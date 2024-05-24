Собачьи понты: почему за забором псы лают друг на друга, но стоит его открыть — тут же успокаиваются

Две собаки отчаянно гавкают друг на друга через забор. Они клацают зубами, рычат, слюни летят во все стороны — кажется, стоит им только добраться, и они разорвут друг друга в клочья! Но что это? Вот хозяин открывает дверь, и собаки, поджав уши, приветственно обнюхивают друг друга и машут хвостами. Как же так?
Чтобы проще было понять такое поведение, давайте рассмотрим ситуацию с двух сторон.
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Во-первых, почему собаки вообще так реагируют на чужаков за забором? И во-вторых, почему эта бурная реакция прекращается, стоит только открыть калитку?
Итак, лай за забором. Тут нужно понимать, что все наши диванно-карманные бобики по природе своей животные территориальные. Патрулирование своего клочка земли считается нормальным явлением. Собственно, это и стало одной из главных причин одомашнивания собак: пращурам было на руку, что в любых непонятных ситуациях свора поднимает шум и предупреждает о возможной опасности. На протяжении тысячелетий они так делали, само собой, что поведение закрепилось.
Но ключевое здесь «поднимает шум». Ни о какой серьёзной охране речь не идёт. Большинство собак лает, но не кусает. Задерживать нарушителя и серьёзно его ранить псы научились значительно позже, когда мы вывели специальные породы и придумали, как их правильно дрессировать.
Подведём итог: для собак естественно гавкать на чужаков за забором, это как база. Просто у некоторых пород эту фичу закрепили и усилили, а у других вообще убрали.
Теперь вторая сторона истории. Почему же столь естественное поведение вдруг прекращается, стоит только открыть забор? Потому что собаки — не дураки! Они прекрасно понимают: пока они находятся ЗА забором, их никто не тронет!
Это как споры в интернете, где поливать гадостями оппонента можно сколько угодно, и тебе за это ничего не будет! Вот и собаки понтуются друг перед другом, пока чувствуют себя в безопасности. Но как только преграда исчезает, вместе с ней испаряется и вся собачья спесь. Злостно орать противнику в морду лица уже не получится — за каждый лишний «гав» могут спросить.
Вышеописанная схема работает почти всегда. Но есть и исключение — «барьерная агрессия». Это поведение, когда животное переадресует весь накопившийся негатив на вещь. Эмоции могут быть самыми разными: страх перед собакой или человеком, злость от невозможности выйти за забор или сорваться с цепи/поводка. Некоторые специалисты считают это не просто поведенческой проблемой, но своего рода психическим расстройством.
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