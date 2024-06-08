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Особая романтика: женщина потратила "целое состояние" на мужа в тюрьме

Особая романтика: женщина потратила "целое состояние" на мужа в тюрьме

Автор:
08 июня 2024 08:37
Сообщество : Истории
Метки: Видео   Романтика   в мире   люди   траты   фото   целое состояние   
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Аррогранс Вуд-Хьюстон встретила своего мужа по имени Зайон на барбекю и сразу почувствовала, что он тот самый. Тогда она еще не знала, что он только что вышел из тюрьмы и скоро снова туда вернется.

33-летняя Аррогранс Вуд-Хьюстон поделилась своей историей о том, как она потратила около 63 000 фунтов стерлингов (7 млн рублей) на своего мужа, пока он находился в тюрьме. Женщина призналась, что их роман стоил всех денег до последней копейки.

Аррогранс встретила своего мужа по имени Зайон на барбекю и сразу почувствовала, что он тот самый. Но тогда она еще не знала, что он только что вышел из тюрьмы и скоро снова туда вернется. Впервые он попал в тюрьму, когда ему было всего 17 лет, потому что угрожал другим детям пистолетом и отобрал у них пакет со сладостями.

Тогда парня судили как взрослого и приговорили к заключению, по которому он должен был сидеть за решеткой почти до 50 лет. Однако высокопоставленный адвокат договорился о его досрочном освобождении. Но его свобода была недолгой и вскоре он снова оказался за решеткой за новое преступление.

Аррогранс твердо решила остаться верной своему мужчине и пара поженилась, а затем регулярно проводила супружеские свидания на территории тюрьмы в специальном автофургоне. Во время одного из таких свиданий они зачали своего ребенка.

"Мне говорят я сумашдешая. Однако я не сижу в камере вместе с мужем и его сокамерником. У них есть место, которое находится на территории тюрьмы. Это как маленький домик и в течение этих 48 часов вы обустраиваете его по своему усмотрению", — рассказала она.

Аррогранс также рассказала, как она приносила еду для пары, чтобы они готовили ее на гриле, предоставленном тюремной администрацией. Женщина призналась, что перед тем, как они будут наслаждаться обществом друг друга она проводит глубокую уборку помещения. Аррогранс призналась, что потратила тысячи на покупку дизайнерской одежды и ароматов для Зайона, а также "целое состояние" на звонки в тюрьму.

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Метки: Видео   Романтика   в мире   люди   траты   фото   целое состояние   
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6  комментариев
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2k
naf-naf Час назад
Скажите, на кой лешего, выкладывать видео на английском языке? Тут даже не разговор, что само видео полный шлак
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3k
Igor Grishaev 7 минут назад
Украл, выпил, в тюрьму..
Негритянская романтика!
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8k
V2.Smirnov 42 минуты назад
Так и у нас таких полно. Только сроки меньше. Бьёт, пьёт, из дома тащит, но она будет ему передачи пять лет слать и ждать нового круга.
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8k
diman02 57 минут назад
,,когда ему было всего 17 лет, потому что УГРОЖАЛ ДРУГИМ ДЕТЯМ ПИСТОЛЕТОМ и отобрал у них пакет со сладостями.,, - аж прослезился ,
Бедняга !
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126
Наталья Тихонова Час назад
,,еду для пары, чтобы они готовили на гриле,, какой,блин пары? Для него и его сокамерника??? Чё за корявый текст???
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126
Наталья Тихонова Час назад
Почему в гривнах? Я в России,у нас такого нет. Как мне в рублях понять?
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Deiz
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1645 постов (1339 в горячем)

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