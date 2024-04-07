В Казахстане потребовали отменить рэпера Jah Khalib из-за его слов о жертвах насилия

По мнению, артиста женщин насилуют из-за одежды.
В Казахстане настоящий хаос. Культура отмены добралась до рэпера Jah Khalib (Бахтияр Мамедов). Жители страны требуют наказать рэпера за слова о женщинах, которые подверглись насилию. Несмотря на то, что дело было ещё в 2022 году, пользователи сети атаковали страничку Мамедова.
Началось всё с того, что в топы YouTube вышел ролик, на котором мусульмане говорят о духовности. Одной из тем выпуска стало ношение мусульманками платка. Собеседники были абсолютно уверены, что платок спасает женщин от изнасилования.
Моя жена идет в платке по торговому центру. Допустим, кто-то до нее докопается. Рядом будет брат-мусульманин, который увидит. И я могу быть спокоен, потому что мой брат заступится за мою жену. Я могу быть спокоен, что на мою жену не будут смотреть животным взглядом мужчины на улице, и она будет в безопасности, - заявляет Мамедов.
Казалось бы, что это его дело. Но дальше последовало обсуждение "безопасной" одежды. Слово взял Жаслан Айтмаганбетов и заявил, что платок — это сдерживающий фактор безнравственности. И привел статистику, якобы 85% изнасилований женщин было по причинам «не в том месте, не в той одежде, не в то время». Эти слова рэпер поддержал.
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Остальные участники "круглого стола" - Нурсултан Зайкенов и маркетолог Расул Абдуллаев. Оба – члены Совета по молодежной политике при президенте РК Токаеве. Однако, народной ненависти перепало пока только рэперу. На его личных страничках начался настоящий ад.
Подписчики требуют отменить рэпера. «Можно его в Казахстане отменить? Надо удалить его песни». «А ваш ребенок в одежде сразу родился? Чтобы не провоцировать никого»,
говорится в сообщениях.
От рэпера теперь начали открещиваться другие знаменитости.
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