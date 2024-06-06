FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Наука 2167 постов • 756 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Наука
Как корейские учёные выращивают мясо внутри риса

Как корейские учёные выращивают мясо внутри риса

Автор:
06 июня 2024 09:18
Сообщество : Наука
Метки: Учёные   в мире   корейские учёные   люди   мясо   мясо внутри риса   наука   рис   фото   
759
13

Умные корейцы взяли мышечные и жировые стволовые клетки коров и пересадили их в зерна риса (представляете, так можно было!). В результате у них получился совершенно новый продукт, эдакий гибрид говядины и риса, с высоким содержанием белка, который вполне может стать отличной заменой дорогостоящим и скоропортящимся продуктам.

Вы же наверняка слышали, что некоторое назад британские учены освоили навык выращивания мяса из клеток свиньи в биореакторе?

×

Так вот, корейцы действовали по аналогичному принципу, за исключением того фактора, что в их случае мясо в буквальном смысле растет внутри пор рисовых зерен.

Благодаря своей прочной структуре, рис смог стать своеобразной защитной оболочкой для клеток животных, а определенные молекулы в его составе поспособствовали их росту.

Как же все это происходит? Рисовые зерна сперва покрывают рыбным желатином, который является своего рода клеем для лучшей фиксации клеток. Затем производится посев стволовых клеток коровьих мышц и жира, после которого рис оставляют на 9-11 дней для дальнейшего культивирования (выращивание клеток).

По истечение заданного срока ученые получают весьма своеобразный и удивительно неаппетитный «розовый рис», который, на деле, является абсолютно безопасным для употребления!

Более того, после обработки «мясного риса» паром, южнокорейские ученые обнаружили, что в готовом продукте содержание белков было значительно выше, чем в обычном рисе. К тому же, «мясной рис» обладал более плотной и клейкой текстурой, а блюда из него имели яркий аромат, присущий говядине или жареному миндалю.

Ученые университета Енсе уверены, что, несмотря на не слишком привлекательный внешний вид, их продукт обладает целым рядом преимуществ.

Так, например, производство «розового риса» не требует убийства животных, поэтому зоозащитники хотя на какое-то время смогут выдохнуть; «розовый рис» оказывает гораздо меньшее воздействие на окружающую среду, чем натуральное мясо (он должен выделять менее 6,27 кг углекислого газа на 100 граммов белка, когда как у натуральной говядины это соотношение - 49,89 кг на 100 граммов белка).

Ну и, конечно же, «розовый рис» существенно дешевле: он обойдется простым гражданам примерно в 2,23 доллара США за килограмм (натуральная говядина - 14,88 доллара США за килограмм).

Южнокорейские ученые уверены, что благодаря высокой пищевой ценности, безопасности, простоте производства и невысокой себестоимости «розовый рис» обязательно найдет своего потребителя.

Они и дальше планируют совершенствовать свою разработку, повышать ее питательные свойства (а может и до внешнего вида дело дойдет) и улучшать условия в самом рисе, чтобы дать возможность клеткам говядины лучше и активнее развиваться.

Также ученые полагают, что в перспективе «розовый рис» вполне может стать дешевой, экологически чистой и полезной пищей, которая будет оптимальным решением для голодающих стран, а также вариантом питания для космонавтов.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Наука"
Метки: Учёные   в мире   корейские учёные   люди   мясо   мясо внутри риса   наука   рис   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
326
Влад Полчаса назад
Эта не плов!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3480 постов (3180 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

847660



Другие посты автора
Популярное в сообществах
13 причин, по которым Австралия делает этот мир особенным
13 причин, по которым Австралия делает этот мир особенным
Лапопожатие – знак дружбы и доверия
Лапопожатие – знак дружбы и доверия
Набирающие популярность в сообществах
Вселенная Ведьмака: Прибожки, Полуденицы и их прототипы из славянской мифологии
Вселенная Ведьмака: Прибожки, Полуденицы и их прототипы из славянской мифологии
Птенцы кукушек доказали теорию коэволюции
Птенцы кукушек доказали теорию коэволюции
Летняя распродажа на Алиэкспресс: скидки на технологичные новинки до 80%
Летняя распродажа на Алиэкспресс: скидки на технологичные новинки до 80%
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
До слёз

Лучшие демотиваторы
Записка из детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#интересно#кино#аварии#ДТП#Россия#США#дети#улыбнуло
#люди#машина#Прикол#интересное#авто аварии#фильм#история#СССР#Ynews#Москва
#в мире#автомобили#животные#Юмор#Автовсячина#забавно#новости#позитив#инцидент#Китай
Летняя распродажа на Алиэкспресс: скидки на технологичные новинки до 80% Летняя распродажа на Алиэкспресс: скидки на технологичные новинки до 80% Почему в Индии не едят мясо Почему в Индии не едят мясо Национальные комплексы японцев обрекли на смерть китов Национальные комплексы японцев обрекли на смерть китов Ради спасения планеты учёные предложили людям питаться питонами Ради спасения планеты учёные предложили людям питаться питонами Учёные из США предложили заменить мясо плесенью Учёные из США предложили заменить мясо плесенью Как лондонская беднота делала состояния на "кошачьем мясе" Как лондонская беднота делала состояния на "кошачьем мясе"

На что жалуетесь?

Вернуться