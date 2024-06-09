FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 8051 пост • 3107 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
В Токио запустят приложение для знакомств со справками о доходах

В Токио запустят приложение для знакомств со справками о доходах

Автор:
09 июня 2024 10:12
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Япония   отношения   сайт знакомств   семья   справка о доходе   токио   
963
3

Мечта многих дам, обитающих на сайтах знакомств, в Японии скоро станет явью.

В Токио совсем печально обстоят дела с демографией. В 2022 году родилось детей на 15,2% меньше, чем в 2012-м, а создавать семью и молодые люди, и вовсе не спешат. Да что уж там говорить о молодых, там даже у среднего возраста кризис в отношениях. Уровень незамужних среди 50-летних людей самый высокий в стране: 32% для мужчин и 24% для женщин.


Вот с этим и решило бороться местное правительство и выделило 200 миллионов иен (1,28 миллиона долларов) в своем бюджете на 2023 финансовый год и 300 миллионов иен на 2024 финансовый год на приложение для знакомств и другие проекты по содействию браку.


Приложение для знакомств, у спором на создание семьи, запустят уже этим летом. Там столько документов нужно внести при регистрации, что идея о поиске партнера на одну ночь в принципе не рассматривается.


Кроме реальной фотографии, пользователь должен внести паспортные данные, справку о доходе, где работает, доказать, что он не состоит в браке, какое у него образование, все свои физические параметры. Короче, там 15 пунктов личной информации, о которой в обычной жизни не все партнеры после многих лет знают друг о друге.

Более того, пользователи подписывают обязательство о том, что они не собираются использовать приложение для случайных отношений. Чиновники Токио заявили, что строгие требования необходимы для предотвращения проблем с доверием, от которых страдают существующие приложения для знакомств.


Ну а справки о доходах — это показатель, позволяющий оценить потенциальное совпадение и помочь пользователям представить совместное будущее.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Япония   отношения   сайт знакомств   семья   справка о доходе   токио   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
fraxinus Час назад
облом - у девушек справка тоже будет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
FOX98
  • Дата регистрации: 16.02.2020
  • 1206 постов (1197 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

109438



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Анапе четверо мужчин по очереди вырубили друг друга "по обоюдному согласию"
В Анапе четверо мужчин по очереди вырубили друг друга "по обоюдному согласию"
Подборка фотографий из прошлого, которые удивляют
Подборка фотографий из прошлого, которые удивляют
Набирающие популярность в сообществах
В течение ХХ века отношение к Александру Сергеевичу Пушкину менялось
В течение ХХ века отношение к Александру Сергеевичу Пушкину менялось
Биологи показали, как различается мимика собак и волков
Биологи показали, как различается мимика собак и волков
Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду
Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Гениально!

Лучшие демотиваторы
Записка из детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересно#СССР#машина#США#Россия#Юмор#расследование#конфликт
#в мире#забавно#факты#Япония#Автовсячина#кино#интересное#Спорт#полиция#Животное
#люди#история#новости#автомобили#автомир#СУД#Ynews#собака#милота#конкурс красоты
Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду О знаке зодиака Скорпион О знаке зодиака Скорпион В Китае казнили отца, убившего двоих детей ради новой подружки В Китае казнили отца, убившего двоих детей ради новой подружки Есть пострадавшие: из-за снега в 2 сантиметра в Токио объявили тревогу Есть пострадавшие: из-за снега в 2 сантиметра в Токио объявили тревогу 20 забавных профилей из приложения для знакомств Tinder 20 забавных профилей из приложения для знакомств Tinder Как живут сумоисты? Есть ли у них жены и девушки? Как живут сумоисты? Есть ли у них жены и девушки?

На что жалуетесь?

Вернуться