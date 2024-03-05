В США рядом с оживлённой трассой разбился легкомоторный самолёт

Авиакатастрофа произошла в Западном Нэшвилле в штате Теннеси, США. По данным международного аэропорта Нэшвилла, самолёт C-FBWH вылетел из Маунт-Стерлинг в штате Кентукки около 19.19 и через полчаса должен был прибыть в аэропорт имени Джона К. Тьюна. По неизвестным пока причинам за несколько минут до приземления он рухнул неподалёку от автомагистрали I-40.