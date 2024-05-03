54-летняя племянница Рената Ибрагимова вышла замуж за приёмного сына, но через год разочаровалась в браке и подала на развод

Говорит, что перестала контролировать своего юного мужа, и теперь он творит, что хочет. А ей это не по душе.
Некоторое время назад на всю страну прогремела история про взрослую женщину, которая вышла замуж за своего приёмного сына Даниила. 30-летняя разница в возрасте и сам факт, что мадам сочетается с браком с сыном, пусть и приёмным, шокировала изрядное количество россиян. А вот Айсылу Чижевская была счастлива. Говорила, что любит и любима, а потому заслуживает хорошей семьи.
В Татарстане, где живёт Айсылу, она довольно известна: артистка с весьма впечатляющей родословной. Айсылу - дочь поэта Рустема Мингалимова, племянница певца Рената Ибрагимова - того самого артиста, которого однажды обвиняли в многоженстве. Её также знали как многодетную мать - помимо своего сына она воспитывала шестерых приёмных детей. В числе прочих был и Даниил. С мальчиком женщина познакомилась в школе-интернате, где была музыкальным руководителем.
Ребенок любил музыку, сам сочинял песни, и это увлечение тронуло сердце женщины. Она всячески подбадривала и опекала своего воспитанника, а спустя короткое время взяла его в семью. Артистка 8 лет воспитывала приёмного мальчика, прежде чем поняла, что для неё он больше, чем сын. На тот момент Даниилу было 22 года.
Молодой человек в интервью тогда говорил, что "возраст - это всего лишь цифра".
"У Айсылу молодое сердце, и она поддерживает мои идеи. Я не чувствую никакой разницы, мы на одной волне, лучшие друзья и коллеги", - пояснял Даниил.
В конце концов, в шоу бизнесе странные браки - не редкость, и от пары отстали. Правда, приёмных детей забрали назад в приюты и детские дома, т.к. брак с воспитанником для большинства и, в том числе, для органов опеки, оказался перебором.
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Казанский психолог Полина Хабибуллина считает, что семейная жизнь, в которую вступают опекун и воспитанник, деструктивно скажется на психике бывшего сына, т.к. ранее уже сформированы и закреплены отношения матери-ребёнка. А супружество подразумевает совершенно иной подход друг к другу. Интимная связь с родителем - это табу, и нарушение этого запрета приводит к негативным последствиям для психики обоих участников процесса.
Впрочем, этот брак почти сразу не задался. Не прожив и года с молодым мужем Айсылу подала на развод. Женщина выяснила, что Даниил не тот, за кого себя выдаёт, и семейная жизнь его ничуть не прельщает. Айсылу случайно нашла в соцсетях фото юного мужа с накрашенными губами и телефоном для связи -оказывается, молодой человек продавал себя на сайтах знакомств по вызову, и не собирался заканчивать с этой грязью.
Выяснилось, что к греховной жизни Даниил пристрастился еще в Сочи. В 18 лет он уехал в курортный город, чтобы учиться, но занялся разгульной жизнью. Спустя два года он вернулся в Казань - тут-то его и прибрала к рукам приёмная матушка, решившая, что с ней он станет человеком. А теперь Айсылу умывает руки.
«Увы, Даниил сбежал и вернулся в ту жизнь, от которой я его пыталась спасти. Даниил теперь не под моим присмотром, взять под контроль его не удалось, и я не хочу нести ответственность, если завтра он что-то натворит, вот почему я подаю на развод», - признаётся она.
Идею выйти замуж за сына она по-прежнему не считает бредовой. Правда, эта история изрядно подпортила её репутацию. От Чижевской отвернулись родные и почти все друзья, и сейчас она хочет вернуться к своей обычной жизни и восстановить отношения с дорогими её сердцу людьми. Похоже, Даниил в этот круг больше не входит.
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