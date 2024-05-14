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"Или она - или я!": выходки свекровей, от которых у невесток нервно дёргается глаз

"Или она - или я!": выходки свекровей, от которых у невесток нервно дёргается глаз

Автор:
14 мая 2024 13:08
Сообщество : Истории из жизни
Метки: брак   жесть   забавно   истории   отношения   свекровь   фото   
2049
15

Когда девушки выходят замуж, впридачу к мужу они получают свекровь. Отношения с мамами мужчин не всегда складываются удачно, особенно когда те ревностно относятся к появлению у сыновей новой семьи. Девушки рассказали о выходках свекровей, от которых глаза лезут на лоб.

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А какие у вас бывали ситуации со свекровями или тёщами?

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Метки: брак   жесть   забавно   истории   отношения   свекровь   фото   
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788
DuckTales Час назад
На хрен родственников ...
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62k
dima423 38 минут назад
Люблю наглых людей, которые на меня пытаются наехать... они мне дают шикарный повод поставить их на место. А это прям кайф для меня)
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2k
Dema 46 минут назад
Умная свекровь обретёт дочь,глупая потеряет сына.
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14k
The Joker 49 минут назад

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18k
GROMOZEKA Час назад
Кота с лампой срочно!
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1677 постов (1629 в горячем)

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