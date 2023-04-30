"Мне тяжело дышать": в старике на экране поклонники не узнали Андрея Губина

В 90-е Андрея Губина транслировали из каждого утюга. Белозубый и улыбчивый парень пел незамысловатые песенки, которые нравились молодёжи. Он был нарасхват, и зарабатывал огромные деньги гастролируя по стране и продавая альбомы со своими композициями. Однако последние 15 лет об артисте практически никто ничего не слышал.

Впервые за долгое время Губин появился в интервью у Андрея Малахова. Выглядит он, прямо скажем, для своих 48 лет не очень.