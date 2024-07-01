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В Москве вынесли приговор Александру Резникову, который убил любовницу и её дочь, чтобы доказать жене свою любовь

В Москве вынесли приговор Александру Резникову, который убил любовницу и её дочь, чтобы доказать жене свою любовь

Автор:
01 июля 2024 18:16
Сообщество : Жить в России
Метки: жена   измена   любовница   убийство   убил женщину   убил ребёнка   уголовное дело   
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Позже стало известно, что в итоге Резников развёлся со своей женой, ради которой убил женщину и школьницу.

Спустя восемь лет в Москве поймали убийцу 36-летней Любови Назарьевой и ее дочки Насти, которой было 7 лет. Суд приговорил Резникова к 19 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Соучастница преступления (жена Резникова) в настоящее время находится в международном розыске.

История началась в 2016 году. Тогда жительница Донецка приехала в Россию вместе с мужем и дочерью. Встали на учет в Тверской области, затем переехали в подмосковный поселок Рогачево под Дмитровом. Там то Любовь и познакомилась с Александром. Её брак трещал по швам. Знакомые семьи рассказывали, что супруги жили как соседи. Но в последний год Любовь стала выглядеть счастливее, что говорило о наличии любовника.

В тот злополучный день Любовь рассказала всем, что отправилась в Тверь. Она как раз развелась с мужем и отправилась решать какие-то важные дела с документами. Домой Любовь вместе с Настей уже не вернулась. Об исчезновении дочери и внучки заявила мать Назарьевой.

Полицейские начали искать пропавших. Сначала, конечно же, опросили мужа. Но тот заявил, что вообще не общался с женой и о её планах ничего не знал. Удалось установить и личность ухажера, с которым Назарьева последний год вроде как крутила любовь. 40-летний (на тот момент) Александр Резников, на первый взгляд, личность ничем не примечательная.

Резников ремонтировал дома и вместе с женой жил в одном из таких недостроенных домов. Визиту оперативников ГУУР МВД России мужчина удивился. Заявил, что с Назарьевой у них вообще ничего серьезного не было. И вообще они давно не виделись. К тому же он давно женат. А супруга, к слову, оказалась вместе с Резниковым в доме и тоже ничего не знала.

Полицейские стали рассматривать другие версии, однако стало известно, что соседи видели, как к Резникову приезжала женщина с ребёнком. Важные улики нашли подмосковные криминалисты.

Начали осматривать помещения с помощью так называемого «источника экспертного света» - это лампы с ультрафиолетом, которые могут «увидеть» любые биологические жидкости, даже если их пытались затереть, - объясняют следователи. - И на диване в одной из комнат нашли замытую кровь.

Так стало известно, что Любовь и 7-летняя Настя мертвы. Резникова объявили в розыск, однако он успел уехать в Мариуполь. Поймали его только в 2013 году - он вернулся в Россию. После задержания Александр во всем признался и рассказал, как было дело.


По словам Резникова, они действительно встречались с Назарьевой около года. Любовь знала, что мужчина женат - супруга тогда жила на Украине, но время от времени приезжала его навестить. По словам Александра, в тот самый день Любовь приехала к нему с дочкой. Но в какой-то момент в дом зашла жена, которую он даже не ожидал. Между женщинами началась ссора, - сообщили следователи.

Мужчина на допросе шокировал откровениями:

«Я начал убеждать жену, что Назарьева мне никто, не подруга, не любовница. Сказал, что могу это доказать. Достал свой травматический пистолет и выстрелил Любе в голову…»

После этого мужчина задушил 7-летнюю Настю, чтобы убрать её как свидетеля. Тела муж с женой закопали в огороде. Во время следственного эксперимента стало ясно, что, когда «убитую» Любовь Назарьеву закапывали, она была без сознания, но все еще жива!

По заключению судебно-медицинской экспертизы, женщина умерла в результате асфиксии. Когда ее закапывали, была без сознания, - отмечает следователь.

После убийства муж с женой сбежали, позже Резников развёлся с женой. Женщина уехала на Украину. Сейчас её ищут.

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Метки: жена   измена   любовница   убийство   убил женщину   убил ребёнка   уголовное дело   
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1k
mik6059 2 часа назад
Вот что у него в голове????? ППЦ. Сволочь конченная. Надо, надо вводить исключительную меру наказания обратно
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17k
куджо 5 минут назад
За 7 летнюю девочку, да какие 19 лет ему, муки адские пожизненно, чтоб у прочей мрази отбило желание.
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10k
alex9845 48 минут назад
Убийство с особой жестокостью,к тому же и ребёнка.И всего 19 лет с великой вероятностью что выйдет по амнистии. Ну и суд.
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6k
Горожанин Час назад
А что так много дал наш самый гуманный суд на свете?
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4k
Yus Час назад
Объясните мне, почему я, а так же родственники пострадавших, должны пожизненно содержать подобных мразей, на наши налоги?
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42k
Франц Лефорт 2 часа назад
За детей надо давть только смертную казнь!
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5179 постов (4964 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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