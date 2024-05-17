Вейп поджарил лёгкие женщины, как курицу

В прошлом месяце Ханна Рот начала слышать хлюпанье в лёгких, поднялась температура до 40 градусов. Рентген показал, что у неё лёгкие 80-летней или курильщика с многолетним стажем.

"Доктор показал мне рентгеновский снимок и спосил: "Вы курите? Вот почему у вас пневмония", - вспоминает женщина.