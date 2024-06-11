"Гормональный гель" от детей! Ученые разработали новый контрацептив для мужчин

Новое средство разработали эксперты Национальных институтов здравоохранения и некоммерческой организации «Совет по народонаселению» США: в нем используется тот же метод, что и в противозачаточных таблетках для женщин. В контрацептиве используются несторон, прогестин, и тестостерон: несторон подавляет выработку тестостерона в семенниках и вместе с этим развитие сперматозоидов. При этом стоит учесть, что тестостерон выполняет множество функций в организме, например, отвечая за поддержание мышц и либидо. Так, гормональный гель умеренно влияет на выработку тестостерона.

Учные все еще разрабатывают и уточняют дозу и концентрацию геля — с 2005 года. После последних тестов 2024 года, где приняли участие более 300 пар, заявлено, что теперь доза рассчитана правильно.