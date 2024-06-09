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В Петербурге ребенок погиб из-за женщины, которая не захотела уступать дорогу машине скорой помощи

В Петербурге ребенок погиб из-за женщины, которая не захотела уступать дорогу машине скорой помощи

Автор:
09 июня 2024 23:41
Метки: Питер   Скорая   преступление   
739
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Водитель скорой использовал громкоговоритель, призывая женщину уступить дорогу, однако она сначала оставалась в своем автомобиле, а затем вышла и демонстративно стояла в сторонке.


Трагическая задержка: женщина-водитель обрекла ребенка на смерть В городе произошел вопиющий случай, в результате которого погиб ребенок. Женщина-водитель на автомобиле заблокировала машину скорой помощи, которая ехала на вызов с включенными спецсигналами и сиреной. Инцидент длился несколько минут, в течение которых свидетели пытались вмешаться и разблокировать проезд для скорой. Водитель скорой использовал громкоговоритель, призывая женщину уступить дорогу, однако она сначала оставалась в своем автомобиле, а затем вышла и демонстративно стояла в сторонке. Лишь после настойчивых требований окружающих людей и угроз вызвать полицию женщина начала медленно и небрежно сдавать назад, создавая опасную ситуацию на дороге. По имеющейся информации, пациент скорой, 6-летний мальчик по имени Кирилл, скончался в машине от остановки сердца. Из-за задержки врачи не успели оказать ему необходимую помощь.


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Метки: Питер   Скорая   преступление   
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30  комментариев
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916
Corkscrew 2 часа назад
Привет "Причинение смерти по неосторожности" или "Непредумышленное убийство", а может и умышленное, судя из того что она демонстративно вышла и стояла в сторонке.
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12k
Дмитрий 7 минут назад
Скажу страшную вещь: если с этой б....ной что то случится, то чисто по человечески я пойму.
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41k
albedo Полчаса назад
Насколько же надо быть сволочью, чтобы не пропускать скорую!!!!
В Москве скорая это свято, если не пускает кто то - это приезжий.

Сколько раз видел - при звуках сирены и скорой весь ряд принимает вправо в ЛЮБОЙ пробке. На ДЕСЯТКИ машин вперед.
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10k
Олег Полчаса назад
Десятку сразу, без возможности удо. Мразь.
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22k
иванов дмитрий Час назад
если этой ночью хулиганы разобьют в хлам или сожгут эту красную малолитражку - я не смогу их осуждать.
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29
*вший Час назад
Мы сколько угодно можем взывать быдло к совести. Всё будет тщетно. За препятствие проезду спец. машин наказание должно быть вплоть до уголовного с пожизненным изъятием прав. Совесть давно вышла из чата.
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2k
Pogost Час назад
По полной этому насекомому!!!! С максимальной осветкой на телевидении и СМИ!!!!! Максимальный срок!!!! может тогда эта вся пи.з.добратия с великим ЧСВ начнет задумываться!!!!
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5k
Горожанин Час назад
Если эта сука не получит по полной программе уголовного наказания, причем публично и показательно - люди в России, в своей собственной стране, не будут ощущать хоть какую-то справедливость.
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16k
Александр Час назад
Мои соболезнования родителям...
Один вопрос: на протяжении двора не видно ни одной разметки под "пожарную", на которой парковаться нельзя - это норма?
А то, что эта овца задом давать только за гаражами умеет - это ппц... Да по ПДД автомобиль со включёнными спецсигналами и сиреной имеет максимальный приоритет!
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420
ViciousSnake 2 часа назад
Долбаная шмара! Такие должны узнать что с ними будет в аду еще при жизни!!!
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220k
Игорь 2 часа назад
Сволочь конченная!!!
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1k
Тимур 2 часа назад
Что-то бабы у нас в целом начали акуевать. В их мозгах им все должны, чуть что, яжеженщина, яжемать и т. д.
Уже скорая для них не указ, ведь за рулём же мужчина.
Какая-то печальная тенденция.
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4
leopold kot 2 часа назад
В ряде тг-каналов сообщается о гибели мальчика, находившегося в машине скорой помощи, которая не могла выехать из двора на Ворошилова из-за упрямой женщины на красной Kia. Эта информация не соответствует действительности в карете была девочка, сейчас она проходит лечение в больнице.

78 пообщался с мамой девочки. Она рассказала нам, как всё происходило в тот вечер.

«Эта женщина вышла из машины и сказала, что не будет никого пропускать, ругалась очень сильно. Водитель скорой помощи включил клаксон, мигалки. Просил её вежливо, чтобы она освободила дорогу, что ребёнок в машине, на что она сказала, что не будет сдавать назад», вспоминает Мария.

Вскоре около автомобилей собрались местные жители. Мужчины предлагали автолюбительнице помочь ей отъехать, но она продолжала ругаться. В итоге женщина «сдалась» и пропустила скорую помощь.
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1k
Комсомольчанин 2 часа назад
УК РФ Статья 124.1. Воспрепятствование оказанию медицинской помощи
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12k
BarOb 2 часа назад
Штраф до 80 тысяч рублей или до 4 лет лишения свободы (124 УК)
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15k
Ничоси 2 часа назад
Ну тётка-убийца, однозначно.
С другой стороны возникает вопрос к водителю скорой. Мог же назад сдать. Попытаться. Спасти ребенка. Нет пля, уперся рогом прикрываясь машиной и люстрой. Был бы я за рулем-куй бы стал ждать. Назад ехал бы киллометр что бы спасти
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34k
Владимир 2 часа назад
Тварь мерзкая.
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212
Анатолий 2 часа назад
тварь
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Mauritanien
  • Дата регистрации: 13.04.2015
  • 62 поста (32 в горячем)
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