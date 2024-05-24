FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16909 постов • 1712 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Собачьи понты: почему за забором псы лают друг на друга, но стоит его открыть — тут же успокаиваются

Собачьи понты: почему за забором псы лают друг на друга, но стоит его открыть — тут же успокаиваются

Автор:
24 мая 2024 09:37
Сообщество : Животные
Метки: Собачьи понты   животные   забор   понты   собака   фактыы   фото   
1992
6
2

Две собаки отчаянно гавкают друг на друга через забор. Они клацают зубами, рычат, слюни летят во все стороны — кажется, стоит им только добраться, и они разорвут друг друга в клочья! Но что это? Вот хозяин открывает дверь, и собаки, поджав уши, приветственно обнюхивают друг друга и машут хвостами. Как же так?

Чтобы проще было понять такое поведение, давайте рассмотрим ситуацию с двух сторон.


Во-первых, почему собаки вообще так реагируют на чужаков за забором? И во-вторых, почему эта бурная реакция прекращается, стоит только открыть калитку?

Итак, лай за забором. Тут нужно понимать, что все наши диванно-карманные бобики по природе своей животные территориальные. Патрулирование своего клочка земли считается нормальным явлением. Собственно, это и стало одной из главных причин одомашнивания собак: пращурам было на руку, что в любых непонятных ситуациях свора поднимает шум и предупреждает о возможной опасности. На протяжении тысячелетий они так делали, само собой, что поведение закрепилось.

Но ключевое здесь «поднимает шум». Ни о какой серьёзной охране речь не идёт. Большинство собак лает, но не кусает. Задерживать нарушителя и серьёзно его ранить псы научились значительно позже, когда мы вывели специальные породы и придумали, как их правильно дрессировать.

Подведём итог: для собак естественно гавкать на чужаков за забором, это как база. Просто у некоторых пород эту фичу закрепили и усилили, а у других вообще убрали.

Теперь вторая сторона истории. Почему же столь естественное поведение вдруг прекращается, стоит только открыть забор? Потому что собаки — не дураки! Они прекрасно понимают: пока они находятся ЗА забором, их никто не тронет!

Это как споры в интернете, где поливать гадостями оппонента можно сколько угодно, и тебе за это ничего не будет! Вот и собаки понтуются друг перед другом, пока чувствуют себя в безопасности. Но как только преграда исчезает, вместе с ней испаряется и вся собачья спесь. Злостно орать противнику в морду лица уже не получится — за каждый лишний «гав» могут спросить.

Вышеописанная схема работает почти всегда. Но есть и исключение — «барьерная агрессия». Это поведение, когда животное переадресует весь накопившийся негатив на вещь. Эмоции могут быть самыми разными: страх перед собакой или человеком, злость от невозможности выйти за забор или сорваться с цепи/поводка. Некоторые специалисты считают это не просто поведенческой проблемой, но своего рода психическим расстройством.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Собачьи понты   животные   забор   понты   собака   фактыы   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
banzai7 2 часа назад
Ну что, посмотрели, прочитали? А сейчас я вас всех порву!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
978
Ви 40 минут назад
Забор - граница территории. Ее собака охраняет. Забор пропал - пропала граница. Охранять нечего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Teodor 49 минут назад
Я как-то подобрал на улице молодую догиню (не выдержал - на морозе дрожала, лапы в кровь стесаны). Вот выгуливаю, а она меня охраняет... Кошки могли у неё между ног проходить - не реагировала, но всех псин грозила порвать. Тут дед с овчаркой идет - моя давай бесноваться! А он мне так спокойно: "Да ты отпусти..." Отпустил и все - ни агрессии, ни эмоций: обнюхались, повиляли хвостами и разошлись.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 4170 постов (3981 в горячем)
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1346790



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Македонии скончался смотритель зоопарка и его любимый жираф
В Македонии скончался смотритель зоопарка и его любимый жираф
Американский журналист Такер Карлсон запустил своё шоу на российском телевидении
Американский журналист Такер Карлсон запустил своё шоу на российском телевидении
Набирающие популярность в сообществах
Пабло Пикассо – великий художник, любовник и провокатор⁠⁠
Пабло Пикассо – великий художник, любовник и провокатор⁠⁠
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Почекань за знаменитостей и забери призы
Почекань за знаменитостей и забери призы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
На случай обезъёживания

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#автомир#Юмор#авто аварии#Россия#кот#кошка#конфликт#фильм
#животные#автомобили#Прикол#ДТП#собака#история#кино#факты#новости#Девушка
#люди#в мире#интересно#аварии#Автовсячина#интересное#США#полиция#инцидент#биография
Почекань за знаменитостей и забери призы Почекань за знаменитостей и забери призы Девушка не смогла преодолеть забор ночного клуба Девушка не смогла преодолеть забор ночного клуба А вы знали что Великая Китайская стена не самая длинная в мире стена А вы знали что Великая Китайская стена не самая длинная в мире стена Дорохо-бохато: 14 людей, для которых понты по жизни важнее всего Дорохо-бохато: 14 людей, для которых понты по жизни важнее всего Как появился забор с "ромбиками"? Как появился забор с "ромбиками"? В российском селе разместили арт-объект с порнозвездой Сашей Грей в образе Снегурочки В российском селе разместили арт-объект с порнозвездой Сашей Грей в образе Снегурочки

На что жалуетесь?

Вернуться