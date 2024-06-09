В Петербурге ребенок погиб из-за женщины, которая не захотела уступать дорогу машине скорой помощи

Трагическая задержка: женщина-водитель обрекла ребенка на смерть В городе произошел вопиющий случай, в результате которого погиб ребенок. Женщина-водитель на автомобиле заблокировала машину скорой помощи, которая ехала на вызов с включенными спецсигналами и сиреной. Инцидент длился несколько минут, в течение которых свидетели пытались вмешаться и разблокировать проезд для скорой. Водитель скорой использовал громкоговоритель, призывая женщину уступить дорогу, однако она сначала оставалась в своем автомобиле, а затем вышла и демонстративно стояла в сторонке. Лишь после настойчивых требований окружающих людей и угроз вызвать полицию женщина начала медленно и небрежно сдавать назад, создавая опасную ситуацию на дороге. По имеющейся информации, пациент скорой, 6-летний мальчик по имени Кирилл, скончался в машине от остановки сердца. Из-за задержки врачи не успели оказать ему необходимую помощь.