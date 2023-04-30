"Мне тяжело дышать": в старике на экране поклонники не узнали Андрея Губина

"Мальчик-бродяга" выглядит изрядно постаревшим и измождённым. Артист говорит, что тяжело болен, однако в соцсетях уверены, что во всём виновато давнее пристрастие к алкоголю и проблемы с психикой.
В 90-е Андрея Губина транслировали из каждого утюга. Белозубый и улыбчивый парень пел незамысловатые песенки, которые нравились молодёжи. Он был нарасхват, и зарабатывал огромные деньги гастролируя по стране и продавая альбомы со своими композициями. Однако последние 15 лет об артисте практически никто ничего не слышал.
Впервые за долгое время Губин появился в интервью у Андрея Малахова. Выглядит он, прямо скажем, для своих 48 лет не очень.
Губин утверждает, что давно серьёзно болен. Заболевание, которым страдает Андрей, раньше называлось "грудной жабой". Стенокардию он пробовал лечить в разных странах, потратив на это не менее 150 тысяч долларов. За последние годы артист проходил терапию в Израиле, Германии, Китае и даже Египте.
"Мне тяжело дышать и двигаться. Сердце бьется с перебоями. Боюсь умереть каждый день", - признаётся артист в интервью Андрею Малахову.
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Также Губина мучили страшные боли из-за двусторонней прозопалгии (болевые ощущения в области лица) - из-за них, как считает артист, его внешность изменилась до неузнаваемости. С психикой у него тоже есть проблемы - певец признаётся, что ему уже доводилось лежать в "психушке" с депрессией.
В соцсетях считают, что главные проблемы Губина начались после увлечения алкоголем. А сейчас ему нужен не столько кардиолог, сколько психиатр.
Правда, сейчас Губин снова взял себя в руки и старается поправить здоровье, рассчитывая однажды все-таки вернуться на сцену. Он снимает загородный дом на Истре, объясняя свой выбор жилья тем, что пишет музыку, а для этого необходимо тихое и уединенное место.
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