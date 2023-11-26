13 занимательных изображений, которые оценят любознательные люди

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В мире есть множество интересного и необычного, и мы каждый день в этом убеждаемся. В этом посте вы увидите любопытные и завораживающие снимки. Взгляните!
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3. В производстве прозрачного автомобиля использовались прочное органическое стекло и акриловый пластик
5. Это морская улитка из семейства птеротрахеоидных, они названы в честь морского слона благодаря своему особому хоботу
7. Самый большой в мире отдельно стоящий комод, расположен в Хай-Пойнте, Северная Каролина
8. Это похоже на волшебный амулет, но на самом деле это ophiuroidea, вид, обитающий только в темных глубинах океана
10. Это “призрачные часы” ручной работы из красного дерева. У скульптуры нет циферблата: она показывает вечность, в которой время бессильно
12. Китайский рунический цветок (Chinese Fleeceflower), которому приписываются магические целебные свойства. Корень у этого растения напоминает человеческую фигуру
13. Внутри мраморного карьера Боргини, Италия. Некоторые разрезы относятся к римским временам
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