Японские кошки, призывающие к любви

Из-за этой традиции и стремления поймать удачу за хвост мордочки статуй заметно поизносились, практически стёрлись. В сентябре прошлого года здание закрыли на реконструкцию. И тем, кто планирует посетить парочку гранитных волшебников важно помнить: не нужно стараться объять необъятное и загадывать более одного желания. И, соответственно, гладить кошку более двух раз. Кошки не жадничают, но чудесный эффект магических поглажек ослабнет.