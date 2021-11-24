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Межнациональная драка на рынке: таджик перешел дорогу китайцу и получил несколько ударов ножом

Межнациональная драка на рынке: таджик перешел дорогу китайцу и получил несколько ударов ножом (3 фото)

Автор:
24 ноября 2021 18:27
Сообщество : Криминал
Метки: Травма   драка   китаец   конфликт   нож   рынок   таджик   
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А сам конфликт начался с тележки - она ​​перегородила проход. Слово за слово и понеслась.

Пострадавший таджик трудится грузчиком на рынке «Садовод». И был обычный рабочий день - ровно до тех пор, пока на его тележку не натолкнулись спешащие китайцы.


Их было несколько, поэтому они повели себя «отважно»: сначала что-то ему стали выговаривать, потом орать и угрожать. В итоге все закончилось дракой.

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Они толпой налетели на грузчика, повалили и стали избивать. А один из китайцев совсем озверел, вытащил нож - и таджик получил несколько ударов в руку и голову. Потом все-таки вмешалась охрана рынка (и где она было до этого?) и растащила всех в разные стороны.

Так что намахали-то ему здорово.


Охранники тоже «отожгли»: предложили пострадавшему «понять и простить». То есть никуда не обращаться и никаких заявлений не писать. Но он почему-то их не послушал: уже снял травмы и собирается писать заявление в полицию.


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Метки: Травма   драка   китаец   конфликт   нож   рынок   таджик   
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16  комментариев
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1k
virocs 2 часа назад
Хех, повествование прям огонь, какой несчастный гастарбайтер.... А когда они толпой других пинают норм? Всем плевать что они делают, чем больше драк приезжих - тем меньше приезжих
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2k
Роман Бумеров 3 минуты назад
Угу, угу. У этих сраных грузчиков там грабительские цены, и они же и их "старшие" не допустят "чужих" с тележками. Небось заломили китайцам за перегрузку, и не пускали их к товару.
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−20
демон Полчаса назад
сжечь к куям это курятник садовод, наглость продавцов зашкаливает, бардак с порядком там всегда.
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629
vijilante 42 минуты назад
Я там,на "Садоводе" видел как два чёрных,обоим лет по шестдесят, прилично одетые приставили стволы к бОшкам друг друга и орали что-то типа : " -Ну давай,стреляй!
-Нет ! Ты первый стреляй !"
Средь бела дня возле одного из кафе.
А рядом стояли "охранники" рынка и сосредоточено разглядывали небо.
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428
да пох 56 минут назад
Китайцы только в кино придурковато выглядят .А по жизни *крутые* ребята .Дружные и смелые в драку идут легко .А муслов они вообще за людей не считают . Главное с ними ни есть за одним столом и в целом норм .( из личных наблюдений ) А как начал *быковать* таджик грузчик можно без проблем представить . Если он работает на рынке значит в *теме*
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187
Masterskoi Час назад
Приезжие побили приезжего
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5k
Duckk Час назад
Во как, даже китайцев чурки достали
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3k
Вовака Час назад
Таджик явно неофициально там работал
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3k
Дмитрий Час назад
Очень информативно надо сказать...Я думаю в концовке надо было добавить трагизма(или героизма), немного интриги, чуть чуть секса(або ка без него). В концовке выйти на героизм. Добавить спасение всей планеты и вот тогда(!!!) текст бы вышел на загляденье!
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371
владимир фёдоров Час назад
Да пусть они и перерезалиб друг друга , плюнуть и растереть.
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1k
metrolog 2 часа назад
Толпу китайцев через кутузку на вечное поселение в КНР, пострадавшего на вечное лечение на родину со всеми друзьями
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419
Mr White Man 2 часа назад
смуглый гость повздорил с луноликим гостем
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12k
Енот Полиграфович 2 часа назад
У нас тоже таких му..ов хватает, перегородят на машине дорогу, стоят тупят, что ни скажи-начинают хамить, а когда выхватывают как следует- бегут побои снимать.
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23k
Виталий Кот 2 часа назад
вот так,по тихому и поделят между собой страну ...
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99
kurganzero Виталий Кот Час назад
Твою может и поделят. А за Россию не переживай.
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