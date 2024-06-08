21-одноликое чудовище из Японии

Монстры бывают безликими, двуличными и даже многоликими. Но чудовище, у которого их 21 штука – возможно ли такое?
В течение 17 месяцев в середине 1980-х годов преступник (или их группа) по прозвищу «Монстр с 21 лицом» терроризировал Японию письмами с шантажом и отравленными конфетами.
Все началось 18 марта 1984 года, когда двое мужчин в масках похитили Кацухису Эзаки – генерального директора кондитерской компании Ezaki Glico. Они отвезли его на какой-то склад и потребовали выкуп в размере 1 миллиарда иен (4,2 миллиона долларов). К счастью, Эзаки удалось сбежать до того, как выкуп был выплачен.
Однако кошмар, известный теперь как «Дело Глико Моринага», только начинался.
10 апреля 1984 года поджигатели подожгли несколько автомобилей, припаркованных у штаб-квартиры Glico, и разгромили прилегающую территорию.
Хотя полиция активно расследовала похищение Эзаки, власти инициировали своё расследование, чтобы найти человека или людей, ответственных за преступления. Которые, судя по всему, были направлены против Glico и её сотрудников.
Угрозы от «Монстра с 21 лицом»
10 мая того же года Эзаки Глико получил письмо с угрозами, подписанное «Монстром с 21 лицом», в котором говорилось, что в упаковках конфет Glico обнаружен цианистый калий. После обсуждения власти решили изъять все конфеты из продуктовых магазинов по всей Японии. Изъятие продукции было катастрофой и привело к потере прибыли более чем на 20 миллионов долларов. Более 400 рабочих лишились работы.
У полиции почти не было зацепок. Однако камера наблюдения в продуктовом магазине запечатлела человека, не связанного с точкой, который выкладывал продукцию Glico на полки. На парне была кепка, и лицо было трудно рассмотреть. Кроме того, на кадрах был запечатлён только один человек, но полиция знала, что в похищении Эзаки участвовали двое. Власти даже не знали, сколько человек они ищут.
Угроза для всей страны
Вся Япония была в ужасе. Продажи конфет резко упали. Летом 1984 года Монстр расширил область требований, включив в список шантажируемых кондитерскую фирму Morinaga, а также продовольственные компании Marudai Ham и House Food Corporation. Полиция продолжала искать улики, но оказалась в тупике.
50 миллионов и поезд в Киото
В том же месяце Монстр заявил, что прекратит шантаж в обмен на 50 миллионов иен. Письмо с требованием выкупа было спрятано в поезде, направляющемся в город Киото. Наличие белого флага должно было стать сигналом для передачи денег. Полицейский под прикрытием сел в вагон и стал ждать появление флага.
Полицейский так и не увидел его. Но заметил, что один из пассажиров поезда вёл себя странно. Полицейский описал мужчину как человека атлетического телосложения. Самой примечательной чертой подозреваемого были его «глаза как у лисы». Несмотря на попытки установить за ним наблюдение, подозреваемому удалось ускользнуть на вокзале Киото. Ещё одна попытка выкупа, предпринятая в ноябре, также не увенчалась успехом.
В октябре 1984 года Монстр разослал в СМИ письмо. В нём он заявил, что отравил 20 упаковок конфет «Моринага» цианидом натрия и положил их на полки продуктовых магазинов. Полиция перевернула с ног на голову всю страну и смогла обнаружить более 21 фальсифицированной упаковки с ядом. Интересно, что кто-то наклеил на коробки предупреждающие этикетки с надписью «Опасно: содержит токсины».
В январе 1985 года, основываясь на видеозаписях из магазина и описании человека в поезде в Киото, полиция объявила его в розыск. Никто не смог опознать подозреваемого. Расследование продолжалось.
В августе Монстр с 21 лицом стал виновником, хотя и косвенным, смерти человека. Под давлением общественности и при отсутствии результатов расследования суперинтендант, руководивший делом, покончил с собой, устроив самосожжение. Как только стало известно о самоубийстве, Монстр отправил в СМИ своё последнее письмо. В послании говорилось:
Начальник полиции умер. Как глупо с его стороны! У нас нет ни друзей, ни тайного убежища… Чем полиция занималась последний год и пять месяцев? Не позволяйте таким преступникам, как мы, оставаться безнаказанными… Мы решили забыть о мучениях с пищевыми компаниями. Если кто-то и шантажирует другие продуктовые компании, то это не мы, а кто-то, копирующий нас. Мы – плохие парни. А значит, нам есть чем заняться. Весело вести жизнь злого человека…
Время шло, но полиция так и не смогла ничего добиться. Дело закрыли. Даже если бы полиция поймала Монстра с 21 лицом сегодня, его нельзя было бы привлечь к ответственности: истёк срок давности по делам о похищениях и отравлениях продуктами питания. Личность преступника или преступного сообщества, державшего в страхе всю страну, так и осталась загадкой.
Источник:
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