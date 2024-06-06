Трагическая гибель Шарлотты Даймонд на Бодминском болоте

В городе знали, что Шарлотта и Мэтью встречались ещё до того, как она начала работать на ферме. Однако у Уикса был соперник Томас Праут. Том был племянником владельца фермы, и 26-летний парень часто помогал по хозяйству. Ходили слухи, что Шарлотта была девицей свободных нравов и склонна флиртовать при любой возможности.

Уикс и Праут прекрасно ладили друг с другом. Проблемы начались, когда Праут увлёкся Шарлоттой. Другой работник фермы, Джон Стивенс, сообщил, что Праут хочет спасти Шарлотту от её нынешней тяжёлой жизни и, возможно, сбежать с ней.

14 апреля 1844 года Шарлотта закончила свою смену на ферме. Поскольку это было воскресенье, она надела воскресное платье с красной шалью. Шарлотту видели беседующей с Томасом Праутом, а вскоре после этого она отправилась в путь вместе с Мэтью. Айзек Кори, 63-летний мужчина, занимавшийся фермерством в этом районе, рассказал, что видел Мэтью в сопровождении молодой женщины в зелёном полосатом платье. В тот день было туманно, но фермер четко узнал Уикса по хромоте. Все предположили, что в это время с ним была Шарлотта, поскольку они ушли вместе.