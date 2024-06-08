21-одноликое чудовище из Японии

Все началось 18 марта 1984 года, когда двое мужчин в масках похитили Кацухису Эзаки – генерального директора кондитерской компании Ezaki Glico. Они отвезли его на какой-то склад и потребовали выкуп в размере 1 миллиарда иен (4,2 миллиона долларов). К счастью, Эзаки удалось сбежать до того, как выкуп был выплачен.

Однако кошмар, известный теперь как «Дело Глико Моринага», только начинался.

10 апреля 1984 года поджигатели подожгли несколько автомобилей, припаркованных у штаб-квартиры Glico, и разгромили прилегающую территорию.

Хотя полиция активно расследовала похищение Эзаки, власти инициировали своё расследование, чтобы найти человека или людей, ответственных за преступления. Которые, судя по всему, были направлены против Glico и её сотрудников.