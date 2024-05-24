Собачьи понты: почему за забором псы лают друг на друга, но стоит его открыть — тут же успокаиваются

Но ключевое здесь «поднимает шум». Ни о какой серьёзной охране речь не идёт. Большинство собак лает, но не кусает. Задерживать нарушителя и серьёзно его ранить псы научились значительно позже, когда мы вывели специальные породы и придумали, как их правильно дрессировать.

Подведём итог: для собак естественно гавкать на чужаков за забором, это как база. Просто у некоторых пород эту фичу закрепили и усилили, а у других вообще убрали.