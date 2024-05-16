Грабительницу поймали со спущенными штанами после того, как она застряла на заборе

Женщина из Майпу (Чили), пытавшаяся украсть автомобиль, была поймана со спущенными штанами после того, как они зацепились за забор, который она пыталась перелезть.

Кадры, которые показывают этот казус, свидетельствует о том, что на ней не было трусов или она потеряла их вместе со спортивными штанами. Ее одежда осталась висеть на заборе.

Вися в горизонтальном положении, подозреваемая сняла туфли, чтобы освободить ноги. Полуобнаженная женщина опустилась на землю и использовала рукава своего свитера в качестве импровизированных брюк.