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"Я пытался её вернуть из-за детей": Исламбек, который переехал на авто свою гражданскую жену, пытается оправдаться

"Я пытался её вернуть из-за детей": Исламбек, который переехал на авто свою гражданскую жену, пытается оправдаться

Автор:
29 мая 2024 10:30
Сообщество : Криминал
Метки: Подмосковье   арест   гражданская жена   задавил авто   отношения   переехал   семья   убийство   
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Мужчина, впечатавший благоверную в ограждение, говорит, что любил её и хотел вернуть. Правда, очень своеобразно. Так, что после попытки "возвращения" женщина от полученных травм скончалась.

На парковке у кафе в Подмосковье уроженец Узбекистана Исламбек переехал свою жену на авто.


Дело было так. Супружеская пара в минувшее воскресенье заехала перекусить в придорожном кафе на трассе М1. За разговором жена сообщила мужчине, что хочет развестись После таких известий её благоверный рассвирепел. Сначала он кричал и ругался, затем сел за руль своей "Шкоды" и со злости проехался по гражданской жене. Давил он её сознательно, и шансов выжить у женщины после такого наезда просто не было.



Пострадавшую с множественными переломами доставили в больницу, но врачам не удалось спасти ее.


Задавившего супругу задержали. 37-летний Исламбек уверяет, что любил свою жену и просто хотел её вернуть из-за детей: пара воспитывала двойняшек.

Сейчас дети находятся у родственников в Узбекистане, а сам Исламбек арестован по ст. "Убийство".


Ему светит до 15 лет лишения свободы.



Источник:

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Метки: Подмосковье   арест   гражданская жена   задавил авто   отношения   переехал   семья   убийство   
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14  комментариев
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1k
DuckTales 2 часа назад
Очередной бабуин показал свой авторитет, при том земляки еще небось и поддержали... Как это баба развестись захотела ?
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463
Murych 18 минут назад
Так этого кондома тоже надо переехать.
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10k
uehl Полчаса назад
зверополис какой-то
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29k
Alex Полчаса назад
Мастурбек помойный
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918
ssl Полчаса назад
в один момент - нет женщины, нет у двух маленьких детей мамы, у них больше нет отца и их отец убийца, и тот кто отнял у них мать и семью, в один момент у детей нет дома и семьи, в один момент у родителей этой женщины нет больше дочери... в один момент, который был создан человеком.
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1k
Андрей Граф Час назад
да и х.у.й. с этими тупыми чурками, пусть у себя живут чуркестане
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11k
vasilykopkov Час назад
Почему 15 лет, а не 25?

PS лучше конечно в расход, но...
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13k
Rus77 2 часа назад
Женщина у мастурбеков всегда бесправное существо, для рождения потомства и рабском труде дома!
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858
Zmey8838 2 часа назад
Люди не пострадали
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3k
Radugananebe 2 часа назад
Чертов абьюзер. Из
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Schreibikus
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