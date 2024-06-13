Королю хот-догов запретили участвовать в соревнованиях после того, как он стал веганом

Многолетний победитель ежегодного конкурса по поеданию "хот-догов Натана", которые производит американская сеть закусочных быстрого питания Nathan’s Famous Джоуи Честнат в этом году отказался от булочек с говядиной из-за сделки, которую он заключил, чтобы представлять другой бренд, Impossible Foods.

Данный производитель постного мяса известен своим бургером, который содержит синтезированное в лаборатории вещество под названием "гем". Также недавно компания выпустила фейковую сосиску, "сделанную из растений".

Уроженец Калифорнии Честнат выигрывал конкурс по поеданию хот-догов 16 раз. В 2021 году он сожрал рекордные 76 "бутербродов" и даже умудрился сохранить свой титул, съев в прошлом году ничтожные 62 штуки.