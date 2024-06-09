В Петербурге ребенок погиб из-за женщины, которая не захотела уступать дорогу машине скорой помощи

Водитель скорой использовал громкоговоритель, призывая женщину уступить дорогу, однако она сначала оставалась в своем автомобиле, а затем вышла и демонстративно стояла в сторонке.
Трагическая задержка: женщина-водитель обрекла ребенка на смерть В городе произошел вопиющий случай, в результате которого погиб ребенок. Женщина-водитель на автомобиле заблокировала машину скорой помощи, которая ехала на вызов с включенными спецсигналами и сиреной. Инцидент длился несколько минут, в течение которых свидетели пытались вмешаться и разблокировать проезд для скорой. Водитель скорой использовал громкоговоритель, призывая женщину уступить дорогу, однако она сначала оставалась в своем автомобиле, а затем вышла и демонстративно стояла в сторонке. Лишь после настойчивых требований окружающих людей и угроз вызвать полицию женщина начала медленно и небрежно сдавать назад, создавая опасную ситуацию на дороге. По имеющейся информации, пациент скорой, 6-летний мальчик по имени Кирилл, скончался в машине от остановки сердца. Из-за задержки врачи не успели оказать ему необходимую помощь.
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В Москве скорая это свято, если не пускает кто то - это приезжий.
Сколько раз видел - при звуках сирены и скорой весь ряд принимает вправо в ЛЮБОЙ пробке. На ДЕСЯТКИ машин вперед.
Один вопрос: на протяжении двора не видно ни одной разметки под "пожарную", на которой парковаться нельзя - это норма?
А то, что эта овца задом давать только за гаражами умеет - это ппц... Да по ПДД автомобиль со включёнными спецсигналами и сиреной имеет максимальный приоритет!
Уже скорая для них не указ, ведь за рулём же мужчина.
Какая-то печальная тенденция.
78 пообщался с мамой девочки. Она рассказала нам, как всё происходило в тот вечер.
«Эта женщина вышла из машины и сказала, что не будет никого пропускать, ругалась очень сильно. Водитель скорой помощи включил клаксон, мигалки. Просил её вежливо, чтобы она освободила дорогу, что ребёнок в машине, на что она сказала, что не будет сдавать назад», вспоминает Мария.
Вскоре около автомобилей собрались местные жители. Мужчины предлагали автолюбительнице помочь ей отъехать, но она продолжала ругаться. В итоге женщина «сдалась» и пропустила скорую помощь.
С другой стороны возникает вопрос к водителю скорой. Мог же назад сдать. Попытаться. Спасти ребенка. Нет пля, уперся рогом прикрываясь машиной и люстрой. Был бы я за рулем-куй бы стал ждать. Назад ехал бы киллометр что бы спасти
Да и в любом случае не пропустить скорую.. За это мне кажется линчевать надо.