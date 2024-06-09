В Токио запустят приложение для знакомств со справками о доходах

В Токио совсем печально обстоят дела с демографией. В 2022 году родилось детей на 15,2% меньше, чем в 2012-м, а создавать семью и молодые люди, и вовсе не спешат. Да что уж там говорить о молодых, там даже у среднего возраста кризис в отношениях. Уровень незамужних среди 50-летних людей самый высокий в стране: 32% для мужчин и 24% для женщин.

Вот с этим и решило бороться местное правительство и выделило 200 миллионов иен (1,28 миллиона долларов) в своем бюджете на 2023 финансовый год и 300 миллионов иен на 2024 финансовый год на приложение для знакомств и другие проекты по содействию браку.