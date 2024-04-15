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"Это любовь": 24-летняя девушка вышла замуж за 72-летнего профессора

"Это любовь": 24-летняя девушка вышла замуж за 72-летнего профессора

Автор:
15 апреля 2024 20:48
Сообщество : Истории из жизни
Метки: брак   интересно   истории   отношения   отношения полов   разница в возрасте   фото   
2002
7

Говорят, что любви все возрасты покорны. Дарья Михайлова доказывает это своей историей любви, правда подписчики ей не верят.

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Что ещё о ней известно, кроме особенностей фигуры? Дарья - 24-летняя девушка из небольшого города рядом с Москвой. Она вышла замуж за 72-летнего профессора, у неё свой магазин на маркетплейсе, также она торгует косметикой.


Но в соцсетях она стала популярна именно из-за своих отношений с мужем, который старше девушки на 50 лет. Многие считают, что Дарья с ним из-за денег, ведь он профессор и предприниматель.


История их отношений такая: они познакомились в магазине, потом переписывались несколько месяцев, а после Дарья уже летела из своего родного города к будущему мужу, который был настроен на серьёзные отношения. В 2020 они поженились.




В браке у них родилось 2 детей, а муж пенсионного возраста успел перенести инфаркт. Дарья не боится остаться с детьми без денег, ведь всё время рассказывает, что она предприниматель.



А вы верите в такие пары?

Источник:

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Метки: брак   интересно   истории   отношения   отношения полов   разница в возрасте   фото   
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27  комментариев
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17k
GROMOZEKA 2 часа назад
Да и ладно.
Дед в свои 75 может еще кинуть палку и таки докинуть её.
Дай Бог каждому так в его годы
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3k
Vovan Petroff 12 минут назад
"Какое низкое коварство.
Полуживого забавлять,
Ему подушки поправлять,
Печально подносить лекарство,
Вздыхать и думать про себя:
Когда же черт возьмет тебя!»
Пушкин был ас! Фигни не писал.
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11k
Juli Полчаса назад
До моих 30 лет нравились мужчины гораздо старше. Потом пришло осознание, что реально отец в 90ые много работал и очень его не хватало, по сути попытка компенсации не сработала. Сейчас понимание есть, что муж - это не папа, а равный партнер. И не нужно перекладывать на него ответственность за недостаток внимания в детстве.
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10k
Maddy8 Полчаса назад
Вот и квартирка для молодой мамы) и олень, который будет покупать памперсы и прочее на 1-ое время))
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1k
Фидель Полчаса назад
Приходит старый дед к неврологу и жалуется
- Доктор, у меня после секса в голове шум!
-Дедушка, это не шум. Это - аплодисменты!
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4k
grigorenko vladislav Полчаса назад
Это промоушен или она оправдывается? И если первое - то для кого? А если второе - то перед кем?
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5k
Очень Злой 37 минут назад
Куй ровесников не ищет!Респект мужчине!Предприниматель куле,за сантехника или плотника бы не вышла.
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2k
qwer 40 минут назад
Любовь до гроба.
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61k
Мойша 43 минуты назад
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66k
Варакин Алексей 47 минут назад
Они случаем не в Питере живут? В канале по частям оказаться -не боимся?
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7k
Атомный Крот 55 минут назад
В дореволюционные времена мелкие чиновники порой только выхода в отставку женились порой. Или там солдаты, оттрубившие 25-летнюю рекрутчину. Судя по литературе тех времен.

Т.е. 20 лет разницы вполне обыденным делом тогда считались. Ну и мусульмане тогдашние - те само-собой, вторых жен себе тоже уже лет в 50 заводили.
У Мустая Карима про такое написано. "Старшая мать" - это первая жена отца.
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97k
Доктор Джонс Час назад
Однажды английский лорд пришел на прием к врачу.
– Вы знаете, доктор, полгода назад я женился на прелестной молодой
особе, но она никак не может забеременеть. Может быть Вы что-нибудь
посоветуете?
– Простите, сэр, а сколько Вам лет?
- Семьдесят пять.
– А Вашей жене?
– Ей двадцать пять.
– Вы знаете, что я Вам порекомендую: возьмите жену, наймите молодого
секретаря и отправляйтесь на Вашей яхте в путешествие месяца на два -
три. Поверьте, морской воздух порой творит настоящие чудеса!
Проходит полгода, старый лорд вновь появляется у доктора.
– Огромное Вам спасибо, доктор! Морской воздух действительно творит
чудеса! Моя жена беременна!
- Хм, а как поживает молодой секретарь? – иронично спрашивает доктор.
– Вы знаете, она тоже беременна! Я же и говорю - морской воздух творит
чудеса!
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13k
Гомерчик 2 часа назад
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11k
Vacony 2 часа назад
ну живут и живут... чего лезете... счастья и долгих ему лет
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245
_Vasiliy_ Vacony 59 минут назад
Да пусть живут конечно... Кто лезет то? Они ж сами это афишируют
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9k
Alex 2 часа назад
Могет дед
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1610 постов (1562 в горячем)

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