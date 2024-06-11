FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Наука 2168 постов • 756 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Наука
"Гормональный гель" от детей! Ученые разработали новый контрацептив для мужчин

"Гормональный гель" от детей! Ученые разработали новый контрацептив для мужчин

Автор:
11 июня 2024 09:53
Сообщество : Наука
Метки: в мире   гормональный гель   дети   контрацептив   люди   наука   ученые   фото   
1177
4

После десятилетий фальстартов ученые: наконец удалось добиться прогресса в разработке обратимого контрацептива длительного действия для мужчин. Экспериментальный продукт представляет собой гормональный гель, который мужчины могут втирать в кожу один раз в день: со временем продукт блокирует выработку спермы в яичках.

Новое средство разработали эксперты Национальных институтов здравоохранения и некоммерческой организации «Совет по народонаселению» США: в нем используется тот же метод, что и в противозачаточных таблетках для женщин. В контрацептиве используются несторон, прогестин, и тестостерон: несторон подавляет выработку тестостерона в семенниках и вместе с этим развитие сперматозоидов. При этом стоит учесть, что тестостерон выполняет множество функций в организме, например, отвечая за поддержание мышц и либидо. Так, гормональный гель умеренно влияет на выработку тестостерона.

Учные все еще разрабатывают и уточняют дозу и концентрацию геля — с 2005 года. После последних тестов 2024 года, где приняли участие более 300 пар, заявлено, что теперь доза рассчитана правильно.

Контрацептивы для мужчин: гормональный гель

  1. Нормальное количество сперматозоидов колеблется от 15 до 200 миллионов на миллилитр спермы: исследования показывали, что количество сперматозоидов менее 1 миллиона на миллилитр уже не приведет к беременности.
  2. В ходе клинического исследования 86% мужчин достигли указанного низкого количества сперматозоидов за 15 недель использования гормонального геля.
  3. У некоторых добровольцев препарат действовал еще быстрее, подавляя выработку спермы в течение четырех-восьми недель.
  • «Мы были очень воодушевлены результатами. Комбинация, по-видимому, обеспечивает лучшее и более быстрое подавление, чем мы ожидали», — сказала Диана Блайт, руководитель отделения Национального института здоровья детей и человеческого развития НИЗ. Блайт отказалась сообщить, были ли во время исследования нежелательные беременности.
  • «Мы ожидали, что средство будет похоже на гормональные противозачаточные таблетки. Но можно сказать, что препарат намного, намного лучше», — заявили западные ученые.

Отмечается, что при обычном использовании противозачаточных таблеток и пластырей для женщин процент неудач составляет около 7%, а это означает, что 7 женщин из каждых 100 рискуют забеременеть. Презервативы имеют процент неудач около 13%. У геля, по-видимому, есть и другие преимущества перед привычными женскими противозачаточными: например, если женщина пропустит прием таблетки, из-за овуляции может повыситься вероятность нежелательной беременности.

«Есть небольшой процент людей, у которых есть перепады настроения, которые им не нравятся, но это относительно небольшое число. И мы даже были удивлены тем, насколько их мало»

Мужчины без детей

  • Если с помощью геля выработка спермы у мужчины полностью подавляется и он пропускает день или два использования, его гормоны, конечно, начнут восстанавливаться. Но для того, чтобы количество сперматозоидов у мужчины восстановилось, требуется от 8 до 10 недель.

При этом Всемирная организация здравоохранения тестировала инъекции, в которых использовалась аналогичная комбинация гормонов. Подход казался эффективным, но эксперименты с добровольцами прекратили досрочно, в 2011 году, поскольку прививки вызвали слишком много побочных эффектов, включая серьёзную депрессию: все из-за частых периодов применения препарата. Между тем при использовании геля в коже накапливается концентрация гормонов и создается резервуар, который высвобождается медленнее.

Так, в исследовании принял участие 35-летний Мэтью Тревиньо из Сакраменто, Калифорния. Утром он первым делом натирал каждое плечо небольшим количеством геля. Американец утверждает, что это стало такой же рутиной, как принятие душа и чистка зубов.

По словам мужчины, кроме небольшого увеличения веса, у него не было никаких жалоб, — а его сексуальное влечение лишь возросло.

  • «Может быть, мне просто везет, но я надеюсь, что это касается большинства участников. Если это так, то это определенно изменит контрацепцию в целом», — поделился доброволец эксперимента.

Мужчин предупреждают: гель может вызвать ряд побочных эффектов, включая сухость или жирность кожи, повышение или снижение либидо, рост или выпадение волос, а также перепады настроения.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Наука"
Метки: в мире   гормональный гель   дети   контрацептив   люди   наука   ученые   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Александр Шевченко 44 минуты назад
Не знаю, я всегда считал лучшей контрацепцией вовремя вытащить. Уж что что а контролировать своё хозяйство лучше учиться сразу ;). Как то за 30 лет дети только те, что запланировали с женой. 2 сыночка и лапочка дочка, хотя хочется и 4 го но уже возраст тяжело , еслиб у старшего не диабет может и сделали бы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
pilot66 15 минут назад
Что-то это "чудо-средство" больше походе на химическую кастрацию, чем на контрацепцию
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Fat Lynx Полчаса назад
Ну да... ну да... У антиваксеров чуть ли не основной аргумент, что после прививки мужчины могут потерять способность зачать ребенка. А тут прям все разберутся и давай мазаться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63k
turyst Час назад
Пост выглядит так, как-будто его нейросеть писала.

_______

Второй раз изобрели?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Жирный бот 2 часа назад
Странно, думал что оральные контрацептивы, практически 100% защиту дают.. Другое дело, что не всем женщинам они "заходят". Но отлично что для мужчин аналогичные средства появятся..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3486 постов (3184 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

847944



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Кедровые кружева: свои работы сибирский мастер не продает ни за какие деньги
Кедровые кружева: свои работы сибирский мастер не продает ни за какие деньги
В Анапе четверо мужчин по очереди вырубили друг друга "по обоюдному согласию"
В Анапе четверо мужчин по очереди вырубили друг друга "по обоюдному согласию"
Набирающие популярность в сообществах
Стоп-кадр
Стоп-кадр
С добрым утром
С добрым утром
Немного химии, много драк, погонь и трюков
Немного химии, много драк, погонь и трюков
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Гениально!

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#Прикол#машина#ДТП#фильм#позитив#дети#США#подборка
#в мире#Юмор#автомобили#забавно#факты#авто аварии#новости#кино#улыбнуло#тюрьма
#животные#интересно#автомир#история#аварии#кот#кошка#Россия#Автовсячина#закон
Немного химии, много драк, погонь и трюков Немного химии, много драк, погонь и трюков Сегодня Всемирный день контрацепции! С праздником дорогие товарищи! Сегодня Всемирный день контрацепции! С праздником дорогие товарищи! Женщины в Китае перестали кормить грудью Женщины в Китае перестали кормить грудью Зачем корейцы платят другим людям, чтобы те придумывали имена для их детей Зачем корейцы платят другим людям, чтобы те придумывали имена для их детей Швеция — не Россия: здесь папа сидит в декрете, а мама работает и кормит семью Швеция — не Россия: здесь папа сидит в декрете, а мама работает и кормит семью 30 лет назад ученые смогли докопать до глубины 12 226 метров 30 лет назад ученые смогли докопать до глубины 12 226 метров

На что жалуетесь?

Вернуться