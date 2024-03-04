Эко-активисты облили джемом бюст королевы Виктории и написали матерное слово на постаменте

Таким образом активисты привлекали внимание к голоду в мире.
30-летняя Сорча Ни Мхэртин и 23-летняя Ханна Тейлор, участницы кампании This is Rigged, облили кашей и джемом бюст королевы Виктории в Глазго, а потом написали неприличное слово "c***c". Активистки заявили, что протест основан на недостатке продовольствия в мире и они отказываются возвращаться в Викторианскую эпоху, когда ели только богатые, а бедные умирали с голоду.
Компания This is Rigged заявила, что продолжит проводить аналогичные акции до тех пор, пока не будут выполнены ее требования. Активисты требуют снизить цены на детское питание и создать по всей Шотландии продовольственные центры.
Обеих активисток задержала полиция. После предъявления обвинения из освободили, но обязали явиться в суд шерифа Глазго позже. Также дело было направлено в прокуратуру.
В официальном аккаунте This is Rigged появилась запись о том, что активисты связывают акцию протеста с возросшей заболеваемостью рахитом из-за плохого питания, сообщает DailyMail.
Количество таких заболеваний, как рахит, которые когда-то преследовали викторианские трущобы, сейчас резко возросло в Шотландии: в прошлом году в районе Большого Глазго и Клайда было поставлено 356 диагнозов. Этот кризис в общественном здравоохранении является прямым результатом хронического бездействия нашего правительства в связи с кризисом отсутствия продовольственной безопасности в Шотландии, вызванным жадностью и спекуляцией и усугубленным климатическим коллапсом, - заявили активисты.
Музей, где стоит бюст королевы Виктории открыт, но ущерб пока оценивается. Зал, где стоит бюст, временно закрыт.
Источник:
- Блогер показал самый призрачный город в Англии
- Раздались аплодисменты: жительница аварийного дома в Углегорске бросила в чиновника плесневелый ботинок
- Операторы впервые сняли, как горбатый кит появляется на свет
- "Русские, уезжайте из этой страны!": в Грузии местные жители бастуют против сбежавших россиян
- Петербурженка в одном купальнике опустилась под лёд Байкала на 40 метров и установила рекорд
Да, с пюрешкой!