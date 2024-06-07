Торжество демократии: в Алабаме выбрали новую королеву красоты





Помимо этого Сара начинает готовиться к главному конкурсу "Мисс Национальная Америка", который состоится в ноябре в Орландо. Как пишут СМИ, это мероприятие направлено на повышение уверенности женщин в себе путем поощрения позитивного отношения к образу тела. Обладательницы национального титула претендуют на призовой пакет в виде 30 000 долларов США.

После своей победы Сара предвидела волну хейта и предупредила, что не собирается сдаваться. Ну а раз так, придётся терпеть.



