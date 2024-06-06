Похищение Чарли Росса: запутанная и раскрученная история одного исчезновения

К сожалению, жизненные реалии таковы, что люди постоянно исчезают. Но если в случае со взрослыми есть вероятность, что человек пропал, чтобы сбежать от надоевших родственников, жизненных обстоятельств или долгов, то с детьми всё обстоит иначе.
Американская криминальная хроника сделала похищение этого ребёнка самым печально известным похищением с целью выкупа в истории. Это произошло в июле 1874 года, когда 4-летний Чарли Росс из Филадельфии стал известен всей стране. К сожалению, в печальном контексте.
1 июля 1874 года Чарли и его пятилетний брат Уолтер играли на переднем дворе дома их отца в Джермантауне - престижном районе Филадельфии. Двое мужчин остановились рядом с мальчиками и спросили, не хотят ли они пойти купить фейерверки для праздника Дня независимости. Источники расходятся во мнениях, знали ли дети этих мужчин, или они были незнакомы. Как бы то ни было, Уолтер и Чарли забрались в запряжённую парой лошадей коляску, которая понеслась по улицам в районы, где мальчики никогда раньше не бывали.
В конце концов, они остановились перед магазином. И похитители дали Уолтеру 25 центов, чтобы он зашёл в ближайший и купил фейерверки. Уолтер вышел из коляски, и она умчалась прочь. А младший братишка Чарли Росс остался внутри.
Отец мальчиков Кристиан ничего не знал о похищении, пока ему не рассказала соседка. Женщина заявила, что заметила обоих мальчиков в коляске с двумя парнями, которых она никогда раньше не видела. Кристиан запаниковал, но решил не беспокоить жену. Она временно жила в Атлантик-Сити и занималась вопросами здоровья старшей дочери. Женщина так и оставалась в неведении о преступлении, пока не прочитала в газете объявление с просьбой сообщить информацию о пропавших мальчиках.
Возвращение Уолтера
Все почувствовали какую-то надежду, когда Уолтер вернулся в свой дом через некоторое время после исчезновения. Как мальчик выжил, и где был во время своего отсутствия, теперь и не узнать. Но надежда, которую питал отец, исчезла, когда ребёнок рассказал историю о двух мужчинах и сообщил родителям, что понятия не имеет, где находится Чарли.
3-го числа Кристиан получил жутко безграмотное требование о выкупе:
Мистер Росс, не беспокойтесь, ваш сын Чарли, он у нас в руках, и никакие силы на земле не смогут вырвать его из наших рук. Вам придётся заплатить нам, прежде чем вы получите его от нас. И заплатить нам большой выкуп. Если вы заставите копов охотиться за ним, вы только проиграете. За свои деньги вы сможете вытащить его живым, и никакие другие силы не смогут этого сделать. Не обманывайте себя и не думайте, что детективы могут получить его от нас.
Несмотря на угрозу, содержащуюся в записке, Кристиан обратился в полицию за помощью в возвращении сына. Через несколько дней пришло ещё одно письмо, написанное практически безграмотным автором, в котором говорилось, что за безопасное возвращение Чарли Росса им нужно заплатить 20 000 долларов.
Несмотря на усилия полиции и семьи Росс, сделка с похитителями так и не состоялась, и все возможные зацепки ни к чему не привели.
Близился 1875 год, и 13 декабря полиция получила ещё одну возможную зацепку в этом деле.
Во время ограбления дома бруклинского судьи жильцы смогли дать отпор преступникам. Билл Мошер погиб на месте, а Джо Дуглас получил смертельное ранение и умер через несколько часов. Но перед смертью выживший рассказал, что он и его ныне покойный напарник украли Чарли Росса. Хотя он понятия не имел, где сейчас находится Чарли.
Полиция пыталась использовать связи грабителей, чтобы разыскать Чарли, но безрезультатно. Хотя через пару лет Кристиан даже написал книгу «История отца Чарли Росса, похищенного ребёнка», чтобы собрать деньги для продолжения поисков мальчика. В конце концов, народ потерял интерес к этому делу.
Кристиан 23 года пытался вернуть Чарли или его останки на родину. Когда он умер в 1897 году, он был не ближе к разгадке, чем в день исчезновения Чарли.
Шло время, мальчики и мужчины подходящего возраста заявляли, что они Чарли Росс, желая стать частью богатой семьи. Кристиан с женой опросили в общей сложности 570 мальчиков, подростков и мужчин и потратили около 60 тыс. долларов на поиски.
После смерти родителей Уолтер и сёстры продолжали получать письма от претендентов на статус их брата.
В печальном деле был и свой плюс: судьбы Мошера и Дугласа хотя бы временно послужили сдерживающим фактором для других потенциальных преступников, желающих сорвать куш на похищении ребёнка.
Принято считать, что распространённое предостережение «не бери конфеты у незнакомцев» появилось вследствие похищения Росса.
Первое столь масштабное дело в США о похищении с целью получения выкупа остаётся нераскрытым до сих пор.
Источник:
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