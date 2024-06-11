В Химках здание администрации обнесли высоким зеркальным забором

Местные жители уже пожалели птиц и алкашей, которые будут врезаться в забор.
В Химках вокруг здания городской администрации появился трёхметровый зеркальный забор. Выглядит это архитектурное излишество как очень необычный арт-объект.
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Местные жители рассказали, что сначала здание было обнесено обычным кованым забором. Потом его поменяли на высокий бетонный забор. Но местные сочли это некрасивым. По их мнению, бетонный забор портил весь вид и выглядел как “на зоне”. Тогда администрацию снова обновили, повесив на бетонный забор зеркальные панели.
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Пока администрация никак не прокомментировала такое необычное решение. Но местные снова недовольны. Теперь люди в социальных сетях пишут, что зеркальный забор может быт опасен для прохожих. В темноте легко его не заметить, кроме того, в него уже начали врезаться птицы. Также SHOT уточняет, что на сайте госзакупок никто не может найти информацию, во сколько это творение обошлось городскому бюджету.
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