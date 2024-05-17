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Вейп поджарил лёгкие женщины, как курицу

Вейп поджарил лёгкие женщины, как курицу

Автор:
17 мая 2024 09:43
Сообщество : Жизнь
Метки: болезнь   вейп   зависимость   курение   лёгкие   пагубная привычка   
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30-летняя жительница Теннесси, США, пристрастилась к вейпам в самом начале пандемии COVID-19. И эта пагубная привычка чуть не убила её.

В прошлом месяце Ханна Рот начала слышать хлюпанье в лёгких, поднялась температура до 40 градусов. Рентген показал, что у неё лёгкие 80-летней или курильщика с многолетним стажем.

"Доктор показал мне рентгеновский снимок и спосил: "Вы курите? Вот почему у вас пневмония", - вспоминает женщина.

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"Врач предупредил, что вейп жарит лёгкие, как курицу. Он сказал, если я продолжу парить, то умру, - добавила она. - Он вытащил мой вейп из сумочки и выбросил его".

Мама двух сыновей рассказала, что подсела на электронные сигареты из-за стресса и курила "каждый час".

Рот была на работе, когда её начал бить озноб, а при вдохе появился странный звук.

"Я подумала, у меня бронхит, потому что очень сильно болела грудь, - объясняет Ханна. - Это продолжалось несколько дней, а потом я обратилась к врачам. Мне сказали, что у меня грипп, и дали лекарство".

Мать женщины настояла на том, чтобы она сделала рентген. Обследование выявило обструкцию в правом лёгком.

"По сути это ухудшение состояния лёгкого. И этого не должно быть, если только вы не заядлый курильщик".

Ханна и не догадывалась о таких последствиях вредного увлечения. Среди других побочных эффектов - сухость во рту и горле, одышка, головная боль и тошнота.

"Врач сказал, если я перестану вейпить, мои лёгкие смогут восстановиться. У меня всё ещё есть тяга, но я жую жвачку, и это помогает. В целом, я чувствую себя намного лучше, и к тому же экономлю деньги", - подытожила Рот.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: болезнь   вейп   зависимость   курение   лёгкие   пагубная привычка   
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Колька Валеркин сын Полчаса назад
Я так понимаю, она не парила только когда спала.
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Евгений Д 37 секунд назад
Плохо что на это парение молодежь подсела.
А это ни чуть не лучше сигарет,
дерьма в жидкостях этих хватает
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2956 постов (2783 в горячем)

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