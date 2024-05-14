"Или она - или я!": выходки свекровей, от которых у невесток нервно дёргается глаз

Когда девушки выходят замуж, впридачу к мужу они получают свекровь. Отношения с мамами мужчин не всегда складываются удачно, особенно когда те ревностно относятся к появлению у сыновей новой семьи. Девушки рассказали о выходках свекровей, от которых глаза лезут на лоб.