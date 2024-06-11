В Химках здание администрации обнесли высоким зеркальным забором

Пока администрация никак не прокомментировала такое необычное решение. Но местные снова недовольны. Теперь люди в социальных сетях пишут, что зеркальный забор может быт опасен для прохожих. В темноте легко его не заметить, кроме того, в него уже начали врезаться птицы. Также SHOT уточняет, что на сайте госзакупок никто не может найти информацию, во сколько это творение обошлось городскому бюджету.