"Я пытался её вернуть из-за детей": Исламбек, который переехал на авто свою гражданскую жену, пытается оправдаться

Мужчина, впечатавший благоверную в ограждение, говорит, что любил её и хотел вернуть. Правда, очень своеобразно. Так, что после попытки "возвращения" женщина от полученных травм скончалась.
На парковке у кафе в Подмосковье уроженец Узбекистана Исламбек переехал свою жену на авто.
Дело было так. Супружеская пара в минувшее воскресенье заехала перекусить в придорожном кафе на трассе М1. За разговором жена сообщила мужчине, что хочет развестись После таких известий её благоверный рассвирепел. Сначала он кричал и ругался, затем сел за руль своей "Шкоды" и со злости проехался по гражданской жене. Давил он её сознательно, и шансов выжить у женщины после такого наезда просто не было.
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Пострадавшую с множественными переломами доставили в больницу, но врачам не удалось спасти ее.
Задавившего супругу задержали. 37-летний Исламбек уверяет, что любил свою жену и просто хотел её вернуть из-за детей: пара воспитывала двойняшек.
Сейчас дети находятся у родственников в Узбекистане, а сам Исламбек арестован по ст. "Убийство".
Ему светит до 15 лет лишения свободы.
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PS лучше конечно в расход, но...
Они как тараканы одного гохнули, а на его место ещё 10 пришли, чтоб хоронить и остаться.