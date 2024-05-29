"Я пытался её вернуть из-за детей": Исламбек, который переехал на авто свою гражданскую жену, пытается оправдаться

На парковке у кафе в Подмосковье уроженец Узбекистана Исламбек переехал свою жену на авто.

Дело было так. Супружеская пара в минувшее воскресенье заехала перекусить в придорожном кафе на трассе М1. За разговором жена сообщила мужчине, что хочет развестись После таких известий её благоверный рассвирепел. Сначала он кричал и ругался, затем сел за руль своей "Шкоды" и со злости проехался по гражданской жене. Давил он её сознательно, и шансов выжить у женщины после такого наезда просто не было.