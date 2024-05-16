Грабительницу поймали со спущенными штанами после того, как она застряла на заборе

Женщина была с сообщником, который уехал и бросил её, когда увидел поразительные сцены возле ворот.
Женщина из Майпу (Чили), пытавшаяся украсть автомобиль, была поймана со спущенными штанами после того, как они зацепились за забор, который она пыталась перелезть.
Кадры, которые показывают этот казус, свидетельствует о том, что на ней не было трусов или она потеряла их вместе со спортивными штанами. Ее одежда осталась висеть на заборе.
Вися в горизонтальном положении, подозреваемая сняла туфли, чтобы освободить ноги. Полуобнаженная женщина опустилась на землю и использовала рукава своего свитера в качестве импровизированных брюк.
Неудачное проникновение было снято у роскошного дома в Майпу, недалеко от Сантьяго, в Чили, рано утром во вторник (7 мая). По сообщениям, женщина была с сообщником, который уехал и бросил ее, когда увидел поразительные сцены. Ей удалось скрыться с места происшествия, когда охранники сменились вскоре после заснятых моментов.
Неизвестно, пытается ли полиция разыскать ее.
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