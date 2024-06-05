Тайна похищения Элизабет Каннинг

В конце концов, она заявила, что возвращалась домой рано утром 2-го числа, когда двое мужчин ударили её по голове. Бесчувственную Элизабет отвели в дом, где пожилая леди сказала ей, что хочет, чтобы девушка занялась для неё проституцией. Каннинг отказалась. Тогда старуха ударила девушку по лицу, отрезала завязки от корсета и заперла на чердаке.

Каннинг смогла дать чёткое описание своих похитителей и чердака, который служил ей тюрьмой. Ей удалось сбежать, оторвав доски, закрывавшие окно. Она заявила, что один из похитителей носил фамилию Уэллс или Уиллс.