Особая романтика: женщина потратила "целое состояние" на мужа в тюрьме

Аррогранс Вуд-Хьюстон встретила своего мужа по имени Зайон на барбекю и сразу почувствовала, что он тот самый. Тогда она еще не знала, что он только что вышел из тюрьмы и скоро снова туда вернется.
33-летняя Аррогранс Вуд-Хьюстон поделилась своей историей о том, как она потратила около 63 000 фунтов стерлингов (7 млн рублей) на своего мужа, пока он находился в тюрьме. Женщина призналась, что их роман стоил всех денег до последней копейки.
Аррогранс встретила своего мужа по имени Зайон на барбекю и сразу почувствовала, что он тот самый. Но тогда она еще не знала, что он только что вышел из тюрьмы и скоро снова туда вернется. Впервые он попал в тюрьму, когда ему было всего 17 лет, потому что угрожал другим детям пистолетом и отобрал у них пакет со сладостями.
Тогда парня судили как взрослого и приговорили к заключению, по которому он должен был сидеть за решеткой почти до 50 лет. Однако высокопоставленный адвокат договорился о его досрочном освобождении. Но его свобода была недолгой и вскоре он снова оказался за решеткой за новое преступление.
Аррогранс твердо решила остаться верной своему мужчине и пара поженилась, а затем регулярно проводила супружеские свидания на территории тюрьмы в специальном автофургоне. Во время одного из таких свиданий они зачали своего ребенка.
"Мне говорят я сумашдешая. Однако я не сижу в камере вместе с мужем и его сокамерником. У них есть место, которое находится на территории тюрьмы. Это как маленький домик и в течение этих 48 часов вы обустраиваете его по своему усмотрению", — рассказала она.
Аррогранс также рассказала, как она приносила еду для пары, чтобы они готовили ее на гриле, предоставленном тюремной администрацией. Женщина призналась, что перед тем, как они будут наслаждаться обществом друг друга она проводит глубокую уборку помещения. Аррогранс призналась, что потратила тысячи на покупку дизайнерской одежды и ароматов для Зайона, а также "целое состояние" на звонки в тюрьму.
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