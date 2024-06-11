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В Химках здание администрации обнесли высоким зеркальным забором

В Химках здание администрации обнесли высоким зеркальным забором

Автор:
11 июня 2024 18:48
Сообщество : Жить в России
Метки: административное здание   забор   здание   зеркальный забор   интересное   фото   химки   
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Местные жители уже пожалели птиц и алкашей, которые будут врезаться в забор.

В Химках вокруг здания городской администрации появился трёхметровый зеркальный забор. Выглядит это архитектурное излишество как очень необычный арт-объект.

Местные жители рассказали, что сначала здание было обнесено обычным кованым забором. Потом его поменяли на высокий бетонный забор. Но местные сочли это некрасивым. По их мнению, бетонный забор портил весь вид и выглядел как “на зоне”. Тогда администрацию снова обновили, повесив на бетонный забор зеркальные панели.

Пока администрация никак не прокомментировала такое необычное решение. Но местные снова недовольны. Теперь люди в социальных сетях пишут, что зеркальный забор может быт опасен для прохожих. В темноте легко его не заметить, кроме того, в него уже начали врезаться птицы. Также SHOT уточняет, что на сайте госзакупок никто не может найти информацию, во сколько это творение обошлось городскому бюджету.

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Метки: административное здание   забор   здание   зеркальный забор   интересное   фото   химки   
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16  комментариев
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63k
turyst 2 часа назад
Хм... Интересно, а от кого прячется администрация за высоким забором?
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7k
мемфрид 21 минуту назад
А зачем администрации забор?
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944
zu4ara Полчаса назад
Песня огонь!
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63k
dima423 36 минут назад
Ну че заборчик красивый)
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100
Аврашалом Маркович 42 минуты назад
Ссылка youtu.be
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292
Самуил Маршак 42 минуты назад
За этим забором прячется Королевство кривых зеркал.
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10k
Trenzel2003 43 минуты назад
Нужно было зеркальной стороной в сторону администрации.
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292
Самуил Маршак 43 минуты назад
Главный вопрос, сколько бабла на этом попилили.
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16k
Александр Сучков 47 минут назад
Палка о двух концах. С одной стороны- креативно и круто. С другой стороны- хз. По ночам "парни лет 12- 50 ссать будут"
че там местные не зае....ся мыть по утрам?
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1k
Александр 48 минут назад
А глава администрации выглядит вот так? )
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9k
perekrestok Час назад
Москва славится бордюрами. Химки реши переплюнуть Москвы зеркальными заборами? Интересно во что обошлось строительство и сколько будет стоит мытье зеркал? Но поскольку дурные примеры заразительны скоро зеркала будут везде. Так скоро доллар будет по 120 рублей а дефицит бюджета вырастет в разы!
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10k
Роман Час назад
Хрень какая, первый раз вижу администрацию города за забором.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5114 постов (4899 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
358904



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