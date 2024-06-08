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21-одноликое чудовище из Японии

21-одноликое чудовище из Японии

Автор:
08 июня 2024 16:21
Сообщество : Криминал
Метки: Монстр с 21 лицом   Япония   компания   конфеты   криминал   отравление   преступление   расследование   шантаж   яд   
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Монстры бывают безликими, двуличными и даже многоликими. Но чудовище, у которого их 21 штука – возможно ли такое?

В течение 17 месяцев в середине 1980-х годов преступник (или их группа) по прозвищу «Монстр с 21 лицом» терроризировал Японию письмами с шантажом и отравленными конфетами.

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Все началось 18 марта 1984 года, когда двое мужчин в масках похитили Кацухису Эзаки – генерального директора кондитерской компании Ezaki Glico. Они отвезли его на какой-то склад и потребовали выкуп в размере 1 миллиарда иен (4,2 миллиона долларов). К счастью, Эзаки удалось сбежать до того, как выкуп был выплачен.

Однако кошмар, известный теперь как «Дело Глико Моринага», только начинался.

10 апреля 1984 года поджигатели подожгли несколько автомобилей, припаркованных у штаб-квартиры Glico, и разгромили прилегающую территорию.

Хотя полиция активно расследовала похищение Эзаки, власти инициировали своё расследование, чтобы найти человека или людей, ответственных за преступления. Которые, судя по всему, были направлены против Glico и её сотрудников.

10 мая того же года Эзаки Глико получил письмо с угрозами, подписанное «Монстром с 21 лицом», в котором говорилось, что в упаковках конфет Glico обнаружен цианистый калий. После обсуждения власти решили изъять все конфеты из продуктовых магазинов по всей Японии. Изъятие продукции было катастрофой и привело к потере прибыли более чем на 20 миллионов долларов. Более 400 рабочих лишились работы.

У полиции почти не было зацепок. Однако камера наблюдения в продуктовом магазине запечатлела человека, не связанного с точкой, который выкладывал продукцию Glico на полки. На парне была кепка, и лицо было трудно рассмотреть. Кроме того, на кадрах был запечатлён только один человек, но полиция знала, что в похищении Эзаки участвовали двое. Власти даже не знали, сколько человек они ищут.

Угроза для всей страны

Вся Япония была в ужасе. Продажи конфет резко упали. Летом 1984 года Монстр расширил область требований, включив в список шантажируемых кондитерскую фирму Morinaga, а также продовольственные компании Marudai Ham и House Food Corporation. Полиция продолжала искать улики, но оказалась в тупике.

В том же месяце Монстр заявил, что прекратит шантаж в обмен на 50 миллионов иен. Письмо с требованием выкупа было спрятано в поезде, направляющемся в город Киото. Наличие белого флага должно было стать сигналом  для передачи денег. Полицейский под прикрытием сел в вагон и стал ждать появление флага.

Полицейский так и не увидел его. Но заметил, что один из пассажиров поезда вёл себя странно. Полицейский описал мужчину как человека атлетического телосложения. Самой примечательной чертой подозреваемого были его «глаза как у лисы». Несмотря на попытки установить за ним наблюдение, подозреваемому удалось ускользнуть на вокзале Киото. Ещё одна попытка выкупа, предпринятая в ноябре, также не увенчалась успехом.

В октябре 1984 года Монстр разослал в СМИ письмо. В нём он заявил, что отравил 20 упаковок конфет «Моринага» цианидом натрия и положил их на полки продуктовых магазинов. Полиция перевернула с ног на голову всю страну и смогла обнаружить более 21 фальсифицированной упаковки с ядом. Интересно, что кто-то наклеил на коробки предупреждающие этикетки с надписью «Опасно: содержит токсины».

В январе 1985 года, основываясь на видеозаписях из магазина и описании человека в поезде в Киото, полиция объявила его в розыск. Никто не смог опознать подозреваемого. Расследование продолжалось.

В августе Монстр с 21 лицом стал виновником, хотя и косвенным, смерти человека. Под давлением общественности и при отсутствии результатов расследования суперинтендант, руководивший делом, покончил с собой, устроив самосожжение. Как только стало известно о самоубийстве, Монстр отправил в СМИ своё последнее письмо. В послании говорилось:

Начальник полиции умер. Как глупо с его стороны! У нас нет ни друзей, ни тайного убежища… Чем полиция занималась последний год и пять месяцев? Не позволяйте таким преступникам, как мы, оставаться безнаказанными… Мы решили забыть о мучениях с пищевыми компаниями. Если кто-то и шантажирует другие продуктовые компании, то это не мы, а кто-то, копирующий нас. Мы – плохие парни. А значит, нам есть чем заняться. Весело вести жизнь злого человека…

Время шло, но полиция так и не смогла ничего добиться. Дело закрыли. Даже если бы полиция поймала Монстра с 21 лицом сегодня, его нельзя было бы привлечь к ответственности: истёк срок давности по делам о похищениях и отравлениях продуктами питания. Личность преступника или преступного сообщества, державшего в страхе всю страну, так и осталась загадкой.

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Метки: Монстр с 21 лицом   Япония   компания   конфеты   криминал   отравление   преступление   расследование   шантаж   яд   
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4  комментария
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587
Konstantin Lebedev 13 минут назад
Автор, что это такое - 21-одноликое???
Это как "9-вяти иташка"?
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deadDEVIL 36 секунд назад
Двадцатиодно-одноликое! Офигеть аффтар, ты идиот!
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41k
АнтонПолднев 58 минут назад
Боюсь ошибиться, но по моему это человек с глазами азиата

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3k
Damvrot Hohlam 2 часа назад
фоторобот косорылого - самый бесполезный фоторобот в мире .
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Galateya
  • Дата регистрации: 30.04.2019
  • 1523 поста (641 в горячем)

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