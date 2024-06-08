Особая романтика: женщина потратила "целое состояние" на мужа в тюрьме

33-летняя Аррогранс Вуд-Хьюстон поделилась своей историей о том, как она потратила около 63 000 фунтов стерлингов (7 млн рублей) на своего мужа, пока он находился в тюрьме. Женщина призналась, что их роман стоил всех денег до последней копейки.

Аррогранс встретила своего мужа по имени Зайон на барбекю и сразу почувствовала, что он тот самый. Но тогда она еще не знала, что он только что вышел из тюрьмы и скоро снова туда вернется. Впервые он попал в тюрьму, когда ему было всего 17 лет, потому что угрожал другим детям пистолетом и отобрал у них пакет со сладостями.

Тогда парня судили как взрослого и приговорили к заключению, по которому он должен был сидеть за решеткой почти до 50 лет. Однако высокопоставленный адвокат договорился о его досрочном освобождении. Но его свобода была недолгой и вскоре он снова оказался за решеткой за новое преступление.