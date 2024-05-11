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17 ну очень странных вещей, которые люди увидели в гостях

17 ну очень странных вещей, которые люди увидели в гостях

Автор:
11 мая 2024 22:20
Сообщество : Жизнь
Метки: Вещи   Странные   Увидели   в гостях   вопросов   люди   много   
1383
18

Большинство из нас безмерно уважают своих родственников и друзей, не обращая внимания на их маленькие странности. Но иногда, посещение знакомых или членов семьи может преподнести неожиданные сюрпризы, и вызвать много вопросов. В этом посте вы увидите занятные изображения самых необычных вещей, которые были обнаружены в гостях.

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Метки: Вещи   Странные   Увидели   в гостях   вопросов   люди   много   
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3  комментария
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10k
Trenzel2003 21 минуту назад
Ну ершик для унитаза в виде Трампа и сейчас любой может купить. Китаезы много чего подобного продают. Т
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12k
поручик Ржевский 8 минут назад
А это странное или нет?
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14k
Denissg 48 минут назад
Комментарий к фото
Мужик - кремень!
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DarSie
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