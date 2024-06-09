В Токио запустят приложение для знакомств со справками о доходах

Мечта многих дам, обитающих на сайтах знакомств, в Японии скоро станет явью.
В Токио совсем печально обстоят дела с демографией. В 2022 году родилось детей на 15,2% меньше, чем в 2012-м, а создавать семью и молодые люди, и вовсе не спешат. Да что уж там говорить о молодых, там даже у среднего возраста кризис в отношениях. Уровень незамужних среди 50-летних людей самый высокий в стране: 32% для мужчин и 24% для женщин.
Вот с этим и решило бороться местное правительство и выделило 200 миллионов иен (1,28 миллиона долларов) в своем бюджете на 2023 финансовый год и 300 миллионов иен на 2024 финансовый год на приложение для знакомств и другие проекты по содействию браку.
Приложение для знакомств, у спором на создание семьи, запустят уже этим летом. Там столько документов нужно внести при регистрации, что идея о поиске партнера на одну ночь в принципе не рассматривается.
Кроме реальной фотографии, пользователь должен внести паспортные данные, справку о доходе, где работает, доказать, что он не состоит в браке, какое у него образование, все свои физические параметры. Короче, там 15 пунктов личной информации, о которой в обычной жизни не все партнеры после многих лет знают друг о друге.
Более того, пользователи подписывают обязательство о том, что они не собираются использовать приложение для случайных отношений. Чиновники Токио заявили, что строгие требования необходимы для предотвращения проблем с доверием, от которых страдают существующие приложения для знакомств.
Ну а справки о доходах — это показатель, позволяющий оценить потенциальное совпадение и помочь пользователям представить совместное будущее.
Источник:
- О знаке зодиака Скорпион
- Как живут сумоисты? Есть ли у них жены и девушки?
- Есть пострадавшие: из-за снега в 2 сантиметра в Токио объявили тревогу
- 54-летняя племянница Рената Ибрагимова вышла замуж за приёмного сына, но через год разочаровалась в браке и подала на развод
- В Китае казнили отца, убившего двоих детей ради новой подружки