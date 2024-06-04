В Южной Корее туалеты платят за то, что ими пользуются

В южнокорейском Ульсанском национальном институте науки и технологий (UNIST) профессор поставил туалет, который отправляет все фекалии на полезное производство – делает биогаз.
А поскольку биогаз приносит пользу, логично платить вознаграждение тому, кто дал «расходники». То есть платить студентам за то, что они сходили в его туалет по большому!
В день человек производит около 0,5 килограмма экскрементов, а это, на минуточку, 50 литров метана! Конечно, в общих мощностях это не очень много. Около километра поездки на автомобиле или 500Вт/час.
Но тем не менее – это реальная энергия! И если собирать ее массово, то можно и весь университет светом обеспечить.
Как получить оплату за то, что ты покакал
Не нужно залазить на установку. Вся система встроена в унитаз BeeVi с мощным вакуумным насосом. Который и отошлет фекалии, как по пневмопочте, в резервуар-накопитель. Это еще и воду для смыва экономит!
Потом уже в резервуаре фекалии при помощи микробов начинают выделять метан. И этот метан уже преобразуют в удобное для всех тепло или электричество.
Логично, умно, даже гениально!
Каждый студент, который сходил в этот туалет, получает 10 Ggool. Это такая внутриуниверситетская валюта, которая переводится с корейского «мед». На мой взгляд, зря они выбрали такое название (слишком близки ассоциации про поговорку по ложку дерьма в бочке меда), но кто поймет загадочную корейскую душу?
Связано это, видимо, что сам унитаз называется пчела на английском – BeeVi. А валюта на корейском… Ну, не маркетолог это профессор, ерундово получилось.
В кампусе есть киоски, которые продают товару за эти самые Ggool. Можно купить себе быстрорастворимую лапшу, взять в кафетерии кофе, даже на книги накопить, если старательно какать и не пропускать дни.
Так что студенты даже стараются «донести до дома», а не ходить в туалет в других местах или дома. Хорошая мотивация, если получаемую энергию и правда можно будет применять на пользу.
Пока система экспериментальная, но, на мой взгляд, очень перспективная. В будущем, быть может, именно в Корее начнут строить многоэтажки, которые обеспечивают хозяйственное освещение или отопление за счет общего резервуара с фекалиями.
Только надо переучить людей бросать в унитаз все подряд – полотенца, тухлый плов, испорченное тесто. В Южной Корее проблема забитых черти чем унитазов стоит не чуть не слабее, чем в наших многоэтажках.
Тут мы с корейцами практически на 100% совпадаем – хоть кол на голове народе теши!
Как думаете, сколько лет осталось до того, как человечество реально сможет внедрить такую бытовую переработку?
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