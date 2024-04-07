В Казахстане потребовали отменить рэпера Jah Khalib из-за его слов о жертвах насилия

Началось всё с того, что в топы YouTube вышел ролик, на котором мусульмане говорят о духовности. Одной из тем выпуска стало ношение мусульманками платка. Собеседники были абсолютно уверены, что платок спасает женщин от изнасилования.

Моя жена идет в платке по торговому центру. Допустим, кто-то до нее докопается. Рядом будет брат-мусульманин, который увидит. И я могу быть спокоен, потому что мой брат заступится за мою жену. Я могу быть спокоен, что на мою жену не будут смотреть животным взглядом мужчины на улице, и она будет в безопасности, - заявляет Мамедов.