Похищение Чарли Росса: запутанная и раскрученная история одного исчезновения

1 июля 1874 года Чарли и его пятилетний брат Уолтер играли на переднем дворе дома их отца в Джермантауне - престижном районе Филадельфии. Двое мужчин остановились рядом с мальчиками и спросили, не хотят ли они пойти купить фейерверки для праздника Дня независимости. Источники расходятся во мнениях, знали ли дети этих мужчин, или они были незнакомы. Как бы то ни было, Уолтер и Чарли забрались в запряжённую парой лошадей коляску, которая понеслась по улицам в районы, где мальчики никогда раньше не бывали.

В конце концов, они остановились перед магазином. И похитители дали Уолтеру 25 центов, чтобы он зашёл в ближайший и купил фейерверки. Уолтер вышел из коляски, и она умчалась прочь. А младший братишка Чарли Росс остался внутри.