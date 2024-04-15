"Это любовь": 24-летняя девушка вышла замуж за 72-летнего профессора

Говорят, что любви все возрасты покорны. Дарья Михайлова доказывает это своей историей любви, правда подписчики ей не верят.
Что ещё о ней известно, кроме особенностей фигуры? Дарья - 24-летняя девушка из небольшого города рядом с Москвой. Она вышла замуж за 72-летнего профессора, у неё свой магазин на маркетплейсе, также она торгует косметикой.
Но в соцсетях она стала популярна именно из-за своих отношений с мужем, который старше девушки на 50 лет. Многие считают, что Дарья с ним из-за денег, ведь он профессор и предприниматель.
История их отношений такая: они познакомились в магазине, потом переписывались несколько месяцев, а после Дарья уже летела из своего родного города к будущему мужу, который был настроен на серьёзные отношения. В 2020 они поженились.
В браке у них родилось 2 детей, а муж пенсионного возраста успел перенести инфаркт. Дарья не боится остаться с детьми без денег, ведь всё время рассказывает, что она предприниматель.
А вы верите в такие пары?
Источник:
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Дед в свои 75 может еще кинуть палку и таки докинуть её.
Дай Бог каждому так в его годы
Полуживого забавлять,
Ему подушки поправлять,
Печально подносить лекарство,
Вздыхать и думать про себя:
Когда же черт возьмет тебя!»
Пушкин был ас! Фигни не писал.
- Доктор, у меня после секса в голове шум!
-Дедушка, это не шум. Это - аплодисменты!
Т.е. 20 лет разницы вполне обыденным делом тогда считались. Ну и мусульмане тогдашние - те само-собой, вторых жен себе тоже уже лет в 50 заводили.
У Мустая Карима про такое написано. "Старшая мать" - это первая жена отца.
– Вы знаете, доктор, полгода назад я женился на прелестной молодой
особе, но она никак не может забеременеть. Может быть Вы что-нибудь
посоветуете?
– Простите, сэр, а сколько Вам лет?
- Семьдесят пять.
– А Вашей жене?
– Ей двадцать пять.
– Вы знаете, что я Вам порекомендую: возьмите жену, наймите молодого
секретаря и отправляйтесь на Вашей яхте в путешествие месяца на два -
три. Поверьте, морской воздух порой творит настоящие чудеса!
Проходит полгода, старый лорд вновь появляется у доктора.
– Огромное Вам спасибо, доктор! Морской воздух действительно творит
чудеса! Моя жена беременна!
- Хм, а как поживает молодой секретарь? – иронично спрашивает доктор.
– Вы знаете, она тоже беременна! Я же и говорю - морской воздух творит
чудеса!