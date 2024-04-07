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В Казахстане потребовали отменить рэпера Jah Khalib из-за его слов о жертвах насилия

В Казахстане потребовали отменить рэпера Jah Khalib из-за его слов о жертвах насилия

Автор:
07 апреля 2024 14:38
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Казахстан   женщины   интересное   мнение   певец   фото   шоу бизнес   
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По мнению, артиста женщин насилуют из-за одежды.

В Казахстане настоящий хаос. Культура отмены добралась до рэпера Jah Khalib (Бахтияр Мамедов). Жители страны требуют наказать рэпера за слова о женщинах, которые подверглись насилию. Несмотря на то, что дело было ещё в 2022 году, пользователи сети атаковали страничку Мамедова.

Началось всё с того, что в топы YouTube вышел ролик, на котором мусульмане говорят о духовности. Одной из тем выпуска стало ношение мусульманками платка. Собеседники были абсолютно уверены, что платок спасает женщин от изнасилования.

Моя жена идет в платке по торговому центру. Допустим, кто-то до нее докопается. Рядом будет брат-мусульманин, который увидит. И я могу быть спокоен, потому что мой брат заступится за мою жену. Я могу быть спокоен, что на мою жену не будут смотреть животным взглядом мужчины на улице, и она будет в безопасности, - заявляет Мамедов.

Казалось бы, что это его дело. Но дальше последовало обсуждение "безопасной" одежды. Слово взял Жаслан Айтмаганбетов и заявил, что платок — это сдерживающий фактор безнравственности. И привел статистику, якобы 85% изнасилований женщин было по причинам «не в том месте, не в той одежде, не в то время». Эти слова рэпер поддержал.

Остальные участники "круглого стола" - Нурсултан Зайкенов и маркетолог Расул Абдуллаев. Оба – члены Совета по молодежной политике при президенте РК Токаеве. Однако, народной ненависти перепало пока только рэперу. На его личных страничках начался настоящий ад.

Подписчики требуют отменить рэпера. «Можно его в Казахстане отменить? Надо удалить его песни». «А ваш ребенок в одежде сразу родился? Чтобы не провоцировать никого»,

говорится в сообщениях.

От рэпера теперь начали открещиваться другие знаменитости.

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Метки: Казахстан   женщины   интересное   мнение   певец   фото   шоу бизнес   
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6  комментариев
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4k
Александр Ломовицкий 44 минуты назад
У нормально человека вообще не возникает мысли о насилии над женщинами и детьми а тут прям разложенная теория причин нападений.. видимо с себя писал.
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39k
Алексей 7 минут назад
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39k
Алексей 8 минут назад
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35k
Teodor Полчаса назад
Ёп твою мать, и этих людей мы полтора века пытались из феодализма в ряды цивилизованных народов вывести... Какой тебе, нахер, рэп - пой суры под аккомпанемент дутара и не пытайся думать, сказано выше - не твоё это.
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23k
Shtoppi 50 минут назад
интересно, этот долбойоб в курсе почему таким как он, пи34унам не в меру языкастым, черепушки проламывают так что б с концами?
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8k
Alex 56 минут назад
Чурка, есть чурка.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4896 постов (4685 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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