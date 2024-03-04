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Эко-активисты облили джемом бюст королевы Виктории и написали матерное слово на постаменте

Эко-активисты облили джемом бюст королевы Виктории и написали матерное слово на постаменте

Автор:
04 марта 2024 19:39
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   активисты   бюст Виктории   музеи   протест   фото   эко-активисты   
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Таким образом активисты привлекали внимание к голоду в мире.

30-летняя Сорча Ни Мхэртин и 23-летняя Ханна Тейлор, участницы кампании This is Rigged, облили кашей и джемом бюст королевы Виктории в Глазго, а потом написали неприличное слово "c***c". Активистки заявили, что протест основан на недостатке продовольствия в мире и они отказываются возвращаться в Викторианскую эпоху, когда ели только богатые, а бедные умирали с голоду.

Компания This is Rigged заявила, что продолжит проводить аналогичные акции до тех пор, пока не будут выполнены ее требования. Активисты требуют снизить цены на детское питание и создать по всей Шотландии продовольственные центры.

Обеих активисток задержала полиция. После предъявления обвинения из освободили, но обязали явиться в суд шерифа Глазго позже. Также дело было направлено в прокуратуру.

В официальном аккаунте This is Rigged появилась запись о том, что активисты связывают акцию протеста с возросшей заболеваемостью рахитом из-за плохого питания, сообщает DailyMail.

Количество таких заболеваний, как рахит, которые когда-то преследовали викторианские трущобы, сейчас резко возросло в Шотландии: в прошлом году в районе Большого Глазго и Клайда было поставлено 356 диагнозов. Этот кризис в общественном здравоохранении является прямым результатом хронического бездействия нашего правительства в связи с кризисом отсутствия продовольственной безопасности в Шотландии, вызванным жадностью и спекуляцией и усугубленным климатическим коллапсом, - заявили активисты.

Музей, где стоит бюст королевы Виктории открыт, но ущерб пока оценивается. Зал, где стоит бюст, временно закрыт.

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Метки: Видео   активисты   бюст Виктории   музеи   протест   фото   эко-активисты   
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11  комментариев
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3k
Lakrista Полчаса назад
Это только для англичан Виктория была матерью родной, а на деле мразь. Не расхерачили и на том спасибо, даже не попортили - помыть и снова можно выставить, не картина же.
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14k
кира Час назад
Если их до сих пор не заставляют платить ущерб из собственного кармана, значит всех все устраивает. Вот если бы они хоть раз оплатили реставрацию, ремонт дорг, к которым приклеиваются, плюс штраф за вандализм, плюс штраф за хулиганство, плюс моральный ущерб, они бы давно уже угомонились.
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6k
Ыукп Час назад
Привлечь внимание к голоду в мире. Поэтому облили кашей с джемом.
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20k
Саш Час назад
"Брейвики" тоже привлекали внимание. "Такчто" у эко- активистов (эко-террористов) есть ещё перспективный потенциал, бл@!
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20k
Bill Час назад
Что за неприличное слово "c***c"?
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191
Инякин Евгений 2 часа назад
Пока одного педо-активиста хорошо один раз не отзвиздят, остальные не угомонятся
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
349770



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