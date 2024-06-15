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Японские кошки, призывающие к любви

Японские кошки, призывающие к любви

Автор:
15 июня 2024 17:22
Сообщество : Искусство
Метки: Койкорин   Масаюки Нагарэ   Япония   гранит   достопримечательность   искусство   кошка   скульптура   токио   фигура   
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Район Гинза в Токио – известное во всём мире место для шопинга, которое также может похвастаться множеством ресторанов, яркой ночной жизнью и… романтической историей приглашающих к любви кошек.

В самом сердце токийского района Гинза с 1963 года стоит освещённое неоном цилиндрическое здание San-ai Dream Center, а в нём обитают Койкорин – пара почти одинаковых кошек, выполненных из микагеиси – разновидности норвежского гранита.

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Скульптура была создана скульптором-модернистом Масаюки Нагарэ, знаменитым «художником-самураем», чьи работы можно найти в художественных музеях Японии и Америки. Хотя сами скульптуры – обычные котейки, эта кошачья пара известна своими способностями исполнять желания.

Тот, что слева, Нонки, – кошечка, а Горобек справа – кот. Считается, что погладить кошку противоположного пола – к удаче и выравниванию ситуации при наличии проблем в любви. Согласно табличке, расположенной неподалёку, если хочется найти любимого человека, следует дважды погладить кошку по голове. Влюблённым в кого-то конкретного надлежит дважды погладить её по мордочке.

Тем, кто хочет восстановить отношения с бывшим, нужно дважды погладить котика по спине. Если актуальна проблема лишнего веса, то котика нужно дважды погладить по животику. Ну а в случае измены партнёра статую нужно дважды шлёпнуть по попе. И как бабка отшепчет кошка отмурлычет: пара будет наслаждаться жизнью без измен.

Из-за этой традиции и стремления поймать удачу за хвост мордочки статуй заметно поизносились, практически стёрлись. В сентябре прошлого года здание закрыли на реконструкцию. И тем, кто планирует посетить парочку гранитных волшебников важно помнить: не нужно стараться объять необъятное и загадывать более одного желания. И,  соответственно, гладить кошку более двух раз. Кошки не жадничают, но чудесный эффект магических поглажек ослабнет.

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Метки: Койкорин   Масаюки Нагарэ   Япония   гранит   достопримечательность   искусство   кошка   скульптура   токио   фигура   
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Galateya
  • Дата регистрации: 30.04.2019
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