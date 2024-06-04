Мрачный колодец Спунера, две могилы мужа и сомнительный статус жены

Таким образом, 2 июля 1778 года Вирсавия Спунер получила сомнительный статус и стала первой представительницей слабого пола, которую казнили в США после того, как государство получило независимость. Её несчастливый и нелюбимый супруг тоже получил свой отличительный символ – сразу два надгробия. Одно было оборудовано, как и положено, на Брукфилдском кладбище над могилой Спунера. А вторым отметили место его смерти. На нём выбита эпитафия следующего содержания: «Колодец Спунера – Джошуа Спунер, убит и брошен в этот колодец 1 марта 1778 года тремя солдатами по настоянию его жены Вирсавии».