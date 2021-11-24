Межнациональная драка на рынке: таджик перешел дорогу китайцу и получил несколько ударов ножом

Пострадавший таджик трудится грузчиком на рынке «Садовод». И был обычный рабочий день - ровно до тех пор, пока на его тележку не натолкнулись спешащие китайцы.

Их было несколько, поэтому они повели себя «отважно»: сначала что-то ему стали выговаривать, потом орать и угрожать. В итоге все закончилось дракой.