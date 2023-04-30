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"Мне тяжело дышать": в старике на экране поклонники не узнали Андрея Губина

"Мне тяжело дышать": в старике на экране поклонники не узнали Андрея Губина

Автор:
30 апреля 2023 19:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Андрей Губин   андрей малахов   видео   внешность   здоровые   интервью   мальчик-бродяга   реакция из соцсетей   реакция соцсетей   шоу бизнес   
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"Мальчик-бродяга" выглядит изрядно постаревшим и измождённым. Артист говорит, что тяжело болен, однако в соцсетях уверены, что во всём виновато давнее пристрастие к алкоголю и проблемы с психикой.

В 90-е Андрея Губина транслировали из каждого утюга. Белозубый и улыбчивый парень пел незамысловатые песенки, которые нравились молодёжи. Он был нарасхват, и зарабатывал огромные деньги гастролируя по стране и продавая альбомы со своими композициями. Однако последние 15 лет об артисте практически никто ничего не слышал.


Впервые за долгое время Губин появился в интервью у Андрея Малахова. Выглядит он, прямо скажем, для своих 48 лет не очень.

Губин утверждает, что давно серьёзно болен. Заболевание, которым страдает Андрей, раньше называлось "грудной жабой". Стенокардию он пробовал лечить в разных странах, потратив на это не менее 150 тысяч долларов. За последние годы артист проходил терапию в Израиле, Германии, Китае и даже Египте.


"Мне тяжело дышать и двигаться. Сердце бьется с перебоями. Боюсь умереть каждый день", - признаётся артист в интервью Андрею Малахову.


Также Губина мучили страшные боли из-за двусторонней прозопалгии (болевые ощущения в области лица) - из-за них, как считает артист, его внешность изменилась до неузнаваемости. С психикой у него тоже есть проблемы - певец признаётся, что ему уже доводилось лежать в "психушке" с депрессией.


В соцсетях считают, что главные проблемы Губина начались после увлечения алкоголем. А сейчас ему нужен не столько кардиолог, сколько психиатр.

Правда, сейчас Губин снова взял себя в руки и старается поправить здоровье, рассчитывая однажды все-таки вернуться на сцену. Он снимает загородный дом на Истре, объясняя свой выбор жилья тем, что пишет музыку, а для этого необходимо тихое и уединенное место.

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Метки: Андрей Губин   андрей малахов   видео   внешность   здоровые   интервью   мальчик-бродяга   реакция из соцсетей   реакция соцсетей   шоу бизнес   
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826
Igor Grishaev Полчаса назад
Излишества нехорошие виноваты, как говорил Вицин.
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946
Шурман 53 минуты назад
О как мне минусы побежали :) Я указал только одно что за 150 штук и евро и баков и даже с перелетами ему не могли бы оказать ни какую помощь даже в Европе . Те кто попадал на такое , те знают местные расценки , даже если я сейчас летаю у меня карточка лежит в бумажнике о международной страховке которую покрывает бельгийский социалистический муталитет . Хрен знает что может случиться , уже попадал так в Андорре , покатался красиво и ногу свернул а страховка все покрыла и снимки и гипсы и тд . Я просто вышел на костылях и толком ни хрена не заплатил . Странно что ему в России не могут помочь особенно в Москве .
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946
Шурман 2 часа назад
150 штук странноватенько , судя по моим страховым выплатам он просто максимум обследование прошел на сутки ну или пару не более . Когда у меня начались боли в верхней части живота я офигевал от боли , могу сказать одно даже морфин особо не перекрывал боли , вот и прикиньте счет только за реанимацию и операцию был примерно 78 штук евро для страховки и то удалили опухоль не до конца и потом опять и опять . Я с чета сбился , это не приятно когда у тебя нет страховок но что делать . Последнее время тоже мучают боли в сердце но здесь я сам виноват застудил сердечную мышцу на своих походах в море но и здесь почти поправили . А если думать что каждый день умору то лучше сразу умереть и способов 1001 как это сделать , если есть жить ради чего то или кого то , то тогда и стимул есть к этой жизни и уж поверьте я не певец не звезда что бы такие бабки иметь как у них но все равно могу себе позволить такое лечение .
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