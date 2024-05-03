54-летняя племянница Рената Ибрагимова вышла замуж за приёмного сына, но через год разочаровалась в браке и подала на развод

Впрочем, этот брак почти сразу не задался. Не прожив и года с молодым мужем Айсылу подала на развод. Женщина выяснила, что Даниил не тот, за кого себя выдаёт, и семейная жизнь его ничуть не прельщает. Айсылу случайно нашла в соцсетях фото юного мужа с накрашенными губами и телефоном для связи -оказывается, молодой человек продавал себя на сайтах знакомств по вызову, и не собирался заканчивать с этой грязью.

Выяснилось, что к греховной жизни Даниил пристрастился еще в Сочи. В 18 лет он уехал в курортный город, чтобы учиться, но занялся разгульной жизнью. Спустя два года он вернулся в Казань - тут-то его и прибрала к рукам приёмная матушка, решившая, что с ней он станет человеком. А теперь Айсылу умывает руки.

«Увы, Даниил сбежал и вернулся в ту жизнь, от которой я его пыталась спасти. Даниил теперь не под моим присмотром, взять под контроль его не удалось, и я не хочу нести ответственность, если завтра он что-то натворит, вот почему я подаю на развод», - признаётся она.



Идею выйти замуж за сына она по-прежнему не считает бредовой. Правда, эта история изрядно подпортила её репутацию. От Чижевской отвернулись родные и почти все друзья, и сейчас она хочет вернуться к своей обычной жизни и восстановить отношения с дорогими её сердцу людьми. Похоже, Даниил в этот круг больше не входит.