:41
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Галкин   Казахстан   запрет   интересное   концерты   снг   фото   шоу бизнес   
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В августе иноагент Максим Галкин* жаловался своим подписчикам, что в Казахстане на государственном уровне препятствуют проведению комедийных концертов.

После того, как Галкин сбежал из России, он выступает в Прибалтике, Израиле и других странах, где есть русскоговорящие жители. Казахстан стал бы идеальным местом для за рабатывания денег, вот только там Галкина видеть не хотят. Началось всё с того, что в Астане отменили осенние концерты без объяснения причин. Об этом Галкин рассказал своим подписчикам.

После жалобы Галкина концерты были запланированы, билеты продавались. Однако в последний момент всё отменили. 8 октября Галкин должен был выступить в зале "Казахстан", но руководство ЦКЗ объявило, что с 4-го по 10-е число будут проведены технические работы из-за сломанного водопровода. Сцену во Дворце республики в Алматы тоже закрыли из-за аварийного состояния механики сцены, сообщает StarHit.

На своей странице Галкин опубликовал обращение к организаторам, пытаясь их пристыдить своей "тонкой" шуткой. Вот уже несколько месяцев Галкин пытается попасть в Казахстан, но его там никто не ждёт. Об этом ему тут же сообщил благодарный зритель.


* Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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Метки: Галкин   Казахстан   запрет   интересное   концерты   снг   фото   шоу бизнес   
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39  комментариев
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30k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
давайте дружно забудем об этом резиновом изделии
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6k
Трям Минуту назад
Геронтофил, иди .нахуй !!!
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6k
Pashuta 5 минут назад
Вот если бы про это ч.м.о не писали, то про него в Казахстане никто бы и не вспомнил...
Нужен он тут, как корове седло...
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59k
Олег 8 минут назад
Я таки понимаю, шо единственные концерты от теперь может устраивать своей престарелой жене ?
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6k
Андрей Крылов 10 минут назад
Для таких, как этот Галкин сапое срашное - забвение. А тут его, вольно и ли не очень, пиарят. Не пишите вообще о таких ни чего и ни когда! Зачем мне знать как он "страдает" где-то? Да шоб он ислам принял где-то живя в Микронезии! Прости Господи... :)
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13k
Djeff 20 минут назад
Да, хватит перемывать ему кости. Умер и умер. Как говорится: о покойниках или хорошо, или ничего...
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146
Александра С 37 минут назад
Галкин-Пугачов ИДИ НАКУЙ!
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4k
Platinum 41 минуту назад
Не любят казахи бабкоё*бов
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146
Александра С Platinum 36 минут назад
Милфоё......)
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146
Александра С 43 минуты назад
Скажу простыми НАРОДНЫМИ слова за всех.
Максимка, я очень сожалею, ИДИ Н.А.Х.УЙЙЙЙЙЙЙЙ!
Ты реально пСирдар.
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146
Александра С 46 минут назад
Максим, какого яуХ ты "погоду наводишь"?
Старухе своей жонке звизду лакал? Иди там и лакай.
КАКОГО КУЯ [мат]?
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146
Александра С 58 минут назад
У моей подруги беда. Купила аж 17 тухлых яиц для Галки. Говорит, что хоть одно попадет в эту ССУКУ....
Галкин, ты реально БАБА.
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10k
Борис Карабанов Час назад
Больше всего просмотров, как правило, у тех постов, содержание которых "нам не интересно" и больше всего комментариев под ними "хватит их пиарить!". Проходит месяц-другой и всё повторятся с точностью до слова, с точностью до просмотра. И так уже полтора года: "это никому не интересно" и "хватит их пиарить!". Кто же это их пиарить! Ах, они такие нехорошие админы, накручивают просмотры!
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9k
Бритва Час назад
удивительное дело, в казахстане запрещают, а у нас выступают. всякие анило раки.
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92k
sapér Vodička Час назад
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146
Александра С sapér Vodička 52 минуты назад
Он еще старух любит лизать.
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16
Кристофер Роббин Час назад
Если бы он не поливал грязью свою родину, то его первоначальную позицию еще можно было понять, но нет он решил зарабатывать на модном тренде. Видимо забыл, что предателей ни где не любят, поедь он сейчас на Украину его и от тудого пнут, не в зирая на его убеждения.
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31k
Владимир Час назад
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169k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
ОБИДЕЛСЯ ..Максимка...и давай всех..помоями поласкать...
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146
Александра С ☭Cheкаво☭ZOV☭ 53 минуты назад
Очередной Макаревич.
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164
AndrushaVictorovich Час назад
Давай, лопату в руки и копай
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3
Михаил Час назад
а, что плохого сделал Галкин, что на него столько ненависти льется ? Я просто не в курсе
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146
Александра С Михаил 41 минуту назад
Тебя с какого класса "выпустили"?
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1k
Damvrot Hohlam Час назад
если бы его с трубы гавнищем окатило, прямо на сцене ,прикольнее было бы.
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146
Александра С Damvrot Hohlam 41 минуту назад
Мне жалко сцену...
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5k
Григорий 2 часа назад
сиди в израиле петушара, там все твои, они во и нацизм поддерживают, тебе там хорошо будет.
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Александра С Григорий 39 минут назад
Не может он там сидеть. У старухи-жены челюсти вставные, сосать ему не может.
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