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Королю хот-догов запретили участвовать в соревнованиях после того, как он стал веганом

Королю хот-догов запретили участвовать в соревнованиях после того, как он стал веганом

Автор:
13 июня 2024 10:15
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: vegan   Видео   Джои Честнат   в мире   люди   соревнование   фото   хот-дог   
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Джои Честнат стал бесспорным королем поедания сосисок с булками. Он проиграл лишь раз в 2007 году, а спустя 14 лет — умудрился проглотить рекордные 76 штук.

Многолетний победитель ежегодного конкурса по поеданию "хот-догов Натана", которые производит американская сеть закусочных быстрого питания Nathan’s Famous Джоуи Честнат в этом году отказался от булочек с говядиной из-за сделки, которую он заключил, чтобы представлять другой бренд, Impossible Foods.

Данный производитель постного мяса известен своим бургером, который содержит синтезированное в лаборатории вещество под названием "гем". Также недавно компания выпустила фейковую сосиску, "сделанную из растений".

Уроженец Калифорнии Честнат выигрывал конкурс по поеданию хот-догов 16 раз. В 2021 году он сожрал рекордные 76 "бутербродов" и даже умудрился сохранить свой титул, съев в прошлом году ничтожные 62 штуки.

Представитель Major League Eating, который проводит соревнования, заявил что организаторы изо всех сил старались удовлетворить различные требования Честната. Они даже согласились позволить ему принять участие в конкурирующем фестивале по поеданию хот-догов в честь Дня труда, который будет записан на пленку для телевидения, при условии, что ни одна марка хот-догов не будет упомянута. Однако они не могут позволить чемпиону продвигать другой бренд хот-догов.

Честнату заплатили 200 000 долларов за участие в конкурсе Натана в прошлом году, и предложили четырехлетний контракт на 1,2 миллиона долларов. Стороны еще могут договориться, однако времени осталось мало — до 4 июля.

"Он Майкл Джордан в соревновательном питании. Но представьте, если бы Майкл Джордан сказал Nike: "Мне нравится быть лицом Nike, но я также хочу сниматься в рекламе Adidas", — сказал источник.

В заявлении MLE говорится: "Мы опустошены, узнав, что Джои Честнат решил представлять конкурирующий бренд, который продает хот-доги на растительной основе, вместо того, чтобы участвовать в знаменитом конкурсе по поеданию хот-догов, проводимом Nathan's четвертого июля 2024 года… В течение почти двух десятилетий мы работали в соответствии с одними и теми же базовыми положениями об эксклюзивности хот-догов. Однако, похоже, Джоуи и его менеджеры отдали приоритет новому партнерству с другим брендом, а не нашим давним отношениям… Джои Честнат — американский герой. Нам бы очень хотелось, чтобы он присутствовал на Международном конкурсе по поеданию хот-догов имени Натана. Мы надеемся, что он вернется, когда уже не будет представлять конкурирующий бренд".

Если Честнат уйдет навсегда, букмекеры назовут фаворитом этого года Джеффри Эспера, который в прошлом году занял второе место, съев 49 хот-догов.

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Метки: vegan   Видео   Джои Честнат   в мире   люди   соревнование   фото   хот-дог   
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Miralanim
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