Трагическая гибель Шарлотты Даймонд на Бодминском болоте

Любовь – пожалуй, самое прекрасное в мире чувство. Из-за которого люди делают глупости и совершают непоправимые поступки. Хотя в этом случае истина остаётся очевидной, но неуловимой, словно поцелуй робкого влюблённого.
Бодмин-Мур – завораживающая вересковая пустошь с холмами и болотами в Корнуолле, Англия. Является участком особого научного значения. Участок известен множеством жутких легенд. Это место также ассоциируется с ужасным убийством 18-летней девушки Шарлотты Даймонд, совершённым в XIX веке. В этой истории о любви и ревности Мэтью Уикс был повешен за преступление. Но многие люди верят, что он был невиновен, несмотря на множество деталей, которые, казалось бы, указывают на него.
История Шарлотты Даймонд
Все началось в 1842 году, когда служанка Шарлотта Даймонд поступила на работу на ферму Пенхейл, примыкавшую к Бодминскому болоту. Фермой владела 61-летняя вдова, миссис Питер с сыном. Помимо Шарлотты на ферме работала ещё пара человек - Джон Стивенс и Мэтью Уикс, которым было около 20 лет. Уикс работал на ферме уже семь лет.
В городе знали, что Шарлотта и Мэтью встречались ещё до того, как она начала работать на ферме. Однако у Уикса был соперник Томас Праут. Том был племянником владельца фермы, и 26-летний парень часто помогал по хозяйству. Ходили слухи, что Шарлотта была девицей свободных нравов и склонна флиртовать при любой возможности.
Уикс и Праут прекрасно ладили друг с другом. Проблемы начались, когда Праут увлёкся Шарлоттой. Другой работник фермы, Джон Стивенс, сообщил, что Праут хочет спасти Шарлотту от её нынешней тяжёлой жизни и, возможно, сбежать с ней.
14 апреля 1844 года Шарлотта закончила свою смену на ферме. Поскольку это было воскресенье, она надела воскресное платье с красной шалью. Шарлотту видели беседующей с Томасом Праутом, а вскоре после этого она отправилась в путь вместе с Мэтью. Айзек Кори, 63-летний мужчина, занимавшийся фермерством в этом районе, рассказал, что видел Мэтью в сопровождении молодой женщины в зелёном полосатом платье. В тот день было туманно, но фермер четко узнал Уикса по хромоте. Все предположили, что в это время с ним была Шарлотта, поскольку они ушли вместе.
В тот день Уикс вернулся на ферму один. Миссис Питер расспросила его о местонахождении Шарлотты. Но парень изобразил удивление и сказал, что ничего не знает. Ноги Уикса были покрыты грязью до колена. Джон Стивенс также заметил на его рубашке разрывы и оторванную пуговицу.
Прошло несколько дней, но Шарлотта так и не появилась. Уикс настаивал, что его не было вблизи болота. Подозрения среди обитателей фермы росли, и в их глазах Уикс, безусловно, был виновен. Через несколько дней после исчезновения Шарлотты Уикс сообщил, что девушка приняла предложение о работе в Блисленде, расположенном в нескольких километрах от дома.
Через десять дней после исчезновения Шарлотты беспокойство достигло пика. Жители деревни организовали поиски. Они обследовали и комнату Мэтью Уикса в поисках каких-либо улик. Там не оказалось ничего, указывающего на его вину. Но предложение о работе, о котором он говорил, оказалось ложью.
В результате поисков было обнаружено тело. Это была Шарлотта, лежавшая на спине на берегу реки. Горло девушки было рассечено. Удар был такой силы, что повредил позвонки. Улики указывали на то, что кто-то сначала сделал один надрез на её горле, а затем вставил лезвие в рану, чтобы сделать второй и завершить начатое. Полиция начала поиски успевшего скрыться Мэтью Уикса. В результате парня нашли в доме его сестры.
Уикса вернули в Бодмин, где его судили за убийство. Его показания несколько раз менялись, а детали, которые Мэтью приводил, были противоречивыми. Кроме того, появились ещё два свидетеля, видевшие его с женщиной, похожей на Шарлотту. Отпечатки ботинок на месте преступления также совпали с ботинками Мэтью. Присяжным потребовалось всего 35 минут, чтобы вынести обвинительный вердикт.
Судья приговорил Мэтью к смерти, и 12 августа 1844 года он был повешен в Бодминской тюрьме на глазах у 20 000 человек, приехавших со всей округи. В ходе расследования всплыла одна деталь: Шарлотта планировала встретиться с Томасом Праутом в часовне Тремейл поздно вечером, через некоторое время после того, как она покинет ферму вместе с Уиксом. На самом деле этого было достаточно, чтобы многие люди поверили в невиновность Мэтью Уикса и в то, что его несправедливо повесили. Именно по этой причине, говорят они, его разгневанный призрак бродит по окрестностям тюрьмы в поисках справедливости.
Незадолго до того, как Мэтью повесили, он продиктовал письмо следующего содержания:
Я надеюсь, что молодые мужчины примут моё предостережение и не будут слишком доверять молодым женщинам, как это делал я; и я надеюсь, что молодые женщины примут то же самое от молодых мужчин. Я любил эту девушку так же сильно, как свою жизнь; и после всего того, как я проявил к ней доброту, она сказала, что больше не будет иметь со мной ничего общего. И после того как это случилось, я горько оплакивал её, думая о том, каким будет мой конец. Я благодарю судью и присяжных за то, что они дали мне не больше, чем положено.
Очень похоже на исповедь, но…
Память о Шарлотте
Трагическое убийство Шарлотты и последующая казнь Мэтью вызвали большой переполох по всей стране. Вскоре после того, как всё утихло, жители Бодмина воздвигли мемориал Шарлотте Даймонд. Высокий гранитный обелиск и сегодня стоит на месте её убийства с надписью: «Этот памятник воздвигнут в память о Шарлотте Даймонд, которая была убита здесь Мэтью Уиксом в воскресенье, 14 апреля 1844 года».
Что касается Шарлотты, то, согласно легенде, её беспокойный дух бродит по болотам в каждую годовщину её убийства.
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