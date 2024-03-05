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В США рядом с оживлённой трассой разбился легкомоторный самолёт

В США рядом с оживлённой трассой разбился легкомоторный самолёт

Автор:
05 марта 2024 08:13
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Ynews   Видео   Нэшвилл   Падение самолёта   США   авиакатастрофа   легкомоторный самолёт   
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Полиция Нэшвилла сообщила, что все находившиеся на борту погибли.

Авиакатастрофа произошла в Западном Нэшвилле в штате Теннеси, США. По данным международного аэропорта Нэшвилла, самолёт C-FBWH вылетел из Маунт-Стерлинг в штате Кентукки около 19.19 и через полчаса должен был прибыть в аэропорт имени Джона К. Тьюна. По неизвестным пока причинам за несколько минут до приземления он рухнул неподалёку от автомагистрали I-40.


По словам спасателей, вызванных на место ЧП, им пришлось тушить пожар.


Федеральное управление гражданской авиации заявляет, что пока не знает общего количества людей, находившихся на борту самолета в момент крушения.


Они расследуют инцидент вместе с Национальным советом по безопасности на транспорте. К счастью, авиакатастрофа не повлекла жертвы среди жителей Нэшвилла - ни дома, ни авто не пострадали.

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Метки: Ynews   Видео   Нэшвилл   Падение самолёта   США   авиакатастрофа   легкомоторный самолёт   
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