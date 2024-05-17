Вейп поджарил лёгкие женщины, как курицу

30-летняя жительница Теннесси, США, пристрастилась к вейпам в самом начале пандемии COVID-19. И эта пагубная привычка чуть не убила её.
В прошлом месяце Ханна Рот начала слышать хлюпанье в лёгких, поднялась температура до 40 градусов. Рентген показал, что у неё лёгкие 80-летней или курильщика с многолетним стажем.
"Доктор показал мне рентгеновский снимок и спосил: "Вы курите? Вот почему у вас пневмония", - вспоминает женщина.
"Врач предупредил, что вейп жарит лёгкие, как курицу. Он сказал, если я продолжу парить, то умру, - добавила она. - Он вытащил мой вейп из сумочки и выбросил его".
Мама двух сыновей рассказала, что подсела на электронные сигареты из-за стресса и курила "каждый час".
Рот была на работе, когда её начал бить озноб, а при вдохе появился странный звук.
"Я подумала, у меня бронхит, потому что очень сильно болела грудь, - объясняет Ханна. - Это продолжалось несколько дней, а потом я обратилась к врачам. Мне сказали, что у меня грипп, и дали лекарство".
Мать женщины настояла на том, чтобы она сделала рентген. Обследование выявило обструкцию в правом лёгком.
"По сути это ухудшение состояния лёгкого. И этого не должно быть, если только вы не заядлый курильщик".
Ханна и не догадывалась о таких последствиях вредного увлечения. Среди других побочных эффектов - сухость во рту и горле, одышка, головная боль и тошнота.
"Врач сказал, если я перестану вейпить, мои лёгкие смогут восстановиться. У меня всё ещё есть тяга, но я жую жвачку, и это помогает. В целом, я чувствую себя намного лучше, и к тому же экономлю деньги", - подытожила Рот.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А это ни чуть не лучше сигарет,
дерьма в жидкостях этих хватает