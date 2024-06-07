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Торжество демократии: в Алабаме выбрали новую королеву красоты

Торжество демократии: в Алабаме выбрали новую королеву красоты

Автор:
07 июня 2024 12:51
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Ynews   Мисс Алабама   США   конкурс красоты   ожирение   плюс-сайз   победительница   
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"Мисс Алабама" выглядит так, как будто съела остальных участниц конкурса. Впрочем, может, мы ничего не смыслим в красоте и новых тенденциях?

23-летняя Сара Милликен рассказывает, что она мечтала пройти хотя бы в десятку лучший, а на победу даже не надеялась. Но это же США, где мечты сбываются у всех! (сарказм).


Девушка с ожирением получила главный приз в конкурсе National American Miss, и сначала не могла поверить своему счастью.



Организаторы мероприятия в официальном заявлении сообщили, что «брекеты, очки, проблемы с кожей», плюс остальные видимые особенности конкурсантов могут стать частью уникальности человека. Видимо, всего этого в Милликен было с избытком, поэтому победу присудили именно ей.



Сара родом из Атмора, городка, расположенного на границе с Флоридой. Ранее она уже дважды пыталась участвовать в конкурсах красоты, но каких-либо успехов на этом поприще не имела.


После своей победы Сара уже начала активную общественную деятельность. Вот она что-то там открывает в родном городке. Если бы не корона на голове и лента, главную красавицу Алабамы сложно было бы найти среди остальных присутствующих.



Помимо этого Сара начинает готовиться к главному конкурсу "Мисс Национальная Америка", который состоится в ноябре в Орландо. Как пишут СМИ, это мероприятие направлено на повышение уверенности женщин в себе путем поощрения позитивного отношения к образу тела. Обладательницы национального титула претендуют на призовой пакет в виде 30 000 долларов США.


После своей победы Сара предвидела волну хейта и предупредила, что не собирается сдаваться. Ну а раз так, придётся терпеть.


Источник:

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Метки: Ynews   Мисс Алабама   США   конкурс красоты   ожирение   плюс-сайз   победительница   
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62  комментария
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10k
Заводной апельсин 58 минут назад
Мешок картошки сексуальнее, чем эта мадам.
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5k
Владимир 3 минуты назад
мисс хрюшка!!!
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9k
alex9845 5 минут назад
Не мужик и то хорошо.
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16k
Ivan 5 минут назад
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1k
R_Scream 6 минут назад
Я пытался передернуть, не получилось.
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5k
Timur 6 минут назад
Она явно конкурсом ошиблась! Ей надо было участвовать на World Pork Expo, там ей самое место!
Ссылка www.youtube.com
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Killa 15 минут назад
А почему у нее жопа спереди, а не сзади?
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8k
Харон ( Χάρων) 17 минут назад
Красота - понятие растяжимое...
Но не до ТАКОЙ ЖЕ степени.
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Михаил 18 минут назад
Хотел зайти в пост, написать что нибудь... но тут уже все сказали... даже добавить нечего...
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128k
Аааа 21 минуту назад
Она угрожала сожрать судей?
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8k
Николай 22 минуты назад
Вот это 23 летнее чудо, через 5 лет что будет делать, да и к чему это делать такое публично...
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16k
Alex Полчаса назад
Мерикоссы это заслужили... Быстрее вымрут на хрен.
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14k
The Joker Полчаса назад
А ведь кто-то её пялит...
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2k
max Полчаса назад
О боже, она прекрасна, я хочу чтобы она села на лицо , моим врагам.
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64k
Олег Полчаса назад
мат-фильтр не позволит мне высказать всё, что я думаю по этому поводу. Я не так представлял себе красоту.
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25k
pssst Полчаса назад
Теперь, по старой традиции, члены жюри должны с ней переспать.
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11k
Zhora Полчаса назад
Для таких нужен отдельный конкурс - "Мисс Тройной Чизбургер"
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32k
AzuveR 42 минуты назад
Желаю ей победы в конкурсе "Мисс Национальная Америка". Пендосы заслужили двужопую мисс.
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6k
Нуи Хусим 43 минуты назад
По моему мнению, над ЭТИМИ конкурсами просто насмехаются.
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10k
Владимир 44 минуты назад
Не знаю, как она победила, но явно не через постель.
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7k
Отвратительный Мужик 45 минут назад
Всех остальных участниц она сожрала .
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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