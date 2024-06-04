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Мрачный колодец Спунера, две могилы мужа и сомнительный статус жены

Мрачный колодец Спунера, две могилы мужа и сомнительный статус жены

Автор:
04 июня 2024 14:14
Сообщество : Криминал
Метки: Брукфилд   Массачусетс   достопримечательность   история   колодец Спунера   наказание   преступление   роман   убийство   
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Семейные разборки могут перерасти в такие кровавые драмы, что остаются в истории и даже превращаются в интересные, хотя и мрачные достопримечательности.

Как этот памятник на месте, где в 1778 году Вирсавия Спунер убила своего мужа Джошуа и сбросила его в собственный колодец.

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В 1777 году случился у 32-летней замужней жительницы городка Брукфилд, штат Массачусетс, роман. Избранник был чуть ли не вдвое моложе – солдату по имени Эзра Росс едва стукнуло 17 лет.

Вирсавия Спунер, в девичестве Рагглз, мужа своего – фермера Джошуа Спунера не любила. И замуж за него пошла из-за договорённостей отца. Поскольку интрижка завершилась беременностью, а отцом ребёнка не мог быть муж, то изменница быстро разработала дальнейший план действий. Она подговорила Росса убить мужа. Любовник привлёк ещё двоих приятелей.

Все вместе они забили беднягу Джошуа до смерти, а затем сбросили тело в колодец. Идеальным воплощением преступление не отличалось, и всех заговорщиков поймали в течение суток. Суд проходил в близлежащем Вустере, штат Массачусетс. Убийц повесили, несмотря на то, что Вирсавия утверждала, что беременна. Петицию об отсрочке сначала приняли, то потом отменили. Вскрытие показало, что женщина действительно была на пятом месяце беременности.

Таким образом, 2 июля 1778 года Вирсавия Спунер получила сомнительный статус и стала первой представительницей слабого пола, которую казнили в США после того, как государство получило независимость. Её несчастливый и нелюбимый супруг тоже получил свой отличительный символ – сразу два надгробия. Одно было оборудовано, как и положено, на Брукфилдском кладбище над могилой Спунера. А вторым отметили место его смерти. На нём выбита эпитафия следующего содержания: «Колодец Спунера – Джошуа Спунер, убит и брошен в этот колодец 1 марта 1778 года тремя солдатами по настоянию его жены Вирсавии».


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Метки: Брукфилд   Массачусетс   достопримечательность   история   колодец Спунера   наказание   преступление   роман   убийство   
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