Как корейские учёные выращивают мясо внутри риса

Более того, после обработки «мясного риса» паром, южнокорейские ученые обнаружили, что в готовом продукте содержание белков было значительно выше, чем в обычном рисе. К тому же, «мясной рис» обладал более плотной и клейкой текстурой, а блюда из него имели яркий аромат, присущий говядине или жареному миндалю.