Межнациональная драка на рынке: таджик перешел дорогу китайцу и получил несколько ударов ножом

А сам конфликт начался с тележки - она перегородила проход. Слово за слово и понеслась.
Пострадавший таджик трудится грузчиком на рынке «Садовод». И был обычный рабочий день - ровно до тех пор, пока на его тележку не натолкнулись спешащие китайцы.
Их было несколько, поэтому они повели себя «отважно»: сначала что-то ему стали выговаривать, потом орать и угрожать. В итоге все закончилось дракой.
Они толпой налетели на грузчика, повалили и стали избивать. А один из китайцев совсем озверел, вытащил нож - и таджик получил несколько ударов в руку и голову. Потом все-таки вмешалась охрана рынка (и где она было до этого?) и растащила всех в разные стороны.
Так что намахали-то ему здорово.
Охранники тоже «отожгли»: предложили пострадавшему «понять и простить». То есть никуда не обращаться и никаких заявлений не писать. Но он почему-то их не послушал: уже снял травмы и собирается писать заявление в полицию.
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-Нет ! Ты первый стреляй !"
Средь бела дня возле одного из кафе.
А рядом стояли "охранники" рынка и сосредоточено разглядывали небо.