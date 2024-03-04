Эко-активисты облили джемом бюст королевы Виктории и написали матерное слово на постаменте

В официальном аккаунте This is Rigged появилась запись о том, что активисты связывают акцию протеста с возросшей заболеваемостью рахитом из-за плохого питания, сообщает DailyMail.

Количество таких заболеваний, как рахит, которые когда-то преследовали викторианские трущобы, сейчас резко возросло в Шотландии: в прошлом году в районе Большого Глазго и Клайда было поставлено 356 диагнозов. Этот кризис в общественном здравоохранении является прямым результатом хронического бездействия нашего правительства в связи с кризисом отсутствия продовольственной безопасности в Шотландии, вызванным жадностью и спекуляцией и усугубленным климатическим коллапсом, - заявили активисты.

Музей, где стоит бюст королевы Виктории открыт, но ущерб пока оценивается. Зал, где стоит бюст, временно закрыт.