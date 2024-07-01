В Москве вынесли приговор Александру Резникову, который убил любовницу и её дочь, чтобы доказать жене свою любовь

Позже стало известно, что в итоге Резников развёлся со своей женой, ради которой убил женщину и школьницу.
Спустя восемь лет в Москве поймали убийцу 36-летней Любови Назарьевой и ее дочки Насти, которой было 7 лет. Суд приговорил Резникова к 19 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Соучастница преступления (жена Резникова) в настоящее время находится в международном розыске.
История началась в 2016 году. Тогда жительница Донецка приехала в Россию вместе с мужем и дочерью. Встали на учет в Тверской области, затем переехали в подмосковный поселок Рогачево под Дмитровом. Там то Любовь и познакомилась с Александром. Её брак трещал по швам. Знакомые семьи рассказывали, что супруги жили как соседи. Но в последний год Любовь стала выглядеть счастливее, что говорило о наличии любовника.
В тот злополучный день Любовь рассказала всем, что отправилась в Тверь. Она как раз развелась с мужем и отправилась решать какие-то важные дела с документами. Домой Любовь вместе с Настей уже не вернулась. Об исчезновении дочери и внучки заявила мать Назарьевой.
Полицейские начали искать пропавших. Сначала, конечно же, опросили мужа. Но тот заявил, что вообще не общался с женой и о её планах ничего не знал. Удалось установить и личность ухажера, с которым Назарьева последний год вроде как крутила любовь. 40-летний (на тот момент) Александр Резников, на первый взгляд, личность ничем не примечательная.
Резников ремонтировал дома и вместе с женой жил в одном из таких недостроенных домов. Визиту оперативников ГУУР МВД России мужчина удивился. Заявил, что с Назарьевой у них вообще ничего серьезного не было. И вообще они давно не виделись. К тому же он давно женат. А супруга, к слову, оказалась вместе с Резниковым в доме и тоже ничего не знала.
Полицейские стали рассматривать другие версии, однако стало известно, что соседи видели, как к Резникову приезжала женщина с ребёнком. Важные улики нашли подмосковные криминалисты.
Начали осматривать помещения с помощью так называемого «источника экспертного света» - это лампы с ультрафиолетом, которые могут «увидеть» любые биологические жидкости, даже если их пытались затереть, - объясняют следователи. - И на диване в одной из комнат нашли замытую кровь.
Так стало известно, что Любовь и 7-летняя Настя мертвы. Резникова объявили в розыск, однако он успел уехать в Мариуполь. Поймали его только в 2013 году - он вернулся в Россию. После задержания Александр во всем признался и рассказал, как было дело.
По словам Резникова, они действительно встречались с Назарьевой около года. Любовь знала, что мужчина женат - супруга тогда жила на Украине, но время от времени приезжала его навестить. По словам Александра, в тот самый день Любовь приехала к нему с дочкой. Но в какой-то момент в дом зашла жена, которую он даже не ожидал. Между женщинами началась ссора, - сообщили следователи.
Мужчина на допросе шокировал откровениями:
«Я начал убеждать жену, что Назарьева мне никто, не подруга, не любовница. Сказал, что могу это доказать. Достал свой травматический пистолет и выстрелил Любе в голову…»
После этого мужчина задушил 7-летнюю Настю, чтобы убрать её как свидетеля. Тела муж с женой закопали в огороде. Во время следственного эксперимента стало ясно, что, когда «убитую» Любовь Назарьеву закапывали, она была без сознания, но все еще жива!
По заключению судебно-медицинской экспертизы, женщина умерла в результате асфиксии. Когда ее закапывали, была без сознания, - отмечает следователь.
После убийства муж с женой сбежали, позже Резников развёлся с женой. Женщина уехала на Украину. Сейчас её ищут.
Источник:
- В Ставропольском крае две цыганки избили до смерти пенсионера, который отказался заниматься с ними сексом
- Экс-министр национальной экономики Казахстана получил 24 года колонии за жестокое убийство жены
- Экс-кандидат в депутаты признался в расправе над женой
- Студент-таджик жестоко расправился с преподавательницей Вологодского госуниверситета
- Мужчина убил жену и потратил её страховку на секс-куклу