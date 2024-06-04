Кен МакЭлрой и мстители из Скидмора

Наверняка многие сталкивались с ситуациями, когда один человек ухитряется задолбать множество других – семью, класс, коллектив или любую другую группу и при этом выходит сухим из воды. Этот парень был своего рода рекордсменом по террору. Но у верёвочки всё же однажды нашёлся кончик.
Кен Рекс МакЭлрой был крепким парнем с густыми бакенбардами и с совершенно неуправляемым характером. Утро 10 июля 1981 года в маленьком городке Скидмор, что в штате Миссури, выдалось душным. Кен только что завершил очередной загул в местном баре и, спотыкаясь, вернулся в свой автомобиль. Рядом с ним сидела его супруга Трена. Несколько десятков горожан, в общей сложности до 30-45 человек, столпились у машины. На глазах у огромного числа свидетелей МакЭлрой был убит. Поразительно, но абсолютно все люди настаивали, что ничего не видели и не слышали.
За свою жизнь МакЭлрой приобрёл сомнительную репутацию. Практически все обитатели сонного городка Скидмор были в курсе, что с ним лучше не связываться. Была очень большая вероятность того, что он достанет пистолет, который всегда был у него под рукой, и применит его.
Кен свободно распоряжался всем и вся в Скидморе. Основную часть своей сознательной жизни он доставал тихую общину.
Кен МакЭлрой появился на свет в 1934 году и стал предпоследним ребёнком среди 16 других детей. Его родители, Тони и Мейбл, были скромными арендаторами. Когда мальчик был ещё маленьким, произошло событие, которое, вероятно, повлияло на формирование его личности.
Он катался на повозке с сеном на ферме, свалился и повредил череп. Травма оказалась настолько серьёзной, что ему пришлось хирургическим путём вживлять в голову металлическую пластину. Кен остался полуграмотным и бросил школу в восьмом классе.
Сомнительная карьера будущего городского террориста началась с незначительных преступлений. Он воровал скот, приставал к женщинам, уничтожал имущество и угрожал жизни. На протяжении долгого времени обвинялся в многочисленных тяжких преступлениях – по оценкам его адвоката, не менее трёх в год. Но за решётку так и не попал.
У этого отъявленного бабника было как минимум десять детей от разных женщин. Многие сами были ещё практически детьми. В 1971 году местечковый террорист познакомился с девочкой по имени Трена Макклауд. На тот момент ей было лишь 12 лет. Среди всех его побед она была самой юной и последней. Всего через пару лет после судьбоносной встречи она носила своего первенца.
Проблема домашнего насилия всплыла во время визита к местному доктору. Поскольку она была практически ребёнком, а не то что просто несовершеннолетней, Кену также грозило обвинение в растлении. Однако ему рассказали о возможном способе избежать ответственности. Если бы они поженились, то девушка не смогла бы дать против него показания. Поэтому МакЭлрой развёлся со своей третьей по счёту женой и женился на Трене. Которая затем перебралась жить к нему и его бывшей супруге.
Вскоре после родов она совершила побег и оказалась в родительском доме вместе с малышом. МакЭлрою не потребовалось много времени, чтобы организовать погоню, и он заставил несчастную вернуться в свой дом.
Но этим дело не ограничилось. Он вернулся в усадьбу Макклаудов, пристрелил пса и поджёг дом, который сгорел дотла.
Оно было положено, когда продавец продуктового магазина обвинил одну из дочерей МакЭлроя в воровстве. Жена 70-летнего владельца магазина Эрнеста «Бо» Боуенкампа Лоис попыталась сгладить ситуацию, настаивая, что всё это было простым недоразумением. Но Кен не смирился с претензиями и начал доставать супругов. Он заставил их сесть в автомобиль возле магазина и пугал их, периодически стреляя в воздух. В последующие дни бедная старушка Лоис была так сильно напугана, что соседи по очереди разрешали ей ночевать в своих домах.
В июле 1980 года Бо ждал специалиста по кондиционерам, когда вдруг появился Кен МакЭлрой, вооружённый дробовиком, и выстрелил старику в шею. Невероятным образом тот выжил, но весь город понял, что настало время действовать. Даже у такого наглеца должны быть границы дозволенного. Хотя он был арестован, обвинён и осуждён за нападение со стрельбой, суд освободил его до рассмотрения апелляции.
Вместо того чтобы использовать возможность для выработки стратегии защиты, если таковая вообще существовала, МакЭлрой решил продолжить начатое. Он задался целью отомстить супругам и всем, кто мог бы выступить в их защиту. Горожане поняли, что настала точка невозврата.
Сначала они обратились к губернатору, генеральному прокурору и даже к законодателям штата. Никто из них не предпринял попыток защитить людей. У них оставалось единственное решение: кто-то должен был стать мстителем, и действовать следовало быстро. МакЭлрой прибыл в город к таверне D&G с винтовкой.
Пока он там находился, жители проводили собрание. Что было на повестке дня, тайна, но, похоже, они обсуждали, как избавить город от этого отвратительного человека. Это также позволило бы МакЭлрою не причинить вреда тем, кто стал свидетелем покушения на жизнь Бо. Когда сбор завершился, группа направилась в таверну D&G, где МакЭлрой и Трена сидели в машине в компании упаковки пива и винтовки. Через несколько секунд всё было кончено. Хотя в таверне было 46 возможных свидетелей, никто, кроме Трены, не заявил, что что-либо видел. Скорая помощь не приезжала.
Несмотря на то, что МакЭлроя все ненавидели, расследование всё равно началось. Когда на место происшествия прибыли полицейские, они нашли гильзы. Баллистическая экспертиза показала, что стрелявших было двое. Один находился сразу за пикапом, а второй выбрал позицию примерно в полуквартале перед машиной. Трена была единственным свидетелем, предоставившим данные об убийстве. Хотя она не смогла доказать это окончательно, женщина настаивала, что одним из стрелявших был человек по имени Дел Клемент.
Обвинения предъявлять было некому. И официально преступление было признано убийством, которое совершили неизвестные лицо или лица. Лишь через три десятилетия постоянного напряжения город освободился от Кена МакЭлроя и вздохнул полной грудью.
Источник:
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