FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7946 постов • 3105 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
54-летняя племянница Рената Ибрагимова вышла замуж за приёмного сына, но через год разочаровалась в браке и подала на развод

54-летняя племянница Рената Ибрагимова вышла замуж за приёмного сына, но через год разочаровалась в браке и подала на развод

Автор:
03 мая 2024 19:04
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Айсылу Чижевская   Приемный сын   брак   отношения   развод   ренат ибрагимов   семья   
1115
5
1

Говорит, что перестала контролировать своего юного мужа, и теперь он творит, что хочет. А ей это не по душе.

Некоторое время назад на всю страну прогремела история про взрослую женщину, которая вышла замуж за своего приёмного сына Даниила. 30-летняя разница в возрасте и сам факт, что мадам сочетается с браком с сыном, пусть и приёмным, шокировала изрядное количество россиян. А вот Айсылу Чижевская была счастлива. Говорила, что любит и любима, а потому заслуживает хорошей семьи.


В Татарстане, где живёт Айсылу, она довольно известна: артистка с весьма впечатляющей родословной. Айсылу - дочь поэта Рустема Мингалимова, племянница певца Рената Ибрагимова - того самого артиста, которого однажды обвиняли в многоженстве. Её также знали как многодетную мать - помимо своего сына она воспитывала шестерых приёмных детей. В числе прочих был и Даниил. С мальчиком женщина познакомилась в школе-интернате, где была музыкальным руководителем.


Ребенок любил музыку, сам сочинял песни, и это увлечение тронуло сердце женщины. Она всячески подбадривала и опекала своего воспитанника, а спустя короткое время взяла его в семью. Артистка 8 лет воспитывала приёмного мальчика, прежде чем поняла, что для неё он больше, чем сын. На тот момент Даниилу было 22 года.


Молодой человек в интервью тогда говорил, что "возраст - это всего лишь цифра".

"У Айсылу молодое сердце, и она поддерживает мои идеи. Я не чувствую никакой разницы, мы на одной волне, лучшие друзья и коллеги", - пояснял Даниил.



В конце концов, в шоу бизнесе странные браки - не редкость, и от пары отстали. Правда, приёмных детей забрали назад в приюты и детские дома, т.к. брак с воспитанником для большинства и, в том числе, для органов опеки, оказался перебором.


Казанский психолог Полина Хабибуллина считает, что семейная жизнь, в которую вступают опекун и воспитанник, деструктивно скажется на психике бывшего сына, т.к. ранее уже сформированы и закреплены отношения матери-ребёнка. А супружество подразумевает совершенно иной подход друг к другу. Интимная связь с родителем - это табу, и нарушение этого запрета приводит к негативным последствиям для психики обоих участников процесса.


Впрочем, этот брак почти сразу не задался. Не прожив и года с молодым мужем Айсылу подала на развод. Женщина выяснила, что Даниил не тот, за кого себя выдаёт, и семейная жизнь его ничуть не прельщает. Айсылу случайно нашла в соцсетях фото юного мужа с накрашенными губами и телефоном для связи -оказывается, молодой человек продавал себя на сайтах знакомств по вызову, и не собирался заканчивать с этой грязью.


Выяснилось, что к греховной жизни Даниил пристрастился еще в Сочи. В 18 лет он уехал в курортный город, чтобы учиться, но занялся разгульной жизнью. Спустя два года он вернулся в Казань - тут-то его и прибрала к рукам приёмная матушка, решившая, что с ней он станет человеком. А теперь Айсылу умывает руки.


«Увы, Даниил сбежал и вернулся в ту жизнь, от которой я его пыталась спасти. Даниил теперь не под моим присмотром, взять под контроль его не удалось, и я не хочу нести ответственность, если завтра он что-то натворит, вот почему я подаю на развод», - признаётся она.



Идею выйти замуж за сына она по-прежнему не считает бредовой. Правда, эта история изрядно подпортила её репутацию. От Чижевской отвернулись родные и почти все друзья, и сейчас она хочет вернуться к своей обычной жизни и восстановить отношения с дорогими её сердцу людьми. Похоже, Даниил в этот круг больше не входит.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Айсылу Чижевская   Приемный сын   брак   отношения   развод   ренат ибрагимов   семья   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Василий Афиногенов Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
BAMBRA 2 минуты назад
Очень жаль, что не сложилось. Могли бы быть красивые дети.)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Alex 10 минут назад
Скотоложцам по барабану кого и с кем сношатса, с сестрой, с ослом, с напарником на работе, лижбы дырка была
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
AzuveR Полчаса назад
И на буя я открыл этот пост ? Я хз.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Maddy8 52 минуты назад
Видимо сынко устал сплёвывать лобковые волосы бабушки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
Прораб Час назад
Так блеват и кидат(с)
Кто эти уроды? Нах.уя это в Пятницу? Афтор - иди нах.уй с такими постами!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Дмитрий Час назад
Мда...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Ничоси Час назад
Кто все эти люди?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Vacony Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2045 постов (2032 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

241716



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Это были наши 70-е: атмосфера в уникальных снимках
Это были наши 70-е: атмосфера в уникальных снимках
"Если 300 тысяч таджиков вернутся на родину, будет плохо": экс-замминистра экономики республики рассказал о пугающих перспективах
"Если 300 тысяч таджиков вернутся на родину, будет плохо": экс-замминистра экономики...
Набирающие популярность в сообществах
Стоп-кадр
Стоп-кадр
Миннесотский эксперимент по голоданию
Миннесотский эксперимент по голоданию
Позолоченный электровелосипед за 4 миллиона рублей (4 фото)
Позолоченный электровелосипед за 4 миллиона рублей (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 3 мая

Лучшие демотиваторы
На вкус как линукс

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#автомобили#факты#аварии#кошка#забавно#Автовсячина#Разное#мигранты
#животные#автомир#интересно#ДТП#Юмор#люди#позитив#собака#Еда#улыбнуло
#Прикол#машина#кот#авто аварии#США#история#полиция#милота#Пёс#интересное
Позолоченный электровелосипед за 4 миллиона рублей (4 фото) Позолоченный электровелосипед за 4 миллиона рублей (4 фото) Трансформация разводов от Древней Руси до наших дней Трансформация разводов от Древней Руси до наших дней "Показал истинное лицо!": неприятные ситуации, которые случились во время развода "Показал истинное лицо!": неприятные ситуации, которые случились во время развода Знаменитости, успевшие развестись до 30 Знаменитости, успевшие развестись до 30 13 женщин, которые после развода поняли, что это не конец света - и зажили счастливо 13 женщин, которые после развода поняли, что это не конец света - и зажили счастливо "У меня девушка есть, ребёнка не возьму сегодня": как ведут себя бывшие, которые не хотят платить алименты "У меня девушка есть, ребёнка не возьму сегодня": как ведут себя бывшие, которые не хотят...

На что жалуетесь?

Вернуться