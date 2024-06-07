Торжество демократии: в Алабаме выбрали новую королеву красоты

"Мисс Алабама" выглядит так, как будто съела остальных участниц конкурса. Впрочем, может, мы ничего не смыслим в красоте и новых тенденциях?
23-летняя Сара Милликен рассказывает, что она мечтала пройти хотя бы в десятку лучший, а на победу даже не надеялась. Но это же США, где мечты сбываются у всех! (сарказм).
Девушка с ожирением получила главный приз в конкурсе National American Miss, и сначала не могла поверить своему счастью.
Организаторы мероприятия в официальном заявлении сообщили, что «брекеты, очки, проблемы с кожей», плюс остальные видимые особенности конкурсантов могут стать частью уникальности человека. Видимо, всего этого в Милликен было с избытком, поэтому победу присудили именно ей.
Сара родом из Атмора, городка, расположенного на границе с Флоридой. Ранее она уже дважды пыталась участвовать в конкурсах красоты, но каких-либо успехов на этом поприще не имела.
После своей победы Сара уже начала активную общественную деятельность. Вот она что-то там открывает в родном городке. Если бы не корона на голове и лента, главную красавицу Алабамы сложно было бы найти среди остальных присутствующих.
Помимо этого Сара начинает готовиться к главному конкурсу "Мисс Национальная Америка", который состоится в ноябре в Орландо. Как пишут СМИ, это мероприятие направлено на повышение уверенности женщин в себе путем поощрения позитивного отношения к образу тела. Обладательницы национального титула претендуют на призовой пакет в виде 30 000 долларов США.
После своей победы Сара предвидела волну хейта и предупредила, что не собирается сдаваться. Ну а раз так, придётся терпеть.
Источник:
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Но не до ТАКОЙ ЖЕ степени.