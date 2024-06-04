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В Южной Корее туалеты платят за то, что ими пользуются

В Южной Корее туалеты платят за то, что ими пользуются

Автор:
04 июня 2024 08:53
Сообщество : ФотоМир
Метки: В Южной Корее   Странные   биогаз   в мире   люди   оплата   туалеты   фото   
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В южнокорейском Ульсанском национальном институте науки и технологий (UNIST) профессор поставил туалет, который отправляет все фекалии на полезное производство – делает биогаз.

А поскольку биогаз приносит пользу, логично платить вознаграждение тому, кто дал «расходники». То есть платить студентам за то, что они сходили в его туалет по большому!

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В день человек производит около 0,5 килограмма экскрементов, а это, на минуточку, 50 литров метана! Конечно, в общих мощностях это не очень много. Около километра поездки на автомобиле или 500Вт/час.

Но тем не менее – это реальная энергия! И если собирать ее массово, то можно и весь университет светом обеспечить.

Как получить оплату за то, что ты покакал

Не нужно залазить на установку. Вся система встроена в унитаз BeeVi с мощным вакуумным насосом. Который и отошлет фекалии, как по пневмопочте, в резервуар-накопитель. Это еще и воду для смыва экономит!

Потом уже в резервуаре фекалии при помощи микробов начинают выделять метан. И этот метан уже преобразуют в удобное для всех тепло или электричество.

Логично, умно, даже гениально!

Каждый студент, который сходил в этот туалет, получает 10 Ggool. Это такая внутриуниверситетская валюта, которая переводится с корейского «мед». На мой взгляд, зря они выбрали такое название (слишком близки ассоциации про поговорку по ложку дерьма в бочке меда), но кто поймет загадочную корейскую душу?

Связано это, видимо, что сам унитаз называется пчела на английском – BeeVi. А валюта на корейском… Ну, не маркетолог это профессор, ерундово получилось.

В кампусе есть киоски, которые продают товару за эти самые Ggool. Можно купить себе быстрорастворимую лапшу, взять в кафетерии кофе, даже на книги накопить, если старательно какать и не пропускать дни.

Так что студенты даже стараются «донести до дома», а не ходить в туалет в других местах или дома. Хорошая мотивация, если получаемую энергию и правда можно будет применять на пользу.

Пока система экспериментальная, но, на мой взгляд, очень перспективная. В будущем, быть может, именно в Корее начнут строить многоэтажки, которые обеспечивают хозяйственное освещение или отопление за счет общего резервуара с фекалиями.

Только надо переучить людей бросать в унитаз все подряд – полотенца, тухлый плов, испорченное тесто. В Южной Корее проблема забитых черти чем унитазов стоит не чуть не слабее, чем в наших многоэтажках.

Тут мы с корейцами практически на 100% совпадаем – хоть кол на голове народе теши!

Как думаете, сколько лет осталось до того, как человечество реально сможет внедрить такую бытовую переработку?

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Метки: В Южной Корее   Странные   биогаз   в мире   люди   оплата   туалеты   фото   
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hairov 43 минуты назад
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Шурман 20 минут назад
Нужно по всей Европе эту тему поставить , с такой политикой газ скоро будет стоить на вес золота .
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Alove_Roleen
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