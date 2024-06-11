"Гормональный гель" от детей! Ученые разработали новый контрацептив для мужчин

После десятилетий фальстартов ученые: наконец удалось добиться прогресса в разработке обратимого контрацептива длительного действия для мужчин. Экспериментальный продукт представляет собой гормональный гель, который мужчины могут втирать в кожу один раз в день: со временем продукт блокирует выработку спермы в яичках.
Новое средство разработали эксперты Национальных институтов здравоохранения и некоммерческой организации «Совет по народонаселению» США: в нем используется тот же метод, что и в противозачаточных таблетках для женщин. В контрацептиве используются несторон, прогестин, и тестостерон: несторон подавляет выработку тестостерона в семенниках и вместе с этим развитие сперматозоидов. При этом стоит учесть, что тестостерон выполняет множество функций в организме, например, отвечая за поддержание мышц и либидо. Так, гормональный гель умеренно влияет на выработку тестостерона.
Учные все еще разрабатывают и уточняют дозу и концентрацию геля — с 2005 года. После последних тестов 2024 года, где приняли участие более 300 пар, заявлено, что теперь доза рассчитана правильно.
Контрацептивы для мужчин: гормональный гель
- Нормальное количество сперматозоидов колеблется от 15 до 200 миллионов на миллилитр спермы: исследования показывали, что количество сперматозоидов менее 1 миллиона на миллилитр уже не приведет к беременности.
- В ходе клинического исследования 86% мужчин достигли указанного низкого количества сперматозоидов за 15 недель использования гормонального геля.
- У некоторых добровольцев препарат действовал еще быстрее, подавляя выработку спермы в течение четырех-восьми недель.
- «Мы были очень воодушевлены результатами. Комбинация, по-видимому, обеспечивает лучшее и более быстрое подавление, чем мы ожидали», — сказала Диана Блайт, руководитель отделения Национального института здоровья детей и человеческого развития НИЗ. Блайт отказалась сообщить, были ли во время исследования нежелательные беременности.
- «Мы ожидали, что средство будет похоже на гормональные противозачаточные таблетки. Но можно сказать, что препарат намного, намного лучше», — заявили западные ученые.
Отмечается, что при обычном использовании противозачаточных таблеток и пластырей для женщин процент неудач составляет около 7%, а это означает, что 7 женщин из каждых 100 рискуют забеременеть. Презервативы имеют процент неудач около 13%. У геля, по-видимому, есть и другие преимущества перед привычными женскими противозачаточными: например, если женщина пропустит прием таблетки, из-за овуляции может повыситься вероятность нежелательной беременности.
«Есть небольшой процент людей, у которых есть перепады настроения, которые им не нравятся, но это относительно небольшое число. И мы даже были удивлены тем, насколько их мало»
Мужчины без детей
- Если с помощью геля выработка спермы у мужчины полностью подавляется и он пропускает день или два использования, его гормоны, конечно, начнут восстанавливаться. Но для того, чтобы количество сперматозоидов у мужчины восстановилось, требуется от 8 до 10 недель.
При этом Всемирная организация здравоохранения тестировала инъекции, в которых использовалась аналогичная комбинация гормонов. Подход казался эффективным, но эксперименты с добровольцами прекратили досрочно, в 2011 году, поскольку прививки вызвали слишком много побочных эффектов, включая серьёзную депрессию: все из-за частых периодов применения препарата. Между тем при использовании геля в коже накапливается концентрация гормонов и создается резервуар, который высвобождается медленнее.
Так, в исследовании принял участие 35-летний Мэтью Тревиньо из Сакраменто, Калифорния. Утром он первым делом натирал каждое плечо небольшим количеством геля. Американец утверждает, что это стало такой же рутиной, как принятие душа и чистка зубов.
По словам мужчины, кроме небольшого увеличения веса, у него не было никаких жалоб, — а его сексуальное влечение лишь возросло.
- «Может быть, мне просто везет, но я надеюсь, что это касается большинства участников. Если это так, то это определенно изменит контрацепцию в целом», — поделился доброволец эксперимента.
Мужчин предупреждают: гель может вызвать ряд побочных эффектов, включая сухость или жирность кожи, повышение или снижение либидо, рост или выпадение волос, а также перепады настроения.
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Второй раз изобрели?