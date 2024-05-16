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Грабительницу поймали со спущенными штанами после того, как она застряла на заборе

Грабительницу поймали со спущенными штанами после того, как она застряла на заборе

Автор:
16 мая 2024 09:48
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Грабительница   Юмор   в мире   воровка   забор   попалась   фото   
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Женщина была с сообщником, который уехал и бросил её, когда увидел поразительные сцены возле ворот.

Женщина из Майпу (Чили), пытавшаяся украсть автомобиль, была поймана со спущенными штанами после того, как они зацепились за забор, который она пыталась перелезть.


Кадры, которые показывают этот казус, свидетельствует о том, что на ней не было трусов или она потеряла их вместе со спортивными штанами. Ее одежда осталась висеть на заборе.

Вися в горизонтальном положении, подозреваемая сняла туфли, чтобы освободить ноги. Полуобнаженная женщина опустилась на землю и использовала рукава своего свитера в качестве импровизированных брюк.


Неудачное проникновение было снято у роскошного дома в Майпу, недалеко от Сантьяго, в Чили, рано утром во вторник (7 мая). По сообщениям, женщина была с сообщником, который уехал и бросил ее, когда увидел поразительные сцены. Ей удалось скрыться с места происшествия, когда охранники сменились вскоре после заснятых моментов.

Неизвестно, пытается ли полиция разыскать ее.

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Метки: Грабительница   Юмор   в мире   воровка   забор   попалась   фото   
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Самка Хорька 37 минут назад
Могли бы и видос поместить, а то так... Сосиска Якубени.
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3578 постов (3407 в горячем)

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