В Москве вынесли приговор Александру Резникову, который убил любовницу и её дочь, чтобы доказать жене свою любовь

Так стало известно, что Любовь и 7-летняя Настя мертвы. Резникова объявили в розыск, однако он успел уехать в Мариуполь. Поймали его только в 2013 году - он вернулся в Россию. После задержания Александр во всем признался и рассказал, как было дело.





По словам Резникова, они действительно встречались с Назарьевой около года. Любовь знала, что мужчина женат - супруга тогда жила на Украине, но время от времени приезжала его навестить. По словам Александра, в тот самый день Любовь приехала к нему с дочкой. Но в какой-то момент в дом зашла жена, которую он даже не ожидал. Между женщинами началась ссора, - сообщили следователи.

Мужчина на допросе шокировал откровениями:

«Я начал убеждать жену, что Назарьева мне никто, не подруга, не любовница. Сказал, что могу это доказать. Достал свой травматический пистолет и выстрелил Любе в голову…»

После этого мужчина задушил 7-летнюю Настю, чтобы убрать её как свидетеля. Тела муж с женой закопали в огороде. Во время следственного эксперимента стало ясно, что, когда «убитую» Любовь Назарьеву закапывали, она была без сознания, но все еще жива!

По заключению судебно-медицинской экспертизы, женщина умерла в результате асфиксии. Когда ее закапывали, была без сознания, - отмечает следователь.

После убийства муж с женой сбежали, позже Резников развёлся с женой. Женщина уехала на Украину. Сейчас её ищут.