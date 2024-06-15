Японские кошки, призывающие к любви

Район Гинза в Токио – известное во всём мире место для шопинга, которое также может похвастаться множеством ресторанов, яркой ночной жизнью и… романтической историей приглашающих к любви кошек.
В самом сердце токийского района Гинза с 1963 года стоит освещённое неоном цилиндрическое здание San-ai Dream Center, а в нём обитают Койкорин – пара почти одинаковых кошек, выполненных из микагеиси – разновидности норвежского гранита.
Скульптура была создана скульптором-модернистом Масаюки Нагарэ, знаменитым «художником-самураем», чьи работы можно найти в художественных музеях Японии и Америки. Хотя сами скульптуры – обычные котейки, эта кошачья пара известна своими способностями исполнять желания.
Тот, что слева, Нонки, – кошечка, а Горобек справа – кот. Считается, что погладить кошку противоположного пола – к удаче и выравниванию ситуации при наличии проблем в любви. Согласно табличке, расположенной неподалёку, если хочется найти любимого человека, следует дважды погладить кошку по голове. Влюблённым в кого-то конкретного надлежит дважды погладить её по мордочке.
Тем, кто хочет восстановить отношения с бывшим, нужно дважды погладить котика по спине. Если актуальна проблема лишнего веса, то котика нужно дважды погладить по животику. Ну а в случае измены партнёра статую нужно дважды шлёпнуть по попе. И как
бабка отшепчет кошка отмурлычет: пара будет наслаждаться жизнью без измен.
Из-за этой традиции и стремления поймать удачу за хвост мордочки статуй заметно поизносились, практически стёрлись. В сентябре прошлого года здание закрыли на реконструкцию. И тем, кто планирует посетить парочку гранитных волшебников важно помнить: не нужно стараться объять необъятное и загадывать более одного желания. И, соответственно, гладить кошку более двух раз. Кошки не жадничают, но чудесный эффект магических поглажек ослабнет.
Источник:
- История скульптуры, в которой воплотились обида и проклятие
- Тайны каменной головы в усадьбе Лейхтенбергских
- Необычное бостонское сообщество квакушек
- Удачные фото котиков на фоне скульптур и статуй
- Изящество юмора, героинь и их форм Сары-Джейн Сзикоры