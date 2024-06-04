В Южной Корее туалеты платят за то, что ими пользуются

Но тем не менее – это реальная энергия! И если собирать ее массово, то можно и весь университет светом обеспечить.

Как получить оплату за то, что ты покакал

Не нужно залазить на установку. Вся система встроена в унитаз BeeVi с мощным вакуумным насосом. Который и отошлет фекалии, как по пневмопочте, в резервуар-накопитель. Это еще и воду для смыва экономит!

Потом уже в резервуаре фекалии при помощи микробов начинают выделять метан. И этот метан уже преобразуют в удобное для всех тепло или электричество.